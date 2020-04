SKUDDØYEBLIKKET: Snorre Hersleth (t.v.) og Ahmed Abdi Shire ser tolv år gamle Isak Samsing smelle ballen i mål. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Krisen i breddeklubbene: Cupdrømmen kan ryke for nær 8000 barn

HAMAR (VG) Syv cuper for barn skulle Storhamar Fotball arrangert i 2020, tre er allerede avlyst, og daglig leder mener sjansen for at alt ryker er «90–10». Nærmere 8000 fotballspillere kan miste årets høydepunkt.

– Synd, men sant, forteller Arild Johansen. Han har vært daglig leder i Storhamar IL i 15 år. Nå sitter han og forklarer VGs team, som for tiden besøker Idretts-Norge med bobil, om krisen som også rammer breddeklubbene – og alle barna som gleder seg til å komme på cup.

Og en klubb som så fram til et rekordår i antall barn på cuper i regi av Storhamar.

– Ryker alle cupene, som fort kan bli tilfelle, så forsvinner 70 prosent av inntektene våre, forklarer Arild Johansen.

Sammen begynner vi å regne, på antall cuper, antall lag – og antall spillere. Et stipulert antall barn som berøres av avlysningene kan bli så høyt som mellom syv- og åtte tusen.

– Storhamar er en klubb som lever av å arrangere, sier Arve Fuglum, kjent radio- og TV-ansikt – og som i mange år har vært engasjert i klubben i mange forskjellige roller.

VG er på besøk, og fellestreningene kommet igang igjen på Prestrud fotballanlegg. For noen. G-14 trener, i små grupper, pasningsøvelser. Den kanskje ivrigste er 12 år gamle Isak Samsing, med Liverpool-trøye og «Alexander-Arnold» på ryggen.

Fotballtalentet, som får lov å trene med de eldre barna, skyter ballen jevnlig i mål til trener Stein Willy Andreassens fornøyelse.

– Han er den yngste, men han er flink og ivrig, så han får lov å trene med oss, sier Andreassen – og smiler.

– Det var kjedelig da vi ikke fikk lov til å trene, men jeg trente jo fotball likevel, andre steder enn her, sier Isak Samsing.

GIR INSTRUKSJONER: Stein Willy Andreassen forklarer Isak «Alexander-Arnold» Samsing hva han skal gjøre. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Hvordan er det å trene på denne måten, uten kroppskontakt?

– Like gøy, svarer 12-åringen kontant.

Trener Stein Willy Andreassen forteller om «stor skuffelse» hos spillerne da Dana Cup, som skulle vært årets høydepunkt, ble kansellert. Etter intervjuene ble gjort ble også Gothia Cup avlyst, og det er høyst usikkert om Norway Cup kan bli arrangert.

Det er blitt hverdagen. I Storhamar er det fire ansatte, det er et høyt tall i en breddeklubb. Og det er de syv turneringene som er årsaken til at de er såpass mange i Storhamar. Nå er tre årsverk permittert, mens flere deler det siste årsverket seg imellom – mens de håper at marerittet snart skal ta slutt.

– Det tok nok litt tid før vi skjønte alvoret i situasjonen. Men da Erna Solberg sto på TV og snakket, den dagen i mars, da kom det. Samtidig var det fortsatt vanskelig å ta inn hele endringen dette ville bli for oss i Storhamar, sier daglig leder Arild Johansen.

Tre cuper er allerede kansellert. Men den største og mest innbringende, Maxi-turneringen, en cup som har blitt arrangert i nærmere 30 år og som i fjor hadde rekordhøye 347 påmeldte lag, det er DER krisen ligger.

876 kamper ble spilt i løpet av en helg der i 2019.

– Den skal etter planen arrangeres rett etter skolestart i august, det er årets høydepunkt for oss. Høsten blir verst for oss, sier Johansen.

– Hvor stor anser du sjansen er for at den blir arrangert i 2020?

– Maks 10 prosent, svarer Johansen ærlig.

ALVORSTYNGET: Daglig leder i Storhamar IL Fotball, Arild Johansen, forsøker å tenke nytt i dagens situasjon. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Han forteller at klubben allerede har søkt om en slags erstatning for de to cupene i mars og april, som allerede er kansellert. Begge skulle kalles «Kretsmesternes Mester», inspirert av TV-programmet «Mesternes Mester».

– 550 000 kroner har vi tapt der. Vi håper å få tilbake noe av det, sier Arild Johansen.

De prøver å tenke nytt, for å bøte på tapte inntekter. Å gå til sponsorene i dagens situasjon – det er sjanseløst, mener den daglige lederen.

I stedet har de stiftet «Storhamar-fondet», der de utfordrer banker og andre store aktører i nærområdet, slik at de familiene med dårligst råd fortsatt skal ha råd til medlems- og treningsavgift i klubben.

– På skolene i området her er det 51 nasjonaliteter. Alle er ikke like godt stilt. Men alle bør få mulighet til å trene og spille fotball, sier Arve Fuglum og Arild Johansen.

Storhamar IL er en stor breddeklubb. Rundt 650 spillere representerer klubben, fra fem år og til senior, 60 prosent er gutter, 40 prosent jenter.

Publisert: 22.04.20 kl. 19:38

