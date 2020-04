KONTROLL: Mathias Normann får ikke trent på gress, men jobber med ballbehandlingen hjemme i leiligheten i Rostov i Russland. Foto: Privat

Landslagsproffen er bare i leiligheten med kjæresten: – Man blir «crazy»

Fotballen i Russland er utsatt til 31. mai. Ny kjæreste, hjemmetrening og PC-spill korter ned ventetiden for Mathias Normann.

Magnus Gamlem

Nå nettopp

Mathias Normann (23) er Norges eneste Russland-proff, der han spiller for FC Rostov i landets øverste liga. Svolværingen har imponert siden overgangen fra Brighton i 2018, men må holde seg unna fotballbanen inntil videre.

Sammen med resten av Rostovs befolkning er han beordret til å holde seg innendørs til 26. april. Det eneste som er tillatt er nødvendige turer til matbutikken, forteller han.

– Man blir «crazy» av å gå hjemme. Folk går egentlig bare og venter på at det skal ta slutt, slik at man kan komme seg tilbake på trening.

– Hvor lenge har du vært innendørs?

– Jeg har mistet tellingen. Det må være minst tre uker.

Vil ikke reise hjem

I mars skulle Normann og resten av landslaget spilt EM-playoff mot Serbia, men siden den gang har det meste av fotball i verden blitt utsatt. Russisk fotball er satt på vent til 31. mai.

Noen av Normanns lagkamerater har reist til sine hjemland, men nordmannen har valgt å bli værende.

– Jeg holder meg i ro her. Det er bare tull å reise hjem – det har ikke vært aktuelt, sier han.

Midtbanespilleren forlot Norge til fordel for Brighton og England i 2017 og er vant til å klare seg på egen hånd.

– Det har aldri vært noe problem å være alene. Det gjør meg ingenting. Jeg vil ikke si at det går utover psyken, for jeg har tak over hodet, mat og er frisk. Det eneste er at jeg vil tilbake på trening, forteller han.

– Jeg savner å kunne reise med laget på kamp og være på Rostov Arena med fansen – hele den pakken.

I Spartak Moskva har spillerne gått med på 40 prosent lønnskutt, men noe lignende har ikke blitt diskutert i Rostov, ifølge Normann.

Helt alene i leiligheten er han imidlertid ikke. Før jul møtte han russiske Violetta som bor sammen med ham i Rostov nå.

Landslagsspilleren har også blitt aktiv på TikTok den siste tiden - og kjæresten er med i denne videoen:

– Vi møttes i Moskva forrige år i forbindelse med en kamp jeg spilte, forteller Normann.

Hennes selskap gjør tilværelsen alene i Russland litt enklere. I tillegg holder han kontakten med lagkameratene over WhatsApp.

– Vi finner på litt av hvert her hjemme. Vi baker, lager mat, holder på med ball, også spiller jeg litt PC-spill. Det fungerer fint egentlig. Jeg har alt jeg trenger av treningsutstyr, som sykkel, tredemølle og vekter.

Publisert: 17.04.20 kl. 10:36

