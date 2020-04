LEGENDE: Kenny Dalglish feirer sammen med Jamie Carragher etter ligacuptriumfen i 2012. Foto: John Powell / Liverpool FC

Liverpool-legende har testet positivt

Kenny Dalglish (69) ble innlagt på sykehus onsdag. Nå har han testet positivt for corona-viruset, melder Liverpool på sine hjemmesider.

I forståelse med familien har fotballklubben sluppet en uttalelse om den legendariske Liverpool-spilleren og -manageren.

Der heter det at Kenny Dalglish ble innlagt på sykehus onsdag for behandling av en infeksjon som krevde intravenøs antibiotika. Han ble testet for corona-viruset, til tross for at han ikke hadde vist noen symptomer som kunne tyde på at han hadde pådratt seg sykdommen. Uventet viste det seg at testen var positiv, heter det. Sir Kenny har fortsatt ikke symptomer på corona-syke.

Det heter i uttalelsen at før innleggelsen på sykehus lot Kenny Dalglish seg frivillig isolere lenger enn den anbefalte perioden sammen med familien. Han vil oppfordre alle til å følge de tiltakene som regjeringen og helsemyndighetene har satt i verk.

Dalglish hyller også det britiske helsevesenet, som ifølge uttalelsen viser «et engasjement, en tapperhet og et offer som burde være nasjonens oppmerksomhet i denne spesielle tiden».

Det heter at den tidligere fotballstjernen ser fram til å komme hjem.

Kenny Dalglish spilte 355 kamper og scoret 118 mål for Liverpool i perioden 1977 til 1990. Han var først spillende manager, så vanlig manager 1985 til 1991 og så fra januar 2011 til mai 2012.

Publisert: 10.04.20 kl. 21:09

