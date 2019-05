FORBANNET: Maurizio Sarri og assistentmanager Marco Ianni. Foto: Adam Davy / PA Wire

Rasende Sarri forlot Chelsea-trening

Onsdag møter Chelsea og Arsenal til Europa League-finale. På den siste treningen forlot Chelsea-manager Maurizio Sarri treningsfeltet i sinne.

Ifølge Daily Mail og SkySports gikk Chelsea-manageren av treningsfeltet etter en av flere tøffe dueller mellom Gonzalo Higuaín og David Luiz, etterfulgt å en diskusjon mellom de to.

På vei av treningsfeltet kastet han capsen sin i luften, sparket den i frustrasjon, før han plukket den opp, kastet den i bakken og sparket den en gang til. På finalearenaen i Baku sto spillerne igjen.

Minutter senere ruslet Luiz rundt for seg selv ute på banen, før smilet til den brasilianske midtstopperen var tilbake.

TØFFE DUELLER: Gonzalo Higuaín og David Luiz hadde flere tøffe dueller mot hverandre på tirsdagens trening. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Chelsea på sin side hevder Sarris frustrasjon ikke skyldes den opphetede situasjonen mellom de to spillerne.

– Maurizios frustrasjon på slutten av treningen var ikke relatert til noen av spillerne hans, men på grunn av at de ikke hadde mulighet til å trene på dødballer og straffespark de siste 15 minuttene av treningen ettersom den var åpen for mediene, sier en talsmann for klubben til Daily Mail.

FORLOT TRENING: På vei av treningsfeltet sparket Sarri capsen sin to ganger i frustrasjon. Foto: Adam Davy / PA Wire

På pressekonferansen senere tirsdag sa han ingenting om hvorfor han stormet av banen.

Det han derimot snakket om var skadesituasjonen til N’Golo Kante.

– Det er 50–50 om han kan spille eller ikke. I går var det 60–40 for at han ikke skulle spille. Nå er det 50–50, han var litt bedre i dag.

– Men vi har trøbbel på midtbanen. For øyeblikket har vi bare tre spillere til tre plasser på laget. N’Golo er veldig viktig for oss. Han er den eneste defensive midtbanespilleren vi har. Uten N’Golo har vi et problem, fortsatte han.

Publisert: 29.05.19 kl. 03:44