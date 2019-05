Fotballpresident til media i Honduras: 12–0-kampen skal etterforskes for kampfiksing

LUBLIN/OSLO (VG) FIFA skal etterforske målkalaset mellom Norge og Honduras i U20-VM torsdag kveld.

Det bekrefter presidenten i det honduranske fotballforbundet (Fenafuth), Jorge Salomón, overfor avisen Diario Deportivo Diez.

Avisen La Prensa skriver at Salomón bekreftet FIFA-etterforskningen etter anklager om mulig kampfiksing. En av dem som reagerte var TV 2-ekspert Jesper Mathisen:

På direkte spørsmål fra Diario Diez, bekrefter Salomón at FIFA kommer til å etterforske målkalaset, som endte med at Erling Braut Haaland scoret ufattelige ni mål.

– Ja, sånn er det.

Fotballpresidenten forteller videre at det er et resultat av et nytt og forsterket samarbeid med FIFA. På hjemmesiden til det honduranske fotballforbundet er en kampanje mot kampfiksing noe av det første som møter deg.

– Vi signerte en forståelse med FIFA om transparens. Da er det naturlig at de kommer til å reagere. Vi i fotballforbundet kommer ikke til å gjøre noe, det er FIFA som går frem med granskingen, sier Salomón til Diario Diez.

Han forteller videre:

– FIFA har folk som er ansvarlige for slike granskinger. Vi er på den andre siden av verden. Hvis det skjedde noe, så kommer de til å etterforske det. Vi har lite informasjon. FIFA har mekanismer for å fange opp disse sakene, og hvis det finnes noe, så kommer de til å finne det, sier fotballpresident Salomón til avisen Deportivo Diez.

Fotballpresidenten vil selv ikke spekulere i muligheten for kampfiksing, men forteller til avisen at han håper det ikke er tilfelle.

– Nei, jeg kan ikke mene noe om sånne ting. Jeg tror (grunnen til det dårlige resultatet, journ.anm.) at guttene var nervøse, at de manglet koordinasjon. Jeg håper til Gud at det var grunnen, for guttenes skyld, sier han.

VG var i kontakt med det honduranske fotballforbundet i går kveld, men de hadde da ikke anledning til å besvare våre spørsmål.

Jesper Mathisen er ikke overrasket over at FIFA skal granske kampen.

– Jeg synes det stinker sånn som Honduras opptrådte i går. Vi skal ikke ta all ære vekk fra de norske spillerne, men for meg var det bare en trist kamp å se hvordan Honduras fremsto, sier TV 2-eksperten til VG fredag morgen.

– Erling Braut Haaland har vel ikke fått så mye arbeidsro siden guttedagene på Jæren. Måten de slipper inn mål på, måten de opptrer på ... Det slo meg at det så ut som et lag som hadde lyst til å tape. De hoppet ikke inn i taklingene, det var ingen offsidelinje. Det slo meg ganske tidlig at det kunne bli tosifret, sier Mathisen, som likevel understreker at det ikke var noen unormale bevegelser på oddsen.

Nimålsscorer Erling Braut Haaland tror ikke at motstanderlaget tapte med vilje.

– Det er sånn jeg nesten blir irritert av å høre. Vi er profesjonelle. Det er usaklig å si, sa Haaland til norsk presse på spørsmål om hva han tenker om kampfiksing-spekulasjoner.

Han scoret ni av målene i Norges 12–0-seier torsdag kveld. Det var overkjøring fra start til slutt. Til pause var stillingen 5–0, og etter hvilen fikk Honduras to mann utvist.

Underveis i første omgang meldte Mathisen på Twitter: «Honduras må ha spilt på Norge». Haaland vil på sin side ikke bruke energi på spekulasjonene.

– Jeg får en dårlig følelse når du sier det, men det er ikke vits å stå og snakke om, sa Salzburg-spissen på spørsmål fra Nettavisen.

Heller ikke Norges landslagskaptein har tro på at de møtte et lag som tapte med vilje.

– Jeg tror ikke noe på det. Det eneste jeg tenker på er at vi trengte mål. Vi ga oss aldri før fløyten gikk. Da blir det fort mye mål, når de i tillegg ligger under 5–0 til pause. Jeg tror ikke noe på dette, sa Leo Skiri Østigård.

Både Norge og Honduras hadde tapt de to første kampene – mot Uruguay og New Zealand.

Sistnevnte vant 5–0 over Honduras i første match. Nils Fisketjønn er såkalt konkurransedirektør i Norges Fotballforbund. Han svarer slik på påstandene fra Mathisen:

– Vi gleder oss over 12–0. Og er det noe rundt denne kampen, så er det opp til FIFA. Vi har ingen flere kommentarer til dette, sier Fisketjønn til VG.

Norges historiske seier styrket sjansen for å ta seg videre til sluttspillet som en av de fire beste treerne, men U20-gutta er avhengig av at flere resultater skal gå deres vei i andre kamper fredag kveld.

VG har ikke fått svar fra Honduras sin pressekontakt på spørsmål sendt på e-post om hvordan de reagerer på beskyldningene om kampfiksing. Heller ikke FIFA har foreløpig svart VG.

