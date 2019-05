Manchester City sikret hjemlig trippel-triumf etter utklassing

(Manchester City - Watford 6–0) Pep Guardiola så nesten brydd ut da Manchester City tangerte historiens største seiersmargin i en FA-cupfinale.

– Det var en fantastisk finale for oss, men ikke for Watford, resultatet er som det er. Vi avslutter en fantastisk sesong på en fantastisk måte, sier Pep Guardiola til BBC.

Det var til slutt aldri noen tvil, men én av scoringene ble omdiskutert. Da Bernardo Silva slo en strøken pasning på tvers av feltet, og Gabriel Jesus pirket den forbi en utrusende Heurelho Gomes i Watford-buret, var ballen på vei inn i mål. Men Raheem Sterling stormet frem og hamret ballen over linja.

Målet ble først kreditert Jesus, men ved nærmere ettersyn, ble målet gitt til Sterling. En ekte måltyv-scoring - i ordets rette forstand.

MÅLTYV: Raheem Sterling tolket ordet «måltyv» bokstavelig da han «stjal» scoringen til lagkamerat Gabriel Jesus. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Stjernebenk

Da ledet Manchester City allerede 1–0 etter David Silvas kliniske avslutning etter en snau halvtime. Selv om Watford reiste seg og stod høyt i begynnelsen av andre omgang, var de aldri i nærheten av å sjokkere de engelske mesterne.

Bortsett fra helt i begynnelsen. Gerard Deulofeu spilte Roberto Pereyra alene gjennom mot Ederson på stillingen 0–0, men midtbanespilleren sviktet da det gjaldt som mest, og avslutningen gikk i målvaktens høyre ben.

I stedet var det Manchester City som malte på, som fikk scoringene. Sergio Agüero, Leroy Sané og Kevin de Bruyne ble alle henvist til benketilværelsen, likevel var kvalitetsforskjellen lamslående. Sistnevnte kom inn i andre omgang, og brukte kort tid på å markere seg.

Først da han ble spilt gjennom av Sterling alene med Gomes, dro målvakten av med en sylfrekk skuddfinte, før han beholdt roen og trillet ballen i mål mot en forsvarer.

Så da han like etter spilte han Jesus gjennom i et hav av bakrom, Watford hadde langt på vei kapitulert, og Jesus viste ingen nåde da han ventet ut Gomes og trillet ballen i mål. Denne gangen var det ingen tvil om at det var hans scoring.

Solskjær- og Wolves-hjelp

Akkurat da det så ut til at Watford hadde lidd nok, svevde Bernardo Silva forbi både tre og fire mann, spilte inn til Sterling, som hamret ballen forbi stakkars Gomes i Watford-buret, i hans aller siste kamp mellom stengene før pensjonisttilværelsen.

Sterling spaserte inn nok en scoring like før slutt, og dermed tangerte de tidenes største seiersmargin i en FA Cup-finale. Ikke siden Burys 6–0-seier over Derby i 1903 (!) har en cupvinner vært så overlegen.

Pep Guardiola så nesten brydd ut.

PS! Manchester CIty-seieren er godt nytt også for Ole Gunnar Solskjær. Den betyr nemlig at Manchester United går rett inn i gruppespillet av Europa League, og sommerferien blir forlenget. Hadde Watford vunnet, ville United spilt kvalifisering allerede 25. juli. Wolverhampton kommer også inn i Europa League-kvalifiseringen som følge av Citys seier.

