KONTORET: I kjelleren på Brakka klekkes ideene ut. Dette er kontoret til hovedtrener Eirik Horneland (til venstre). I anledning intervjuet med VG er assistent Karl Oskar Emberland hentet inn som assistanse ... Foto: Knut Espen Svegaarden

«Vi burde kjørt rett til Eggen i Orkdal da vi fikk jobben i Rosenborg»

TRONDHEIM (VG) 14. april 2019, Nadderud i Bærum. På stillingen 3–1 til Stabæk over Rosenborg, på overtid, reiser assistent Karl Oskar Emberland seg og går rolig bort til hovedtrener Eirik Horneland, som fortsatt prøver å jage på spillerne sine. «Slapp av», sier Emberland – «vi er ferdige uansett ...»

Nå nettopp







– Historien er sann. Vi hadde vært grusomme, i den tredje kampen på rad, batteriet var totalt flatt. Vi prøvde å legge om i pausen, til 4–3–3, mante på med at med indreløpere ville det bli mer tyngde fremover. Men vi fikk ingen respons. Ingen ting. Og det var da jeg gikk fram til Eirik, som sto der og prøvde, og sa de ordene, sier Karl Oskar Emberland.

Han er rask med å legge til at det var humor i replikken, at duoen på ingen måte hadde tenkt å gi seg, og at den ikke var veldig seriøst ment, den replikken som falt på Nadderuds sidelinje. Men der og da så det helt mørkt ut. Ingen ting fungerte. De hadde fått en grusom start på karrieren som Rosenborg-trenere.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

– Vi stilte mange spørsmål. Men vi nådde ikke fram, husker Emberland.

– Vi skjønte at vi levde farlig, at vi hele tiden ventet på «et skudd». Vi hadde ikke tatt nok hensyn til Rosenborg-arven, det var den største tabben vår, sier Eirik Horneland.

– Vi burde kjørt rett fra Værnes til Orkdal, til han som kan arven, Nils Arne Eggen. Det var en enda større tabbe, mener Karl Oskar Emberland.

I kjelleren på Brakka, i hver sin stol, på kontoret til han som er sjefen blant dem, sitter Rosenborg-trener Eirik Horneland (44) og hans assistent Karl Oskar Emberland (51). VG har fått innvilget det intervjuet vi ble enig med duoen om helt tilbake i april, etter den grusomme Stabæk-kampen: Fortelle hva som har gått riktig eller galt i de drøyt åtte månedene duoen har hatt ansvaret i Rosenborg.

Avtalen var klar: Enten gjøres intervjuet på Gardermoen – hvis duoen har fått sparken, eller på Lerkendal hvis det har gått bra. En stund så det ut som det skulle bli Gardermoen.

Det ble Lerkendal.

Nå sitter de to og prøver å forklare VGs lesere hva som gikk så fryktelig galt etter at de overtok 21. januar i år. 251 dager senere har mye snudd, men duoen er klare på en ting: Det er fortsatt ikke bra nok.

Eirik Horneland Født: 14. mars 1975 Yrke: Fotballtrener. Klubber som spiller: Vard og FK Haugesund. Klubber som trener: FK Haugesund (2016–19), Rosenborg (2019-?). * Horneland har også jobbet i Norges Fotballforbund, der han trente Norge U-18 fra 2014–16. Meritter som spiller: Cupfinale med FK Haugesund.

– Hvis jeg, da dere overtok 21. januar, hadde sagt hvordan det ville se ut drøyt åtte måneder senere, ville dere vært fornøyd?

– Nei, er du gal, vi har langt fra vært dominerende nok. Fra kampen mot Brann, i slutten av mai, har det vært akseptabelt. Men heller ikke noe mer. I Europa har vi vært ganske bra, bortsett fra den siste kampen. Nå er i hvert fall retningen vår satt, og det handler om å løfte standarden, sier Eirik Horneland.

Fasit er i hvert følgende: RBK vant ikke på de fem første kampene i serien. På de åtte første hadde de én seier. Siden 16. mai-tapet mot duoens gamle klubb, Haugesund, er det blitt 10 seirer, tre uavgjorte og bare et tap. Rosenborg er ubeseiret på de 10 siste kampene. Det ligner, noe mer, på «gamle RBK».

I hvert fall resultatmessig.

Men hva gikk egentlig så galt? Horneland og Emberland kom rett inn i smulene etter en opprivende rettssak, og de fikk heller ikke god tid på seg. 21. januar var i seneste laget.

– Forarbeidet til sesongen ble noe hindret på grunn av tidspunktet, mener Emberland.

– Det var ikke akkurat Mourinho som kom inn i RBK-garderoben, men en duo fra Haugesund som hadde blitt nummer fire i serien. I garderoben satt det en rekke spillere som hadde vunnet syv pokaler av åtte mulige de fire siste årene.

Hvorfor skulle de høre på oss? Jeg tror mye av svaret ligger der. Det var, naturlig nok, vanskelig å nå helt fram med budskapet vårt, endringene vi mente måtte til for å få en utvikling, mener Eirik Horneland.

– CV-en vår var egentlig ingen «RBK-CV», den var på mange måter ikke bra nok for denne klubben. Men – jeg vet ikke om så mange andre norske trenere som hadde en «RBK-CV» heller, kommer det fra Emberland.

Begge tar selvkritikk, skylder ikke på noen. Den rolige Emberland er den som må holde igjen utålmodige Horneland. Og utålmodigheten kunne blitt deres «bane» her.

– Vi skulle forandre for mye på for kort tid. Vi burde tolket situasjonen bedre før vi gikk inn. Det vi endret på ... det blir som om Barcelona plutselig skulle spilt med to ankere og lavt press. Det kunne ikke gå, og det er svakt av oss at vi ikke skjønte det før vi startet jobben, sier Horneland.

– Tempoet vårt – det er både en styrke og en svakhet. Det ble trøbbel mellom avsender og mottager, legger Emberland til.

Etter tapet mot gamleklubben FK Haugesund 16. mai, brant det under føttene på duoen. Horneland:

– Vi tenkte: Enten får vi det til på vår måte nå, ellers håper jeg noen kakker oss i hodet og ber oss dra.

Horneland snakker om at du «må skjønne filosofien og kulturen» for å overleve i Rosenborg.

– Vi var naive som ikke satte oss inn i kulturen. Analysen vi gjorde av klubben i forkant var rett og slett ikke god nok, sier Eirik Horneland.

– Det lå en arv her, men ingen i klubben sa noe om det, mener Emberland.

MESTEREN: Nils Arne Eggen (til høyre) under avdukingen av statuen av ham i juni i år. Til venstre, konferansier og Eggens tidligere assistent Ola By Rise. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Vi skjønte mer da vi møtte Nils Arne Eggen første gangen, poengterer Horneland.

Det er da Emberland melder at de «skulle kjørt rett til Orkdal.»

– Nils Arne prøvde å få oss til å forstå hva Rosenborg er. Mange snakker om hva Rosenborg er, men bare Nils Arne Eggen forstår det, mener Emberland – som mener at «RBK-fotball» er en form for «brutal fotball». Den er ganske nådeløs.

– Det mest imponerende med Eggen er at han aldri gir seg, og han ga seg heller aldri før han fikk gjennom sin måte da han trente laget. Lojaliteten til seg selv er utrolig sterk, mener Emberland.

– ... og gjennomføringsevnen hans, veldig inspirerende, legger Horneland til.

MOT EUROPA: Eggen-statuen, som troner foran Lerkendal stadion i Trondheim. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

– Har dere noe av dette i dere, til å gjøre som Eggen og kjøre gjennom deres filosofi?

– Ja, svarer Eirik Horneland kontant.

– Vurderte dere på noe tidspunkt å trekke dere?

– Nei, aldri.

– Trodde dere at dere ville få sparken?

– Vi var ganske sikre på at vi ville få det til, parerer Horneland.

– Hvordan klarte dere det?

– Kanskje fordi vi skjønte at problemet var oss selv, vi skjøv ikke noen foran oss. Jeg tror vi vant tillit i garderoben av den grunn.

– Hva vil dere med Rosenborg, hva er målet?

– Vi ønsker å fornye Rosenborg, på det som ligger i arven etter Eggen: En ekstrem løpskraft, en bedre treningshverdag, et kollektivt tankesett, pluss kultur og kontinuitet.

Horneland vil ikke svare på spørsmål rundt Nicklas Bendtner og det drøye halvåret de var sammen, exiten, rett og slett fordi han føler at det blir feil – for alle parter. Begge må komme seg videre. Fremtiden er viktigere enn fortiden.

– Er dere der dere bør være nå, etter drøyt åtte måneder i jobben?

– Nei, vi er ikke i nærheten av dere vi skal være. Nivået er mer akseptabelt, men vi er langt unna der vi bør være. Det er kanskje den største skuffelsen for meg, at dette tar så lang tid å få til dette. Treningskulturen er bedre enn den var, men det varierer fortsatt for mye fra dag til dag. Og igjen tilbake til Eggen: Det var dette han var best på, holde nivået på treningene, mener Eirik Horneland.

Han snakker med Nils Arne Eggen ukentlig, han og Emberland har vært flere turer i Fannrem hos den mestvinnende fotballtreneren i norsk historie, og Eggen har vært på en trening og på flere kamper.

– Jeg er overhodet ikke redd mennesker med kompetanse, som kan mer enn meg. Tvert imot, jeg snakker mye med dem som er flinkere enn meg, sier Horneland. Og Eggen er spot-on. Han pakker det ikke inn. Samtidig lar han oss tenke selv. Han er en interessant mann å diskutere med, mener Horneland.

Han kan ikke love noe, for eksempel at «prosjektet» deres lykkes til slutt. Men Eirik Horneland lover én ting:

– Vi kommer uansett til å levere fra oss et Rosenborg i god forfatning.

– Kan RBK, uten å investere store penger i spillerstallen, komme seg til Champions League?

– Ja, det tror jeg. Spisskompetanse og tydelige roller i et samhandlingsmønster lever fremdeles, sier Horneland – og høres plutselig ut som et ekko fra Nils Arne Eggen.

Publisert: 28.09.19 kl. 11:39







Eliteserien S V U T M P 1 Molde 22 15 4 3 52 – 22 30 49 2 Bodø/Glimt 22 13 5 4 50 – 34 16 44 3 Odd 22 12 5 5 34 – 25 9 41 4 Rosenborg 22 11 6 5 36 – 27 9 39 5 Viking 22 9 6 7 37 – 32 5 33 6 Kristiansund 22 9 6 7 28 – 23 5 33 7 Brann 22 9 6 7 28 – 23 5 33 8 FK Haugesund 22 6 9 7 29 – 25 4 27 9 Vålerenga 22 7 6 9 34 – 35 -1 27 10 Lillestrøm 22 7 5 10 28 – 36 -8 26 11 Stabæk 22 6 6 10 26 – 32 -6 24 12 Strømsgodset 22 6 4 12 24 – 39 -15 22 13 Tromsø 22 6 4 12 25 – 44 -19 22 14 Mjøndalen 22 4 9 9 28 – 39 -11 21 15 Ranheim 22 5 5 12 24 – 38 -14 20 16 Sarpsborg 08 22 3 10 9 23 – 32 -9 19 Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om