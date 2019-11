TØFF STIL: Stabæks U21-landslagsspillere mener Leif Gunnar Smerud er en krevende trener. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Stabæk-trio om U21-konflikten: – Gjelder å tolke ham «riktig»

BEKKESTUA (VG) Stabæks Emil Bohinen (20), Ola Brynhildsen (20) og Hugo Vetlesen (19) mener U21-landslaget aldri har vært splittet – men sistnevnte synes det har skjedd ting som ikke er akseptable.

Den talentfulle Stabæk-trioen er forundret over mye av kritikken mot trener Leif Gunnar Smerud fra utenlandsproffene Rafik Zekhnini (21), Tobias Heintz (21) og Dennis Tørset Johnsen (21), men ikke alt. Hugo Vetlesen synes for eksempel at Smerud var for defensiv mot Nederland.

Smeruds tilbakemeldinger kan også være utfordrende å få i fleisen, ifølge Stabæk-trioen.

Bohinen forteller at Smerud er «direkte» og at han «kanskje ikke har så stort filter».

– Det gjelder å tolke ham «riktig», og ta ting med en klype salt noen ganger. Hans jobb er å få det beste ut av spillere, og hans erfaring er sikkert at det er den beste måten å gjøre det på, forteller Bohinen.

SNAKKER UT: Emil Bohinen, Ola Brynhildsen og Hugo Vetlesen møtte VG på Nadderud stadion. Foto: Sindre Øgar, VG

– Han er knallhard

I et noe primitivt, men velfungerende kjøkkenrom under Nadderuds hovedtribune forteller han sin versjon av U21-bråket. Det gjør også Ola Brynhildsen og Hugo Vetlesen. Stabæk-talentene møter VG hver for seg.

De har sin personlige oppfatning av saken, men fellesnevneren er at de ikke føler at Zekhnini, Heintz og Johnsen, som nylig gikk hardt ut mot landslagssjef Smerud, var «et lag i laget».

– Han (Smerud) er knallhard. Han vet hvor listen ligger. Før Kypros-kampen tok han meg inn på et individuelt møte. Han sa at han liker det han ser, men at det defensive var helt fryktelig. Rett ut og nesten slakt! beskriver Bohinen.

– Hvordan tok du det da?

– Da gikk jeg på rommet, tenkte litt og snakket litt med fatter'n. Men det er bare én måte å reagere på, og det er å motbevise det. Jeg tror det er det Smerud ser etter, en reaksjon fra spilleren.

Smerud er blitt orientert om innholdet i denne saken. U21-landslagssjefen ønsker ikke å kommentere den.

FIKK HØRE DET: Bohinen forteller om «slakt» fra Smerud. Foto: Sindre Øgar, VG

– Kjenner meg ikke igjen

Kritikken fra Zekhnini, Heintz og Johnsen gikk på dårlige treninger, defensiv tilnærming og uthenging av enkeltspillere. De tre følte seg beskyldt for å ha skapt splittelser og forsuret stemningen i laget.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i så mye av det, og jeg føler ikke at de har så godt grunnlag for kritikken. At man blir brukt ute av posisjon, eller at man blir hengt ut på møter, det føler jeg er litt tynt. Det er ting man kan rydde opp i internt, mener Bohinen.

27. oktober ga trioen beskjed til NFF om at de ikke ville spille mer under Smerud, men allerede 18. oktober hadde NFF kommunisert internt at trioen var uaktuell til neste samling. Smerud har svart at han og landslagsledelsen har strukket seg langt for å få trioen «til å forstå hva som forventes», men at de ikke har lyktes med det.

I KONFLIKT MED NFF: Rafik Zekhnini er her avbildet i Fiorentina-drakt. Han er nå på utlån til nederlandske Twente. Foto: Paul White, Nyhetsbyrän

– Eskalerte

I dagene etter 1–1 mot Hviterussland 11. oktober, og før 0-4-tapet mot Nederland 15. oktober, skal konflikten mellom Smerud og U21-trioen ha kommet skikkelig til overflaten.

– Vi var klar over at det hadde pågått over litt lengre tid, og nå eskalerte det litt, så da måtte vi ta et tak, forteller Hugo Vetlesen.

– Var det spillere som ba om at det må tas tak i trioens oppførsel?

– Noe måtte gjøres i hvert fall.

– Jeg kan si så mye som at vi måtte ta tak i ting. Vi fikk pratet ut om det alle sammen som et lag. Først måtte vi ta et møte uten de tre guttene, og så samlet vi oss og sa at vi måtte gjøre noe for å heve oss som lag og gruppe for at vi skal gå i samme retning, og da fikk vi rensket veldig mye, sier Vetlesen.

– Når var dette?

– Et par dager før Nederland-kampen. Vi fikk rensket opp i det, og jeg følte at det var fint. Vi fikk en god prat.

– Hvem tok initiativ til møtet?

– Det var Smerud som tok opp det. Han sa at vi ikke gikk i samme retning, og at vi måtte ta tak. Vi skjønte ikke hvordan det var, så tok vi en prat noen av oss, og da skjønte vi at «ja, vi må gjøre noe med det».

Zekhnini, Heintz og Tørseth Johnsen har tidligere snakket om dagene Hviterussland- og Nederland-kampen til VG. På spørsmål om de hadde gjort noe som kunne være kjipt for de andre guttene, svarte Heintz:

– Absolutt ikke. Vi hadde et fellesmøte og alle var enige om ting.

FORTELLER OM U21: Hugo Vetlesen deler sine meninger om U21-konflikten. Foto: Sindre Øgar, VG

«Det skjedde noe»

Vetlesen sier at han «vet at det skjedde noe på benken» i oppgjøret mot Hviterussland, og at dette var blant temaene på møtet.

– Vi pratet om det og løste det. Vi fikk rensket opp. Vi måtte prate om at sånne ting ikke går, at vi er et lag og at vi må prestere sammen. Selv om du er benket, og det er en kjip posisjon, så skal vi ikke ha sånn oppførsel. Vi var klare på at det ikke går, og den personen tok det bra.

Vetlesen ønsker ikke å si hvilken episode på benken han sikter til. Rafik Zekhnini har allerede tatt kritikk for at han ikke varmet opp skikkelig, mens han benekter at han jublet for et baklengsmål på benken, noe TV 2 har omtalt.

– Det har vært møter om dem, men vi visste ikke at de kom til å dra det helt ut ved å ta det til media. Det hadde vært best for laget om man tok det internt, mener Ola Brynhildsen.

EN AV TRE: Tobias Heintz blir ikke en del av U21-landslaget fremover. Foto: Ørn E. Borgen, Scanpix

Mener det er vanlig med grupperinger

Tobias Heintz har tidligere hevdet at de tre ble utestengt fra lagmøter før Nederland, og at han på bakgrunn av det vurderte å nekte å spille den kampen.

På flyplassen, på vei hjem fra Hviterussland, fikk trioen beskjed fra Smerud om at det var splittelse i gruppen, og at det var «to lag her, ikke ett», ifølge Zekhnini.

– Vi skjønner ingenting, det er alltid grupper i et lag, og du henger med dine beste kompiser, men snakker med alle, har Zekhnini fortalt VG.

– Vi har vært én gjeng der alle har kommet overens, men noen klikker mer enn andre, sånn er det i et lag, kommenterer Vetlesen.

– Jeg har også hengt med Heintz, Rafik og de gutta der, og det har vært fin tone. Så har nok dette gått litt mer på det utenomsportslige, hvordan man skal bygge et lag og få en gruppe til å nå de målene vi skal, mener Vetlesen.

SATT UT AV TROPPEN: Dennis Johnsen er i gruppen med Zekhnini og Heintz. Foto: Geir Olsen, NTB scanpix

Snakket ut

Emil Bohinen forteller at han ikke har tenkt over at U21-gjengen var splittet.

– Jeg visste at de var gode venner, men jeg har også «min» gruppe. Alle sammen kommer godt overens.

Bohinen vil ikke kommentere hva som ble sagt på møtene før Nederland-kampen.

– Jeg føler at det gikk bra, og at alle fikk sagt det de ville si.

– Var det behov for disse møtene?

– I forkant følte jeg ikke det, men i etterkant så jeg ikke noe problem med at vi fikk en skikkelig gjennomgang, og alle spillerne fikk sagt det de skulle si.

– Må se seg i speilet

Kritikken mot Smerud som går på at det ikke var mulig å vise seg frem på trening, støttes hverken av Bohinen, Vetlesen eller Brynhildsen. Det samme gjelder påstanden om at det var «fryktelig nivå på trening».

– Da må de bare se seg selv litt i speilet. Jeg kan stå for at jeg har gjort alt jeg kan på trening. De må også se hva de kan gjøre for å bidra. Hvis de går dypt inn i seg selv, så skjønner de at de kunne ha gjort det bedre, mener Vetlesen.

Han mener derimot at Zekhnini har et godt poeng når han kritiserer Smerud for en altfor defensiv tankegang før 0-4-tapet mot Nederland.

– Mot Nederland, ja. Men i de resterende kampene, har det ikke vært sånn, og det tror jeg de andre er enige i. Mot Nederland presterte vi for dårlig på banen, men jeg synes også at Smerud la opp en altfor defensiv taktikk. Det tror jeg han er helt klar over, at det ikke var den beste måten å møte Nederland.

Nå mener både Bohinen, Brynhildsen og Vetlesen at det beste er at motiverte spillere får sjansen på U21-landslaget, og at Zekhnini, Heintz og Johnsen tar seg en pause.

– Men det er «no hard feelings». Jeg håper at de slår tilbake og viser hvem de virkelig er. Jeg vet hvilke typer det er, sier Vetlesen.

Zekhninis svar

Rafik Zekhini er informert om meningene til Stabæk-trioen. Han responderer slik:

– Å si at det blir tynt å bli hengt ut på møter – om det er helt greit å gjøre, så begynner jeg å lure, skriver Zekhnini i en SMS til VG.

Et av spørsmålene han svarer på, er om han har tenkt mer over hendelsen i Hviterussland, hvor Vetlesen sier at «det skjedde noe på benken».

– Vi har alle sammen snakket om Hviterussland-kampen, og blitt enige om hva som er greit og ikke. Så det har vi fikset opp, sier Zekhnini, før han fortsetter:

– Angående treningene, så er jeg helt uenig. Vi vet laget allerede den første eller andre dagen (av samlingene). Da faller motivasjonen for mange – ikke bare oss. Vi vil spille. Det er ikke noe å legge skjul på. Så hvorfor skulle vi ikke ønske å vise oss frem på trening? Igjen, det er vanskelig når laget er bestemt så tidlig. Som sagt, vi vil spille og hjelpe laget. Det handler ikke om det. Men slik ting er innad i laget, og det har vært slik en lang stund, så er vi utilgjengelige.

– Vi er kompiser hele gjengen, så det er ingen sure miner, men kom aldri å si at vi ikke vet hva det betyr å spille for landslaget eller at vi ikke er stolte av det, sier Zekhnini.

