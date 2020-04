TRIKSER: Kulturminister Abid Raja har aldri spilt organisert fotball, men har likevel teknikken inne. Foto: Terje Bringedal

Raja om idretten: – Kan være avgjørende for barnas fremtid

HOLMLIA (VG) Fotballen på Holmlia sparkes i gang igjen denne uken. Kulturminister Abid Raja (V) mener det er viktig. – Mye kan gå galt om de ikke kommer i gang igjen, sier han.

Nå nettopp

Holmlia i det sørøstre Oslo er kjent som boligområdet som produserer toppspillere i fotball på rekke og rad.

– Jeg tror det er veldig bra at idretten kommer i gang. Vi vet at mange barn og unge trenger å komme seg ut hjemmefra, ikke bare for å komme i fysisk form, men de trenger også pause fra foreldrene sine. Og de trenger å se andre barn og være i aktivitet, sier kulturministeren – med idrett i sin portefølje.

– Det blir gjort mye godt arbeid på Holmlia med å gi barn og unge tilbud i organisert form. Vi vet alternativet – mye kan gå galt. Når idretten har gjort så fantastisk innsats, er det synd at corona ødelegger den gode strukturen, fortsetter Abid Raja.

les også NISO refser Fagermo etter treningskrangel: – Har problemer med å respektere reglene i arbeidslivet

– Hvor viktig er det at barn og unge kommer tilbake i idretten?

– Det kan være av avgjørende betydning for barnas oppvekstvilkår videre. Vi vet at hvis de faller utenfor idretten, kan de ende på skråplanet. At vi kommer i gang nå, kan være avgjørende for barnas fremtid, mener kulturministeren.

Han sier at idretten «gir gode vaner for hele livet» og mener at barn og foreldre har dårlig trening med å gå så tett over lang tid:

– Foreldre og barn er ikke trent opp til å takle hverandre over så lang tid. Folk sier «vi har jo to måneders sommerferie». Ja, men da drar de gjerne litt på ferie, mor og far er en del på jobb, og barna gjør masse ting utenfor hjemmet.

Foreløpig er det lov å trene fem stykker samtidig.

KLARE: Hånddesinfeksjon er på plass på midtbanen når kulturminister Abid Raja gjør klar til trening igjen. T.v. Kari Hove, leder i Oslo-fotballen og t.h. Aram Meradi, daglig leder i Holmlia. Foto: Terje Bringedal

– Jeg håper at det kan bli større treninger i løpet av sommeren og at vi kan få en relativt normal barneidrett, i hvert fall utendørs, ikke innendørs, og ikke med tilskuere.

Sjefen for Oslo-fotball, Kari Hove, sier at hun håper at de kommer igang med sesongen den 15. juni.

– Det er planen. Vi har 30.000 kamper i løpet av en sesong, og hvis vi kan starte 15. juni, får vi i hvert fall halve sesongen.

– Hvordan skal treningen organiseres nå?

– Maks. 32 spillere på banen, som deles opp i åtte felt. Der skal det være fire barn og én trener/forelder. Vi starter nå opp med 13 år og eldre. Det er enklere å organisere dette med ungdommene enn de yngre.

les også Idrettspolitikere om dyster idrettsvurdering: – Det vil være katastrofalt

– Hvordan er reglene?

– Holde avstand, ikke heade, ikke ta ballen med hendene... Bare keepere kan ta ballen i hendene.

Daglig leder i Holmlia, Aram Meradi, gleder seg til å komme igang:

– Behovet er veldig stort. Ungdommene trenger den tryggheten og stabiliteten som fotballen gir. De trenger de trygge rammene. Våre ungdommer trenger noe stabilt rundt seg.

– Betyr fotballen ekstra mye her på Holmlia?

– Fotballen betyr mye for alle, ikke bare her på Holmlia, men her er det stort. Jeg er redd for at de skal falle ut av idretten om vi ikke kommer i gang igjen.

– Er integreringen også viktig?

– Ja, vi er en klubb som ikke bare tenker fotball, men også hvordan få gode samfunnsborgere ut av fotballen.

Publisert: 21.04.20 kl. 14:55

Mer om Coronaviruset Holmlia Fotball Idrettspolitikk

Fra andre aviser