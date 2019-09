OPP OG NED: Martin Ødegaard var lenge svært anonym mot Sevilla, men han pyntet kvelden med en målgivende pasning like før slutt. Foto: Quality Sport Images / Getty Images Europe

Ødegaard med ny assist da Real Sociedad rotet bort gyllen mulighet

SEVILLA (VG) (Sevilla – Real Sociedad 3–2) Martin Ødegaard (20) og hans Real Sociedad hadde muligheten til å gå til topps i La Liga ved seier mot Sevilla. Slik gikk det ikke – men nordmannen fortsetter den personlige poengfangsten.

Nå nettopp







Gjestene fra San Sebastián fikk riktignok en drømmestart på kampen da Adnan Januzaj serverte Mikel Oyarzabal til 1–0 etter bare fire minutter, men det meste skulle deretter gå nedover.

Sevilla utlignet først ved Nolito og tok deretter ledelsen ved Lucas Ocampos. Drøye ti minutter før slutt satte innbytter Franco Vázquez inn 3–1-målet for vertene.

Tre minutter før slutt klarte Ødegaard likevel å få med seg noe positivt fra kampen da han serverte en målgivende pasning til Portu og blåste nytt liv i sluttminuttene, men det ble ingen utligning.

Det betyr at kun to poeng skiller serieleder Real Madrid og sjetteplass Sevilla i La Liga. Real Sociedad ligger på femteplass med 13 poeng – like mange som Barcelona og ett bak Atlético Madrid.

les også Zidane-biograf: – Han var redd Ødegaard ville bli ødelagt

Ødegaard har stjålet det meste av oppmerksomheten rundt Real Sociedad den siste tiden, men laget har et annet livsfarlig våpen ved navn Oyarzabal. Venstrekanten scoret to mot Alavés og brukte bare fire minutter på å sende laget sitt i ledelsen mot Sevilla – hans fjerde seriemål for sesongen – etter å ha mottatt en strøken gjennombruddspasning fra den tidligere Manchester United-spilleren Adnan Januzaj.

Men Oyarzabal var ikke den eneste på banen som behersket godt timede løp inn fra venstre, og Januzaj var ikke den eneste spilleren med fortid i Manchester: Den tidligere City-spilleren Nolito leverte etter 18 minutter en perfekt avslutning på første touch etter en perle av en assist fra Éver Banega.

Etter utligningen tok Sevilla mer og mer over, og Ødegaard klarte ikke å utøve den innflytelsen over kampen som man har blitt vant til å se av ham i Real Sociedad-drakten. Det kan ha vært grunnen til at trener Imanol Alguacil ropte ham til seg etter en drøy halvtime, og enda en gang et par minutter senere, for å gi noen instruksjoner som nordmannen deretter videreformidlet til resten av laget.

Bortsett fra en frekk skuddfinte og et godt løp i bakrom der han ikke ble servert presis nok, leverte drammenseren en førsteomgang under pari – uten tvil blant de han har vært minst synlig i denne sesongen.

Etter en svak avslutning på andre omgang gikk det fra vondt til verre for Real Sociedad: Sevilla åpnet i hundre etter hvilen og det tok bare fire minutter før Lucas Ocampos sendte hjemmelaget opp i ledelsen etter et lite dribleraid og en beinhard avslutning fra skrått hold.

Ødegaards skuffende prestasjon fortsatte videre ut i andre omgang med en feilpasning som skapte en halvsjanse for Sevilla, og deretter et gult kort etter en småstygg takling på Nolito.

Like etterpå var det 20-åringens tur til å bli offer for røff behandling: Etter en frekk flikk så Ødegaard ut til å få et slag i nakken fra Sevilla-veteran Fernando, som også ble belønnet med gult kort.

Et kvarter før slutt kunne Ødegaard notert seg for målgivende i andre kamp på rad, men spissen Willian José klarte ikke å treffe mål fra meget god skuddposisjon. Ødegaard slo oppgitt ut med armene, men hadde ikke tid til å deppe, for Sevilla stormet rett i angrep – og innbytter Vázquez scoret fra kort hold bare sekunder etter å ha kommet innpå.

Ødegaard skulle riktignok få med seg en assist fra det tøffe borteoppgjøret likevel: Med tre minutter igjen å spille tredde han igjennom lagkamerat Portu som avsluttet kontrollert i mål. Nå står nordmannen med to mål og to målgivende pasninger etter syv serierunder, men det blir ingen tabelltopp enn så lenge.

VG kommer tilbake med mer!

Publisert: 29.09.19 kl. 22:50







Mer om