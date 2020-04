BEKYMRET: Alf Jørgen Sætre (t.v.) og Ola Brenden er frustrerte. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Nybergsund har halve laget i England: – Vi kan jo ikke akkurat ro spillerne til Norge

NYBERGSUND (VG) De har et lag fullstappet med utenlandske spillere. Nå er alle forsvunnet, hjem til sine respektive land. Hadde det vært seriekamp i morgen så hadde ikke Nybergsund IL klart å stille lag i 3. divisjon.

«Blir’e no’ fotball a’?»

På Nybergsund stadion tar Ola Brenden (52) imot oss med et vennlig smil – og DEN setningen. Han står klar med farris og kaffe, og foreslår at vi tar praten ute.

Brenden er glad for at VG har tatt bobilen fatt og har startet på en reise rundt i Idretts-Norge, for å kjenne på pulsen hvordan det egentlig står til nå, en drøy måned etter at idretten forsvant ut av garderobene og idrettsbanen.

På Nybergsund stadion tar vi turen ned i hjemmegarderoben, der vi ser klare spor etter mennesker, en truse, noen fotballsko og håndklær, halvbrukte shampo-flasker og et par joggesko.

















Det kan minne om en fest, der selskapet ble brutt opp litt plutselig og deler av festen ligger igjen.

Omtrent sånn det oppleves for norsk idrett i dag.

– Jeg ser dere starter på toppen, hos oss, sier Ola Brenden – og smiler i frustrasjonen sin. Han forteller om en klubb som holder til, og har ambisjoner, på et tettsted som har det han kaller «240 hus». Det bor 375 mennesker i Nybergsund. Brenden selv bor en halvtime unna, i Elverum. Der bor også hovedtrener Yngve Sandbuløkken.

Det er tøffe tider for mange. Nybergsund er definitivt blant dem som preges. Hadde det vært serieåpning om to dager så hadde de ikke klart å stille lag i 3. divisjon – fordi flere enn halvparten i spillerstallen er utlendinger.

De fleste av dem reiste hjem til sine da det meste ble stengt i Norge 12. mars.

– To spillere bor her, fire i Elverum. Vi har mange spillere i England, og vi er i forhandlinger med flere, som også er engelske. I tillegg er en i Sverige, en i Frankrike og en på en av øyene i Karibien. Og disse spillerne må vi få hjem før vi kan starte med å spille, så i Nybergsund kan vi ikke spille kamp før grensene åpnes. Vi kan jo ikke akkurat ro spillerne til Norge heller, sier Ola Brenden.

FORLATT: Garderobene har vært lite brukt siden spillerne dro ut av landet. Underbuksen har sannsynligvis hengt der i over en måned. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Vi trente sist gang sammen i Sundet-hallen. Det var 12. mars. Så reiste alle hver til sitt. De fleste av dem har vi ikke sett siden, selv om vi har kontakt med dem, forteller en frustrert Brenden.

Han påpeker at ved en seriestart onsdag, så hadde ikke Nybergsund hatt mer enn maks åtte mann tilgjengelig.

Alf Jørgen Sætre stikker innom. Det gjør han ofte. Han kalles bare «Fla» – og er gammel sjømann. Både Sætre, i slekt med den gamle storhopperen Johan Sætre, og Brenden er bekymret for klubbens fremtid.

– Her var det en gang tre matbutikker og to bensinstasjoner. Nå er det snart ingen ting – utenom idretten, sier Sætre.

Styreleder Bernt Amdahl er nestemann som stikker innom «rasteplass fotball». Det er han som skal be om penger fra myndighetene, og søknadsfristen er i dag. Amdahl er frustrert. Og bekymret, mest hvis klubbens viktigste inntekt forsvinner i Coronaen: «Trysil Rypa», helgen i september der 5000 kvinner kommer til Trysil. Dette gir normalt sett Nybergsund nærmere én million netto i inntekter.

– Hvis det ikke blir noe av, eller vi ikke blir kompensert for tapet, så får jeg ikke regnskapet til å gå opp, sier Amdahl.

Klubben skal også be om erstatning for tapte inntekter i mars og april, men det dreier seg ikke om mer enn 100 000 kroner.

– Men det er livsviktige penger i den situasjonen vi er i nå, sier Amdahl.

Han snakker om «klassisk Nybergsund», der folk permitteres, men heller jobber dugnad» ...

– Problemet til politikerne er det vi har hørt mange ganger – at «Nybergsund finner alltid en løsning», sier Amdahl.

– Da kan vi i hvert fall si at «det var artig så lenge det varte», svarer Brenden.

Han understreker at stort sett alle Nybergsunds sponsorer som er knyttet opp mot reiseliv – og at de derfor er spesielt sårbare.

– Alle våre sponsorer kan være konkurs når fotballsesongen en gang kommer igang, kommer det fra Ola Brenden.

Han har, i større eller mindre grad, vært i klubben siden 1986, som spiller, leder og trener. Men nå er han bekymret for fremtiden – for første gang.

– Jeg frykter neste år, sier Brenden. Han ser ut over Nybergsunds hjemmebane, og ser redningen – på sikt:

– Vi eier dette området. Og det er er et voldsomt behov for overnattingsplasser her. Så det er mulig å bygge her, leie ut – det er vår fordel. Men det hjelper oss ikke akkurat nå, sier Ola Brenden.

