NYTT NEDERLAG: Natasha Dowie fortviler etter Vålerengas tap for LSK Kvinner 5. mai. To uker senere tapte de for en annen rival. Foto: Kelly, Ryan / NTB scanpix

Vålerenga tapte for nok en erkerival

(Vålerenga Kvinner - Lyn Kvinner 0–1) Etter en ubeseiret seriestart, har Vålerenga i løpet av tre kamper tapt for både LSK Kvinner og Lyn.

KAMPFAKTA: Toppserien fotball kvinner lørdag, superhelg på Vålerengas arena i Oslo (9. runde, siste før VM-pausen): Fart – Trondheims-Ørn 0-2 (0-0) 324 tilskuere Mål: 0-1 Marit Clausen (62), 0-2 Julie Adserø (80). Dommer: Veronika Fjeldvær, Stadsbygd. Gult kort: Elen Melhus, Trondheims-Ørn. Stabæk – Arna Bjørnar 0-1 (0-1) 466 tilskuere Mål: 0-1 Emilie Nautnes (35). Dommer: Malin Frantzen Øiseth, Fet. Ingen kort. Vålerenga – Lyn 0-1 (0-1) 1258 tilskuere Mål: 0-1 Runa Lillegård (18). Dommer: Ingvild Aarland, Malmefjorden. Gult kort: Stine Pedersen, Victoria Ludvigsen, Vålerenga, Noor Eckhoff, Lyn. Vis mer vg-expand-down

Mot Lyn var det Runa Lillegård som snek seg gjennom Vålerengas forsvar, fikk en presis pasning fra Camilla Lingard, og hamret ballen lavt og hardt forbi Tinja-Riikka Korpela. Drøye kvarteret var spilt, og Klanen ble stilnet av Lyn, et lag de aldri har tapt for på kvinnesiden.

– Det er helt sykt deilig å slå Vålerenga! Jeg kan nesten ikke beskrive det, sier Lillegård til NRK.

Ti minutter senere ble vondt til verre, da Ingrid Søndenå, som er blitt operert for hjernesvulst to ganger, måtte forlate banen etter to harde taklinger.

Som ikke det var nok, holdt Korpela i Vålerenga-buret på å rote det skikkelig til for seg selv. Da hun bare skulle kaste ballen ut til en lagvenninne, feilberegnet hun totalt og kastet ballen feil vei, i ekte Bjarte Flem-stil.

Men ballen gikk ikke rett mot eget mål, og selv om Lyns Vilde Hasund var våken og luktet hva som var i emning, klarte den finske burvokteren å rydde opp sin egen nesten-katastrofe.

Andre omgang ble det reneste stormløp mot Lyn-buret, Ajara Nchouts skudd i tverrliggeren var det nærmeste de kom en utligning. På overtid fikk Natasha Dowie en gedigen mulighet, men avslutningen gikk rett på Karen Sneve.

I fjor tapte Lyn 5–2 og 6–1 for Vålerenga, reddet ett poeng på hjemmebane. Nå har de for første gang slått storesøsteren i Oslo, for en stund er Lyn best i by’n. Nå er det på vei opp, de tok sin tredje seier på rad, mens hardtsatsende Vålerenga synker som en en stein på tabellen med sitt tredje tap på rad.

Og det i egen storstue. Mot et lag de aldri har tapt for før.

Publisert: 18.05.19 kl. 17:54 Oppdatert: 18.05.19 kl. 18:14