FORKLARER SEG: Aleksander Melgalvis intervjues etter eliteseriekampen i fotball mellom Vålerenga og Lillestrøm på Intility Arena. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Melgalvis risikerer straff etter flagg-planting

Lillestrøms Aleksander Melgalvis (29) kan få en reaksjon fra NFF etter å ha forsøkt å plante et LSK-flagg foran Vålerenga-fansen. NFF vil ikke utelukke politianmeldelser etter bråket.

Oppdatert nå nettopp







– Dette er scener som man selvfølgelig ikke ønsker å se på noen fotballbaner, sier direktør Nils Fisketjønn i NFFs konkurranseavdeling etter at supportere stormet banen og langet ut mot hverandre.

Det skjedde etter at Lillestrøms Aleksander Melgalvis provoserte Vålerenga-supportere med flagg-plantingen – og etter at LSK hadde ydmyket Vålerenga med 3-0 på Intilty. Bråket kan få konsekvenser både for Lillestrøm, Vålerenga og Melgalvis.

les også Melgalvis plantet LSK-flagg på Intility: – Ikke det smarteste han har gjort

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Brudd på bestemmelser behandles i NFFs domsorganer. Det er ikke riktig av meg å spekulere i mulige sanksjoner og straffer, sier Fisketjønn.

Iversen straffet

Han bekrefter likevel at Melgalvis kan få straff for provokasjonen.

– Ja, det kan han, men det er ikke opp til administrasjonen i NFF å vurdere.

– Vi tok fri etter kampen i går, og har per dags dato ikke snakket noe vesentlig om saken. Det kan være at vi får en tilbakemelding fra NFF, men først skal vi nyte seieren på best mulig måte, og så tar vi de utfordringene etter hvert. Det blir feil å ha fokus på noe annet, sier LSK-leder Robert Lauritsen til VG.

Melgalvis har forståelse for at feiringen var provoserende, og forklarer seg slik i saken:

Både Steffen Iversen og Isabell Herlovsen har blitt bøtelagt av fotballforbundet for provoserende oppførsel. Steffen Iversen fikk 7500 kroner i bot etter at han viste fingeren til Vålerenga-tilhengerne som Rosenborg-spiller i 2012. Isabell Herlovsen gjorde samme gest til Stabæk-tilhengerne som Lillestrøm-spiller i 2013, og ble bøtelagt med 2500 kroner.

les også Vålerenga utklasset av Lillestrøm: – Ikke hatt en bedre lørdagskveld tidligere

Vålerengas daglige leder Erik Espeseth sa lørdag at klubben ville gå gjennom videobildene og ta en ordentlig «debrief» før han uttaler seg om eventuelle konsekvenser for Vålerenga-supporterne. Han hadde ikke noe nytt å melde søndag formiddag.

– Gjør NFF noe overfor de personene som stormet banen og slåss? Det finnes jo TV-bilder her.

– Det normale ved slike hendelser er at NFF har en dialog med klubbene. Klubbene oppfordres til tett dialog med lokalt politi i slike saker.

les også Deila om endringene i VIF: – Det var fritt vilt hvem som regjerte

Oslo-politiet har ingen loggførte opplysninger å gi VG søndag formiddag.

– Kan noen bli politianmeldt av dere?



– Vi vil ikke utelukke det på dette tidspunkt, sier Fisketjønn.

Publisert: 26.05.19 kl. 11:40 Oppdatert: 26.05.19 kl. 11:54