Fransk avis: Hazard blir Real Madrid-spiller

Den franske storavisen L'Equipe skriver mandag at Chelsea-stjernens overgang blir offentliggjort etter Europa League-finalen 29. mai.

Overgangssummen skal være cirka 100 millioner euro, tilsvarende omtrent en milliard kroner, skriver avisen.

Det er lenge blitt spekulert i at Hazard forlater Chelsea etter inneværende sesong. Belgierens kontrakt går neste sommer, og dette er trolig London-klubbens siste sjanse til å få en god overgangssum for sin store stjerne.

Etter seieren i semifinalen i Europa League mot Eintracht Frankfurt uttalte en rekke av klubbens profiler at de hadde et sterkt ønske om å beholde belgieren, han ble også stemt frem til årets spiller i klubben av lagkameratene. Hazard selv hadde ikke mye å si om egen framtid, etter kampen hvor han sendte Chelsea til finalen:

Søndag hadde han derimot mer å melde. Etter at Chelsea spilte 0-0 mot Leicester i ligaavslutningen, fortalte han at han har bestemt seg for hva han skal gjøre videre.

Ifølge L'Equipe er altså en avtale klar, og overgangen skal offentliggjøres etter Chelseas Europa League-finale mot Arsenal i Baku 29. mai.

Hazard har tidligere vært åpen om at det har vært en barndomsdrøm å spille for Real Madrid, og han er en stor beundrer av klubbens manager Zinédine Zidane. Ifølge den franske avisen var det enighet mellom klubbene om overgangen allerede for flere uker siden.

28-åringen kom til Chelsea fra Lille i 2012. Siden den gang har han vært en av Premier League beste spillere. Han har ledet Chelsea til to Premier League-titler, og ble matchvinner i fjorårets FA-cupfinale mot Manchester United.

