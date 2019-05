I NY DRAKT: Et halvår på lån i FC Ural har restartet karrieren til Stefan Strandberg etter over to år med lange skadeperioder i Krasnodar. Her fra den russiske cupsemifinalen denne våren. Foto: Donat Sorokin / TASS / Getty Images

Strandbergs doble comeback: – Har vært noen tøffe år med tøffe tak

Stefan Strandberg (28) har vært gjennom seks akillesoperasjoner i tre forskjellige land og knapt spilt fotball på to år. Men han trengte ikke mer enn tre måneders fotballspill for å komme tilbake på landslaget.

Nå nettopp







Egentlig var 28-åringen fra Lyngdal med fortid i blant annet Mandalskameratene, Vålerenga og Rosenborg på gang igjen på sensommeren i fjor, men da akillestrøbbelet endelig slapp taket etter halvannet år, ble han innhentet av en leggskade. Et nytt halvår i russiske Krasnodar gikk dermed fløyten.

Men fra mars i år har han endelig fått spille fotball igjen. Strandberg gikk på lån til FC Ural, startet 10 av 13 seriekamper som midtstopper og spilte den russiske cupfinalen (tap 0–1 for Lokomotiv Moskva).

– Er det lov å si jævlig bra? spør og nærmest konstaterer Strandberg med et glis om hvordan han føler det har gått under oppholdet i klubben tilhørende Jekaterinburg, Russlands fjerde største by.

LANDSLAGSTROPPEN Keepere: Sten Grytebust (Odense), André Hansen (Rosenborg), Sondre Rossbach (Odd). Forsvar: Kristoffer Ajer (Celtic), Haitam Aleesami (Palermo), Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Martin Linnes (Galatasaray), Birger Meling (Rosenborg), Håvard Nordtveit (Fulham), Sigurd Rosted (Gent), Stefan Strandberg (FC Ural), Jonas Svensson (AZ). Midtbane: Sander Berge (Genk), Mats Møller Dæhli (St. Pauli), Moi Elyounoussi (Southampton), Markus Henriksen (Hull), Stefan Johansen (West Bromwich), Martin Ødegaard (Vitesse), Fredrik Midtsjø (AZ), Ole Kristian Selnæs (Shenzen). Angrep: Bjørn Maars Johnsen (AZ), Tarik Elyounoussi (AIK), Ola Kamara (Shenzen), Joshua King (Bournemouth). Vis mer vg-expand-down

Mandag var han det mest overraskende navnet i Lars Lagerbäcks ellers lite overraskende landslagstropp til møtene med Romania (7. juni) og Færøyene (10. juni) i EM-kvalifiseringen.

– Det å få spille fotball setter jeg sykt pris på. Man merker hvor mye det betyr. Det hadde ikke vært gøy om man hadde vært langt unna det nivået man vet man har, men heldigvis har det stemt bra for meg. Det å kjenne på adrenalinet når man går ut foran x antall tusen, er nesten som et slags dop. Å få den følelsen har vært sykt deilig etter noen tøffe år med noen jævlig tøffe tak, beskriver Strandberg til VG.

Ikke bare skader

I fjor høst snakket han om brorens kreftdød i januar 2018 og startet en stiftelse sammen med håndballspillervennen Joakim Hykkerud. Duoen arrangerer faktisk en veldedighetskamp i Notodden dagen før Strandberg for aller første gang kan delta på en landslagstrening ledet av Lars Lagerbäck.

Gjennom 2018 måtte svensken skifte oftere enn han ønsket på midtstopperplass. Fem mann – Tore Reginiussen, Kristoffer Vassbakk Ajer, Håvard Nordtveit, Even Hovland og Sigurd Rosted – startet alle landskamper i fjor. Mot Spania og Sverige ble Ajer/Nordtveit foretrukket i samtlige 180 minutter. Nå melder altså Strandberg seg på i kampen om en plass.

– Jeg har sett 5-6 kamper med ham, og han er en stor sterk midtstopper. Veldig god i boksene. Vi trenger den typen spillere for ikke å slippe til målsjanser. Vi er litt for snille i boksen, vurderer Lagerbäck til VG om sin ferskeste midtstopper.

– Jeg har visst om det en stund. Fikk en hyggelig telefon fra Perry for noen uker siden, der han hørte om jeg var motivert for å være med igjen. Det var jeg, selvfølgelig. Ikke noe tenke på, sier Strandberg, som har ti A-landskamper fra før.

Han sier at han ikke har følt seg glemt, bare vært skadet i den to og et halvt år lange perioden han sist var innom landslaget høsten 2016. Operasjoner i både Tyskland, Norge og Finland ble foretatt for å få orden på akillesene til den tidligere U21-landslagskapteinen med bronse fra EM 2013.

– Finnen ble redningen. Han er en legende som har fikset mange større spillere enn meg, forteller Strandberg.

Skal ha ny klubb

Han slutter til seg landslagssamlingen på utgående kontrakt med Krasnodar. Han signerte for klubben i 2015, en fireårsavtale som ifølge Adresseavisen var verdt omtrent 70 millioner kroner i lønn. Hva som blir neste klubb, er usikkert.

– Jeg tar samlingen først, opplyser Strandberg, men røper én ting om fremtiden: Det blir ingen forlengelse med Krasnodar.

– Men det er ikke et problem å få seg jobb?

– Jeg har flere tilbud på bordet. Så jeg må ikke på Nav.

– Er Norge aktuelt nå?

– Nei.

– Ural er kanskje interesserte i en permanent overgang?

– Hvilke tilbud jeg har på nåværende tidspunkt er det best ikke å si mye om. Det tar ikke lang tid, og da får alle vite det, svarer landslagets comeback-kid.

Publisert: 27.05.19 kl. 17:00