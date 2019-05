PÅ FARTEN: Magne Hoseth pendler daglig fra Molde til Kristiansund. Her er han på flyplassen i Kristiansund. Foto: Jostein Magnussen

Sykehusstrid og 16. mai-kamp: – Dette lokalderbyet betyr mye

KRISTIANSUND/MOLDE (VG) Det har vært kamp om fødeavdelingen og blitt kranglet om hvor et nytt sykehus skal ligge. For Magne Hoseth blir 16. mai-kampen mellom Kristiansund og Molde noe helt spesielt.

38-åringen står med et bein i hver by. Han er ansatt som assistenttrener i Kristiansund men bor i Rosenes by og har spilt 15 år for Molde.

– Dette lokalderbyet betyr mye for svært mange. Lokaliseringsdebatten for et nytt sykehus gir en ekstra dimensjon til kampen, fastslår Magne Hoseth der han står utenfor flyplassen i Kristiansund.

Han velger å forholde seg til fotballen og vil ikke mene for mye om sykehuskrangelen mellom de to byene. Da det i mars ble bestemt at fødeavdelingen i Kristiansund skulle flyttes til Molde, sendte til og med Manchester United-trener Ole Gunnar Solskjær støttende ord til kristiansunderne. Onsdag kom nyheten om at Helse Møre og Romsdal utsetter sammenslåingen av fødeavdelingene i Molde og Kristiansund. Men statsminister Erna Solberg er imidlertid klar på at det blir felles fødeavdeling i Molde når det nye sykehuset der er klart.

– Jeg bor i Molde og er trener for KBK. Derfor holder jeg meg unna den debatten helt til jeg må ta et standpunkt. Det er en betent sak som avgjøres av politikerne, så får vi leve med det resultatet vi får, sier Hoseth.

Han må leve med resultatet 16. mai også når KBK skal opp mot gamleklubben.

– Det er selvfølgelig spesielt. Jeg har vært 15–16 år i Molde. Nå er det første gang jeg møter Molde som trener, og det blir på et annet nivå enn når du spiller selv. Da har du kun deg selv i hodet. Nå må du tenke hvordan laget kan gjøre det best mulig og hva du kan bidra med, slik at Christian (Michelsen, hovedtrener) og Joakim (Klæboe, assistenttrener) får best mulig forberedelser. Hvilken informasjon kan jeg komme med slik at det bikker i vår favør. Det er en del av «gamet». Det er jo sånn at Christian og KBK ga meg en sjanse som trener. Det gjorde ikke Molde.

– Er du bitter?

– Nei, overhodet ikke. Det er bare realiteten. Fotball er sånn. Jeg er ekstremt godt fornøyd med å være her.

38-åringen jobber som Michelsens assistenttrener i KBK og tilbringer to timer i bilen hver dag til og fra Kristiansund, «lillebroren» i Møre og Romsdal som har overrasket – igjen – i Eliteserien.

– Det er ingen overraskelse. Vi har hatt samme stammen i flere år. Det er en treningsvillig gruppe som er lutter øre, så er det en fin gjeng som jobber for hverandre. Du kommer langt med det i fotball, sier Hoseth og trekker frem treningsiveren til spillere som vil utvikle seg.

– Vi har ikke de ressursene som mange av de andre klubbene, men vi er en «ung» klubb og lærer for hver dag. Vi har mange ressurspersoner som gir mye av seg selv til klubben som kompenserer for mye, og som gjør at KBK er KBK.

UTENFOR SYKEHUSET: Paul Kristoffersen, nestleder i KBKs supporterklubb «Uglan», mener lokaliseringsdebatten rundt et nytt sykehus må legges til side når «naboen» Molde kommer på besøk. Her står han utenfor sykehuset i Kristiansund. Foto: Jostein Magnussen

Åtte kilometer fra Kvernberget, utenfor sykehuset i Kristiansund, sitter Paul Kristoffersen, nestleder i supporterklubben «Uglan». Nå venter han på at kona, Karin Kristoffersen Schrøder skal bli ferdig på jobb.

– Media vil si at det er storebror som kommer på besøk, men jeg benekter slektskapet. Vi er ikke i slekt med dem, sier Kristoffersen og ler.

Nestlederen i supporterklubben mener det er viktig å skille mellom de to «kampene».

– Sykehussaken er en politisk sak og har ikke noe med fotballen å gjøre. Når det er 16. mai og «fotballhøytid» får man la sykehusstriden ligge.

I supporterklubben har man forberedt seg godt til storkampen.

– At flere av Molde-spillerne dro på russetreff var jo en gavepakke til oss. Det vil ikke gå upåaktet hen. Den ballen ligger på straffemerket, sier Kristoffersen om velkomsten til Vegard Forren & co.

I Molde gjør Magnus Wolff Eikrem seg klar til sitt første lokalderby borte mot KBK.

– Det er mulig at sykehuskonflikten kan tenne Kristiansund-spillerne ekstra, men jeg har ikke tenkt å begi meg inn på den debatten. Det er fotball vi skal spille, så får debatten foregå utenfor banen.

– Jeg vil ikke blande meg inn i den diskusjonen, sier Molde-trener Erling Moe.

– Jeg tror vi som holder på med dette må ha fokus på fotballen og gi dem en trøkk på fotballbanen. Det er det viktigste for oss. De liker veldig godt å poengtere der oppe at nå kommer «storebror» på besøk. Vi gleder oss skikkelig, og vil jo dra dit og fortsatt vise hvem som er storebror, sier Moe. Han har vært trener der og kjenner godt til klubben og menneskene.

– Det har skjedd en fantastisk utvikling i Kristiansund. Nå har de fått en god start og er i «dytten».

En som trolig håper på Molde-seier 16. mai er samboeren til Magne Hoseth. Det skyldes at mannen nekter å ta skjegget så lenge Kristiansund vinner fotballkamper. Det siste hun ønsker seg er en skjeggete mann når de to gifter seg i sommer.

– Fotballspillere er overtroiske, ler Hoseth når skjeggveksten blir et tema.

– Du frykter ikke at du skal bli «langhåret» som en viking?

– I så fall blir vi seriemester.

