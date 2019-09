FREMADSTORMENDE: Egil Østenstad (til venstre) og Helge Aune foran Vikings unge kvinnelag, som kjemper for å rykke opp til 1. divisjon. Fra venstre: Helene Broch (16), Ina Kirkaune Sivertsen (17), Gina Ødegård, (17), Ingeborg Lye Skretting (16), Selma Løvås (15), Irene Dirdal (15), Sofie Austad Håland (18), Nora Heggheim (17), Oda Selbæk Bergjord (19), Lena Øksvang Risa (17), Jenni Heng Walaunet (17) og Mille Aune (16), Rebekka Galde (18), Hanne Sæthre Jakobsen (17), Marthe Dagestad Ragnvaldsen (19), Kaja Karlsen (17), Julie Merkesdal (20). Etter at dette bildet ble tatt har Kaja Karlsen gått til Klepp og fått sin debut i Toppserien. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Toppfotball-sjef om Østenstads jenteeventyr: – Fantastisk og trist

STAVANGER (VG) Bare syv nordmenn har scoret flere Premier League-mål enn Egil Østenstad (47). Nå bruker han tiden på å skape landslagsspillere. Mange.

Det er over 110.000 fotballspillende jenter/kvinner i Norge, landets klart største kvinneidrett.

Blir de tatt godt nok vare på av norsk fotball?

– Nei, mener Hege Jørgensen i Toppfotball Kvinner.

– Det har fortsatt vært lov å le av kvinner som spiller fotball. Det har vi slitt med å komme oss forbi. Målet mitt er at alle jenter skal føle seg tatt mer på alvor, ikke være underlegne. Jeg nekter å godta at unge jenter skal føle seg mindre verdt, ha mindre kvalifiserte trenere, dårligere treningsopplegg og baner. Bare fordi de er jenter.

Jørgensen mener det eksisterer en «forskjellsbehandling» og kaller dette for en hjertesak.

– «Let’s face it», den generelle oppfatningen er at det er langt mer attraktivt å trene gutter enn jenter. Vi har mange flere spillere i Norge enn England og Spania. Det er vår store styrke. Men vi er ikke i nærheten av å forvalte dem godt nok.

HJERTESAK: Hege Jørgensen kjemper for at forholdene skal legges bedre til rette for fotballspillende jenter. Foto: Jostein Magnussen

– Da Barcelona møtte LSK i Champions League i år, holdt de foredrag for oss og fortalte at kvinnelaget spiller helt likt som herrelaget. Jentene har de samme fasilitetene som guttene, de trenes med den samme metodikken og tankegangen, illustrerer Jørgensen.

Haug med landslagsspillere

Hun poengterer at det er «masse positivt som skjer» og at det er «mer trøkk enn noensinne», og henter frem det som har skjedd i Viking.

– Se på det Egil Østenstad og det de andre får til der borte, sier hun og snakker om betydningen av at unge jenter får kvalifiserte trenere. Jentene på dette Viking-laget har vært heldige og hatt kompetente trenere i flere år. Resultatet er en haug med landslagsspillere. Det er fantastisk, men også trist, fordi det er et så godt bilde på problemet, sier Jørgensen.

ENGASJERT: Egil Østenstad i aksjon under Viking-treningen. Foto: Bjørn S. Delebekk

VG reiste til Stavanger. På kunstgresset på Viking stadion trente kvinner, eller det er vel mest riktig å si jenter, med 100 aldersbestemte landskamper. Hele ti av spillerne har representert Norge. De kommer fra flere klubber i regionen, men de fleste har spilt sammen i Viking siden 14-årsalderen, med Østenstad og tidligere Rosenborg- og Bodø/Glimt-spiller Helge Aune (48 kamper på øverste nivå) som trenere.

– Litt tilfeldig

Nå er jentene fra 15 til 20 år, spiller i 2. divisjon (nivå 3) på seniornivå, er på annenplass, og har fortsatt en liten mulighet til å hente inn tabelleder Bryne, som er fire poeng foran.

Men hva hadde skjedd med dem om ikke Østenstad og Aune hadde hatt fotballspillende døtre og dermed begynt å trene jenter? Kanskje de hadde fått «naboen» som trener? Hadde noen da fanget opp talentet deres? Eller hadde de risikert å bli borte for norsk fotball?

– Hvem man blir trent av er jo litt tilfeldig på guttesiden også, men det er likevel et helt annet system der. Det er ikke på krets- eller landslag utviklingen skjer, det er i klubbene, sier Egil Østenstad.

– Grovt sett vil jeg si at guttesatsingen er systematisert og profesjonalisert, mens den på jentesiden er dugnadsbasert og personifisert, sier Østenstad, mannen som scoret 29 mål etter 96 Premier League-kamper for Southampton, fire for Manchester City og 21 for Blackburn.

– Det hadde neppe vært mulig å få frem ti landslagsspillere fra samme lag på guttesiden?

– Nei, det tror jeg nok ikke.

HELPROFT: Det er ingen tilfeldigheter når Helge Aune (stående) og Egil Østenstad har en kampgjennomgang for laget sitt. Foto: Bjørn S. Delebekk

Føler de blir satset på

Jentene i Viking føler ikke at de blir ledd av. Fire ganger i uken trener de på Viking stadion, totalt er det uker der de er oppe i et tosifret antall økter og kampgjennomgangen VG er til stede på kunne tilhørt et eliteserielag.

– Vi hadde fokus på press-spillet, og de første 25 minuttene var strålende. Vi kunne drept kampen tidlig, men var litt for snille i avslutningene. Sonespillet på midten fungerte, og på dødballene var vi helt konge, oppsummerer en engasjert Helge Aune.

– Bjarne Berntsen (Vikings herretrener og tidligere kvinnelandslagstrener) var på plass, og han var veldig imponert over ferdighetene. Men han var opptatt av at dere må bli bedre til å vurdere når dere skal ta overgangene, og når det er smartest å hvile med ballen i laget, sier Egil Østenstad.

Spillerne, bare én ferdig med tenårene, føler at klubben satser på dem, men på generelt grunnlag er de enige med Hege Jørgensen i at det fortsatt er store forskjeller.

– Lettere for gutter

Marthine Østenstad (18), trenerens datter, er bare tilskuer under treningen VG er til stede på. Hun har 33 aldersbestemte landskamper og har vokst opp som fotballspiller sammen med dette laget, men ble hentet av toppserieklubben Klepp i fjor sommer.

– Det er absolutt et tema blant jentene at det er en forskjell sammenlignet guttene, med tanke på ressurser. Vi ønsker å være med på en endring, slik vi ser skjer i andre land, sier hun.

– Hvor ser du deg selv som fotballspiller i 2025?

– Det er et stort mål for meg å drive med fotball og ha en stabil inntekt, slik at jeg kan forsørge meg selv og en eventuell familie i fremtiden. Jeg tjener ingenting nå, men bor hjemme, går på skole og trenger heller ikke det. Men jeg spiller på et lag med voksne damer, og ser jo at det er en utfordring for dem som kommer rett fra jobb til trening. Det er mye lettere for gutter å være godt forberedt, svarer Østenstad.

PÅ VEI OPP: Helene Broch var skadet da VG var på besøk. Her følger hun treningen med Marthine Østenstad, som spiller for Klepp i Toppserien. Foto: Bjørn S. Delebekk

17 landskamper

Ved siden av henne på kunstgresset ligger en for dagen ankelskadet Helene Broch. Hun har 17 landskamper og er av samme oppfatning:

– Det er stort mål om å komme meg høyere opp og til bedre ligaer. Jeg har utrolig mye glede av fotballen, men vet jo at det blir vanskelig med lønn. Selv de som er best i verden tjener ikke veldig godt, i hvert fall ikke sammenlignet med menn. Derfor må vi ha det sikrere i forhold til jobb.

16 år gamle Irene Dirdal kom fra Randaberg for to år siden. Hun har fire landskamper for J15-landslaget og 13 for J16.

– Jeg kom til Viking for å bli satset på. Det er lettere i et slikt miljø, sier hun. Målet er å kunne leve av fotballen.

– Alle har vel et ønske om det. Det er hobbyen min, jeg synes fotball er det kjekkeste av alt. Selvfølgelig er det forskjeller fra hvordan gutter har det, det er det jo overalt. Men jeg har ikke merket så mye til det i Viking, sier hun, men kunne ønsket seg en nasjonal serie på juniornivå, som på guttesiden.

– Det hadde vært fint å møte andre gode lag tidligere, istedenfor å vinne syv eller åtte null. Nå spiller vi på seniornivå, og der er det mange gode lag, sier Irene Dirdal.

Mestscorende nordmenn

Fotballpresident Terje Svendsen erkjenner at man må endre kulturer og holdninger for å heve nivået på trenerne til jentene. – En skal være forsiktig med å generalisere for mye, men de (Jørgensen og Østenstad) peker på en tendens. Vår mulighet som forbund er å løfte dette opp som et tema i alle fora hvor klubber og beslutningstagere er til stede, påvirke trenere til å ta trenerutdanning og legge til rette for at enda flere kvinner får den nødvendige faglige kompetansen og påtar seg en trenerrolle. I så henseende spiller NFF Kvalitetsklubb en sentral rolle, der krav til trenerkompetanse står sentralt uavhengig av om du er trener for jenter eller gutter, sier Svendsen.

Mestscorende nordmenn i Premier League: 1) Ole Gunnar Solskjær 91, 2) Joshua King 43, 3) Steffen Iversen 40, 4) Tore André Flo og John Carew 38, 6) Morten Gamst Pedersen 34, 7) Øyvind Leonhardsen 30, 8) Egil Østenstad 29, 9) Jan Åge Fjørtoft 25, 10) John Arne Riise 21.

