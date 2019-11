I GODT HUMØR: Erling Braut Haaland gliser bredt mens han sitter på ryggen til lagkamerat Jérome Onguéné under treningen i Napoli mandag kveld. Foto: Ciro Fusco, ANSA

Store forventninger til Haaland før skjebnekamp: – Erling er spesiell

NAPOLI (VG) Red Bull Salzburg-sjef Jesse Marsch (45) tror Erling Braut Haaland (19) kan avgjøre det uhyre viktige Champions League-oppgjøret mot Napoli.

Oppdatert nå nettopp







– Erling vil spille en viktig rolle for oss. Det er det ingen tvil om. Han er en spiller for store anledninger. Jeg forventer at han har en kjempekamp, sier Marsch til VG med rundt 60 reportere og kameramenn som tilhørere på en pressekonferanse her i Napoli mandag kveld.

Kort tid senere trippet Braut Haaland rundt på det grønne gresset på Stadio San Paolo som om det var hjemme i hagen på Bryne. Han kastet seg rundt halsen på lagkamerat Jérome Onguéné (21), smilte bredt og spøkte med de fleste på oppvarmingen – akkurat slik fotballentusiaster er blitt vant til å se ham.

Den norske 19-åringen virket tilsynelatende helt upåvirket av at klokken tikker mot avspark i det som kan bli et avgjørende borteoppgjør. Salzburg må trolig vinne matchen. Når tre kamper gjenstår, topper Napoli gruppe E med syv poeng. På plassene bak følger Liverpool (6), Salzburg (3) og Sander Berges Genk (1). Bare to lag går videre til sluttspillet.

Se Erling Braut Haaland trene i Napoli her:

Historisk

Interessen rundt Braut Haaland har denne sesongen eskalert i takt med spissfenomenets scoringer. Så langt har det blitt 22 nettkjenninger på 15 kamper. Seks av målene har kommet i Champions League. Det gjør 19-åringen til toppscorer i turneringen.

Alle målene kan du se her:

Ingen har heller puttet like mange mål på sine tre første opptredener i Europas gjeveste selskap som Braut Haaland.

– Erling er en virkelig spesiell, ung spiller. Vi er veldig glad for å ha ham på laget. Han har åpenbart hatt en fantastisk Champions League-turnering. Han har også hatt en glimrende sesong for oss i østerriksk Bundesliga, beskriver Marsch overfor VG.

KAPTEIN OG TRENER: Andreas Ulmer og Jesse Marsch møtte pressen i Italia mandag kveld. Foto: CIRO FUSCO, ANSA

En berikelse

Braut Haalands amerikanske trener var akkompagnert av Andreas Ulmer i møtet med mediene mandag kveld. Red Bull Salzburg-kapteinen er 34 år, og ble trukket frem som en person med helt nødvendig rutine.

Samtidig roste Ulmer lagkameraten fra Jæren.

– Erling er stor berikelse for laget vårt. Han er i veldig, veldig god form. Han er veldig god i boksen. Til tross for størrelsen er han også smidig. Han er rask og kan kombinere offensivt, sier Ulmer.

Både Salzburg-kapteinen og Marsch forventer en meget tøff match mot gruppeleder Napoli, selv om italienerne sliter i Serie A hvor de ligger på en overraskende svak 7. plass.

– Vi har stor respekt for dem. Samtidig har vi et veldig godt mannskap selv, med gode spillere og en bra filosofi. Vi har en kombinasjon av erfarne menn og unge spillere, sier Marsch, før han legger til:

– Det er disse øyeblikkene som er viktige. Vi har et nytt og ungt mannskap, men de gir alt for hverandre. Vårt mål er å kontrollere kampen.

Avspark på Stadio San Paolo er klokken 21.00. Oppgjøret vises på Viasport 1.

GOD STEMNING: Danske Rasmus Kristensen og Haaland hadde det gøy på den siste treningen før tirsdagens kamp. Foto: CIRO FUSCO, ANSA

Publisert: 04.11.19 kl. 20:41 Oppdatert: 04.11.19 kl. 20:56







Mer om