Glede, drømmer og fellesskap

For fotballen er dette normalt en travel tid. Sesongen skulle vært i gang, for topp og for bredde. Vi burde ha gjort det vi alle elsker å gjøre, og som formuleres i forbundets visjon: Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap.

TERJE SVENDSEN, president i Norges Fotballforbund.

Coronapandemien har satt en foreløpig stopper for gleden, men ikke for drømmene og fellesskapet. Den har heller ikke satt en stopper for det gode samarbeidet vi har hatt i fotballfamilien og med Norges Idrettsforbund og andre særforbund i denne krevende tiden.

Norge er et av landene i Europa med flest fotballspillere i forhold til folketall. Den norske fotballmodellen skiller seg dessuten ut med en sterk, gjensidig avhengighet mellom topp og bredde. Ikke bare fordi bredden leverer spillere oppover i kjeden, men også fordi toppfotballen finansierer en stor del av aktiviteten i breddefotballen og for barn unge gjennom kretsene.

I mange lokalsamfunn er det store ringvirkninger av toppklubbenes aktiviteter, samtidig som klubbene er bærebjelken i fotballregionen Norge har en stolt fotballhistorie på kvinnesiden og sett i et større perspektiv er toppfotball for kvinner i seg selv en viktig arena for likestilling i Norge.

President i NFF, Terje Svendsen. Foto: Tore Kristiansen

Uten toppkamper i 2020 settes den norske fotballmodellen under sterkt press. Våre egne kretsledere har slått alarm om barn og ungdom som mister friplassen sin. De er bekymret for barn og ungdoms mentale helse. I flere av kretsene våre er mange barn fortsatt ikke i aktivitet. En fersk undersøkelse fra den internasjonale interesseorganisasjonen for fotballspillere, FIFPRO, viser også økte forekomster av angst og depresjoner blant voksne spillere.

Vi vet at fotball er viktig for mange. Nettopp derfor er det viktig for oss å komme i gang så snart det er mulig innenfor smittevernfaglige rammer. I Norge har vi 377 000 spillere, 1800 lag, 150 000 frivillige, i tillegg til over 3000 ansatte som sørger for at fotballen administreres og er økonomisk bærekraftig.

Fotballen er en arena der barn og unge føler trygghet, tilhørighet og mestring. For de mest utsatte og sårbare barna er fotballen og fellesskapet den representerer kanskje noe av det aller viktigste.

Det står mye på spill. For barn og ungdom, men også for de som har fotball som yrke. Og for selve fotballmodellen.

En koordineringsgruppe nedsatt av regjeringen har anslått at sårbare barn og unge utgjør rundt 20 prosent av alle barn og unge. For noen av dem er det ikke trygt å være hjemme. Mange i denne gruppen er dobbelt sårbare i denne tiden hvor verken offentlige tilbud eller idretten treffer dem på arenaene der de vanligvis deltar.

Kostnadene kan bli veldig store for den enkelte og for samfunnet om det forebyggende tilbudet til barn unge stenges ned over tid.

I likhet med Norges Idrettsforbund og hele idretts-Norge har vi hele tiden vært tydelige på at vi følger rådene fra helsemyndighetene. I snart to måneder har all normal fotballaktivitet vært forbudt. Fordi vi vet at aktivitet er viktig, etablerte vi tidlig en dialog med Folkehelseinstituttet om treningsråd.

Etter noen runder ble disse endelig klare 3. april, kjent som fotballens coronavettregler. Disse gjelder for alle og gjør at aktiviteten gradvis er kommet i gang i form av treninger.

Vi skjønner den usikkerheten som pandemien skaper, ikke minst hos ansvarlige myndigheter. Likevel satte det en støkk i oss når uttalelser fra myndigheten i midten av april antydet at det ikke var sikkert det blir fotball i år. Vi var allerede i gang med ulike modeller for hvordan vi kunne gjennomføre sesongen, for både topp og bredde.

Sammen med Norges Idrettsforbund inviterte vi oss til møte med Helsedirektoratet og FHI for å se på mulighetene for å komme i gang innenfor forsvarlige smittevernfaglige rammer.

I en erkjennelse av at innførte tiltak om å unngå fysisk kontakt og to meter avstand ikke er forenlig med fotballdueller blant våre hundretusener av medlemmer, ønsket vi sammen med NIF å bruke toppfotballen til å utforme en bransjestandard for lagidretter og som vil komme hele idretten til gode.

Dette arbeidet er gjort i tett dialog med FHI. Arbeidet er bygd på evaluering, justering og deling. Vi er glade for at FHI bekrefter at full toppfotball-aktivitet er smittevernfaglig forsvarlig så lenge den strenge smittevernplanen til Norges Fotballforbund følges.

Samtidig: Vi skal tilbake til hverdagen. I et samfunnsperspektiv er det bredden som er viktigst, selvsagt også for Norges Fotballforbund. Det er ingenting vi heller vil enn at gjenåpningen gradvis omfatter større deler av idretten og fotballen.

For oss er det viktig å si fra om at det er viktig for hele samfunnet at fotballen kommer i gang. Vi er klare når det blåses i fløyta.

