Dette er argumentene for og imot fotballen

Kulturminister Abid Raja (V) har signalisert at regjeringen torsdag kommer med en avgjørelse om hva som skjer med norsk toppfotball.

Det handler kanskje både om trening og om start på de øverste ligaene. Fotballen drømmer om at de kan begynne å «kontakttrene» 10. mai og at serien kan starte opp 15. juni.

Torsdag kan bli selve D-dagen da de får svar på alt de lurer på. Kulturministeren stiller etter planen på den daglige pressebriefen til Regjeringen torsdag 16.00.

DETTE TALER FOR FOTBALLEN

* Fotballen i Norge har lagt frem en klar plan for hvordan først trening og deretter kamp kan organiseres - med minimal bruk av folk. De antar rundt 200 mennesker på hver arena – langt under grensen på 500.

* Alle er enige om at serien kommer til å starte med tomme tribuner.

* Både fotballforbundet og idrettsforbundet har hatt tett kontakt med helsemyndighetene og orientert om sine behov. Dette har gitt bedre forståelse.

* Helseminister Bent Høie har for lengst uttalt at «vi har corona-epidemien under kontroll» og det såkalte såkalte reproduksjonstallet er under én (altså at hver smittet nordmann smitter mindre enn én annen).

* Barnehagene og – til dels – skolene er i gang igjen.

* Toppfotballen i Norge sliter kraftig med økonomien. Det er viktig å komme i gang, for å redde klubbene.

* Toppklubbene i fotball har et godt medisinsk apparat som gjør det er sikrere enn i mange andre miljøer.

* En dansk studie konkluderer med at det er minimal risiko for corona-smitte på fotballbanen, fordi en spiller i snitt er i nærheten av en corona-smittet spiller i bare ett minutt og 28 sekunder i løpet av en kamp. Man antar at sannsynligheten for å bli smittet krever nærkontakt som varer betraktelig lenger. Rapporten er foreløpig ikke blitt «fagfellevurdert», som det heter på akademisk språk for å kvalitetssikre vitenskapelige rapporter.

* Spillerne og deres organisasjon er innforstått med at det kan bli et strengt regime de neste månedene.

* European Leagues, som representerer profesjonelle fotballigaer i 29 europeiske land, inkludert Norge, er i ferd med å utarbeide en protokoll for hvordan fotballkamper uten tilskuere kan organiseres.

* Bislett Games har fått ja til å holde sitt stevne 11. juni. Men for tomme tribuner, under strenge smittevernsregler og helt annerledes enn normalt.

DETTE TALER MOT FOTBALLEN

* Til nå har ingen land i Vest-Europa bestemt når de skal starte opp sine ligaer igjen. Flere land har allerede gitt opp å spille før høstsesongen, som Nederland, Belgia og Frankrike.

* Selv om fotballen sliter økonomisk, er det naturlig nok liv og helse som kommer først i vurderingen.

* Fotballspillere har en uvane med å spytte - noe som kan være svært smittefarlig. Enkelte har foreslått gult kort for spytting.

* Innkast kan være et problem, siden spillerne må ta ballen med hendene. NFF har lansert en idé med å ha ballstativer rundt banen, slik at spillet restarter med ny og desinfisert ball ved innkast.

* Spillerne må være forsiktig med å juble sammen.

* En tysk-italiensk studie konkluderer med at toppidrettsutøvere er mer utsatt enn folk flest fordi de trener hardt, hyppig og langvarig. De vil i større grad enn andre inhalere viruspartikler og sende dem videre langt ned i lungene. Denne rapporten er foreløpig heller ikke blitt «fagfellevurdert».

* Hvordan skal det løses om en av klubbene får utstrakt smitte i sin tropp - eller at trenerne smittes?

* Hvordan skal transport og innkvartering av troppene organiseres - uten at det gir økt fare for smitte? NFF har blant annet lagt frem et forslag om at alle lagene kan samles på sørvestlandet som en kriseplan.

* Toppfotballen innrømmer at de kan klare å få i land samtlige kamper i serien i 2020 også om de må vente helt til 1. august.

* Et skrekkscenario er om serien først starter opp, men at det så skjer noe som gjør at den må stenges ned igjen.

* Hvor fornuftig er det at toppfotballen får starte som en «pilot», men ikke barnefotballen? Eller for den saks skyld andre idretter? «Er retorikken om en «pilot» i virkeligheten å pakke inn problematiserbar forskjellsbehandling?» spurte VG-kommentator Leif Welhaven tirsdag.

* Lederen for den medisinske komiteen i FIFA mener at fotball ikke bør starte opp igjen før tidligst 1. september.

