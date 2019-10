ETTERLENGTET: Ole Gunnar Solskjær jublet for sin første borteseier i Premier League på åtte måneder da Norwich ble slått 3–1 på Carrow Road. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Solskjær om forvandlingen: – Vi kan slå hvem som helst

NORWICH (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) så ut som en lettet mann etter en borteseier der laget hans viste mange av egenskapene som førte til at han selv ble ansatt som permanent Manchester United-manager.

Nå nettopp







I starten av året var det et dagligdags bilde: I bortekamp etter bortekamp gikk en smilende Solskjær mot svingen der den tilreisende United-fansen står, klappet og klemte noen av spillerne sine på veien, knyttet neven og løftet den mot tribunen, og klappet for supporterne, som i Uniteds tilfelle alltid er like positive og høylytte på bortebane.

Men søndag var det nøyaktig åtte måneder siden sist han hadde ledet Manchester United til seier på bortebane i Premier League. En alarmerende tørke. Men nå er den over: United vant 3–1, til tross for to misbrukte straffespark, og bortesvingen overdøvet hele Carrow Road med sin velkjente sang: «You are my Solskjær, my only Solskjær, you make me happy when skies are grey …»

les også Tettey raser etter United-møte: – Jeg fikk sjokk

Ingen blåmandag for Solskjær, med andre ord, etter det som har vært hans beste uke i jobben på det som må føles som en liten evighet: 1–1 etter en taktisk triumf mot Liverpool, en sliteseier borte mot Partizan, toppet med den beste offensive prestasjonen laget hans har levert på flere måneder, søndag kveld mot Norwich.

– Denne prestasjonen var tilfredsstillende. Vi kan slå hvem som helst på bortebane når vi spiller slik, sier en smilende Solskjær, som på pressekonferansen etter kampen så lettet, glad og avslappet ut – en helt annen versjon av seg selv enn den noe innbitte, bekymrede og hardt pressede figuren man har sett den siste tiden.

Se høydepunktene her:

Han spøkte, lo og blunket. På spørsmål om samspillet mellom Marcus Rashford og Anthony Martial før 3–1-målet minnet om de gamle heltene Andy Cole og Dwight Yorke, svarte han umiddelbart: «Eller (Teddy) Sheringham og Solskjær!» Og det virket ikke som at han tok de to straffemissene altfor tungt heller: «Jeg må bare sørge for at Juan Mata er på banen», svarte han på spørsmål om hvem som tar neste.

Martial-effekten

Seieren sender United fra 15.- til 7. plass på Premier League-tabellen, men det var også mye å glede seg over bak selve resultatet: Elleve avslutninger på mål er det beste laget har levert i en bortekamp med Solskjær som manager – mer enn i nordmannens målrike drømmedebut mot Cardiff i desember.

Før kampen hadde Solskjær sagt at «folk forstår ikke hvor god Anthony Martial er», og i sin første Premier League-kamp fra start på over to måneder viste den franske spydspissen hvor verdifull han er, med en scoring og flere rålekre kombinasjoner med Rashford, som virket som en ny versjon av seg selv nå som han fikk spille på venstrekanten og ikke på topp.

les også Norwich-keeperens trekk får Solskjær til å reagere

Tallenes tale er tydelig om Martials viktighet: Når han starter, har United vunnet 77 prosent av Premier League-kampene under Solskjær, mens de kun har vunnet 28 prosent av kampene uten ham. De scorer 2,3 mål i snitt per kamp når han starter, mot bare 1,1 mål uten ham. Problemet er at på Solskjærs 31 seriekamper i jobben, har den skadeplagede spissen kun startet 13 ganger.

– Vi har savnet Anthony de siste månedene. Det er fantastisk å ha ham tilbake. Partnerskapet mellom ham og Rashford kommer til å bli bedre og vokse. Jeg er veldig glad for det, sier Solskjær og fortsetter:

– Han er livsviktig for oss. Det er en stor ting for oss å ha ham tilbake med et smil. Han får heller ikke nok ære for hvordan han jobber i forsvar. Vi føler at Anthony er en viktig spiller for oss, og vi har merket effekten av at han ikke har vært her.

VIKTIG: Anthony Martial feirer målet sitt mot Norwich. Foto: Joe Giddens / PA

Roses på TV

Uniteds angrepsspill roses av ekspertene. Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst mener Norwich-kampen var lagets beste prestasjon siden mirakelkvelden mot PSG i mars, mens de tidligere spissene Peter Crouch og Ian Wright var fulle av lovord i BBC-programmet Match of the Day 2 søndag kveld.

– Det var angrepsspill av ypperste klasse, sier Crouch.

les også Solskjær: – Jeg har vært såret

– Briljant, supplerer Wright.

Betegnelser som sjelden har blitt brukt om Uniteds angrepsspill den siste tiden, men som lover godt før en uke med ligacupkamp mot Chelsea på onsdag og bortekamp mot Bournemouth i Premier League på lørdag.

Publisert: 28.10.19 kl. 14:01







Premier League S V U T M P 1 Liverpool 10 9 1 0 23 – 8 15 28 2 Manchester City 10 7 1 2 32 – 9 23 22 3 Leicester City 10 6 2 2 25 – 8 17 20 4 Chelsea 10 6 2 2 23 – 16 7 20 5 Arsenal 10 4 4 2 15 – 14 1 16 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om