BETENKT: Zinédine Zidane fikk nok å tenke på etter tapet mot PSG. Foto: Yoan Valat / EPA

Zidane bekymret etter ny Real Madrid-smell

(PSG – Real Madrid 3-0) Real Madrid-trener Zinédine Zidane er spesielt bekymret over to ting etter at laget ble feid av banen av PSG.

Det var lite som imponerte ved Real Madrid i Paris onsdag kveld. Laget slapp inn tre mål, og skapte knapt målsjanser. Statistikken viser at spanjolene ikke hadde en eneste skudd på mål i gigantoppgjøret. Det bekymrer trener Zidane.

– Vi skapte kun to sjanser, og begge ble annullert. Det er veldig lite. Det var en dårlig kamp for oss, og de var det beste laget, sier Zidane ifølge AS.

Keeper Thibaut Courtois støtter treneren, men mener de også har et problem på den andre siden av banen.

– Fra start hadde de mer intensitet og aggressivitet enn oss. Vi skapte ikke et eneste skudd på mål. Det er et tøft tap. Vi må bli bedre, og jeg synes vi slipper inn mål for lett. Vi er nødt til å forsvare oss i 90 minutter, sa Real Madrid-keeperen til Viasat etter kampen.

Mener Real Madrid mangler intensitet

Forventningene har vært store til nysigneringen Eden Hazard, som endelig spilte sin første kamp fra start for Real Madrid etter skade. Men belgieren klarte altså ikke å skape noen ting, sammen med Karim Benzema og Gareth Bale på topp.

Som Zidane var inne på ble begge sjansene de faktisk skapte avblåst. Først annullerte VAR Gareth Bales scoring grunnet en hands, og et drøyt kvarter før slutt scoret Benzema, men Lucas Vázquez ble avblåst for offside. Mer hadde ikke Real Madrid å by på.

Det hadde derimot PSG, som suste over banen i full fart, og feide over Real Madrid med intensitet og presisjon. Det manglet Zidanes mannskap.

– Det som bekymrer meg i dag er å se at laget mitt manglet den nødvendige intensiteten. Vi manglet mye intensitet, og på dette nivået blir det vanskelig når du ikke har det. Vi tapte alle 50/50-dueller, slår Zidane fast ifølge AS.

– Bekreftelse på at Real Madrid er langt unna

Tapet mot PSG markerer fortsettelsen av en tøff start på sesongen for Real Madrid. De begynte fint med seier mot Celta Vigo, men så begynte trøbbelet. Først spilte de 1–1 mot Valladolid på hjemmebane, før de fulgte opp med et nytt uavgjortresultat mot Villareal.

Forrige helg vant de 3–2 mot Levante, etter å nesten ha rotet vekk en 3–0-ledelse. De var også nære ved å miste de tre poengene på tampen av kampen. Dermed står de med kun to seire på de fire første fire serierundene.

Åpningen på Champions League ble altså ikke særlig bedre, og føyer seg inn i rekken av problemer Zinedine Zidanes mannskap har hatt denne sesongen.

– Dette er en trend, og ikke noe nytt. Det er en bekreftelse på at Real Madrid er langt unna der mange forventer at de skal være, sa Viasat-ekspert Petter Veland i deres studio.

Publisert: 19.09.19 kl. 00:13 Oppdatert: 19.09.19 kl. 00:27







