KLAR FOR KAMP: Den norske keeperen Guro Pettersen spilte søndag treningskamp for sin svenske klubb Piteå. Foto: Privat

Norsk keeper spilte treningskamp i Sverige: – Umulig å holde avstand fra hverandre

Svenske fotballspillere kan spille treningskamper, men anbefales å ha minst mulig kontakt med motstandere. Etter å ha spilt kamp i dag, konkluderer Piteå-keeper Guro Pettersen (28) med at det ikke er enkelt.

– Det er jo umulig å holde avstand fra hverandre i en cornersituasjon, for eksempel. Fysisk umulig, sier den norske keeperen til VG.

Søndag spilte hun da hennes svenske klubb Piteå slo Morön 4–1 i en treningskamp.

Svenske fotballklubber får fortsatt lov til å trene og spille treningskamper. Det svenske fotballforbundet mener at den fysiske kontakten som skjer under kamper «er mulig å håndtere» . . .

I en artikkel på Folkhälsomyndighetenes nettsider om hvilke regler som gjelder for treningskamper heter det:

«Å spille treningskamper utendørs kan være greit om man holder avstand og det maks er 50 personer tilstede».

– Vi er klare over at det kan være vanskelig å dra en grense mellom treninger og kamper. Å spille kamper er greit så lenge anbefalingene følges og at antall personer på og rundt banen begrenses til 50 personer, sier Anders Tegnell, Sveriges smittevernekspert, i artikkelen.

– Det går ikke an å unngå fysisk nærkontakt under en fotballkamp, så vi forsøker egentlig bare å spille som normalt og tenke minst mulig på det, forteller Guro Pettersen.

Får bruke egen garderobe

I det svenske fotballforbundets retningslinjer står det at de oppfordrer til at spillerne skifter hjemme før og etter trening/kamp hvis det er mulig.

– Torsdag fikk vi beskjed om at vi ikke fikk bruke garderobene, men fredag ble det trukket tilbake siden vi har vår egen garderobe, sier Pettersen.

De har fått beskjed om å vaske garderoben oftere enn vanlig og brukte desinfiserende midler på håndtak og annet i garderoben.

– Vi har også tiltak med antibac ved inngangen i tillegg til at vi vasker hendene ofte.

Flere kamper planlagt

Keeperen og lagvenninnene går ut i en ukes påskeferie fra tirsdag, men fra neste uke er det planlagt treningskamper hver helg fremover.

28-åringen tar det ikke for gitt at kampene faktisk blir gjennomført.

– Det har vært utrolig mye frem og tilbake. Myndighetene ombestemmer seg hele tiden for om vi får spille eller ikke, sier hun.

– Vi planlegger egentlig bare for én dag av gangen nå. Vi har jo ingen anelse om hvilken beskjed vi kan få i morgen.

Den tidligere VIF-keeperen, som meldte overgang til svensk fotball i vinter, følger tett med på situasjonen i Norge gjennom norske medier.

– Det er kjemperart. Jeg lever i en helt annen verden enn alle andre jeg kjenner. Stort sett resten av verden gjør det jo annerledes enn Sverige, sier Pettersen.

– Det er kanskje litt færre mennesker ute i gatene her, men jeg har holdt meg mye innendørs og tatt egne forholdsregler, forteller hun.

Seriestarten i Damallsvenskan skulle gått denne lørdagen for Piteå og Pettersen, men ble utsatt som følge av coronakrisen.

Selv om hun forstår avgjørelsen, hadde 28-åringen gledet seg stort til å spille offisielle kamper for sin nye klubb.

– Det er jo en strek i regningen for meg personlig. Jeg er jo i kanonform og har ikke vært skadet en eneste trening siden jeg kom hit, ler keeperen som har pådratt seg hele 12 hjernerystelser i karrieren.

