RBKs skrekkrekke forlenget etter nytt Europa League-tap

LINZ (VG) (LASK-RBK 1–0) Rosenborg tapte for åttende gang på de 11 siste kampene i Europa League i oppgjøret mot LASK. Nå nærmer trønderne seg en dyster rekord.

– Det er for dårlig presisjon, sa Mike Jensen til TV 2.

– Vi gjør mange tekniske feil. Det var mange ting som gikk dårlig i dag, sa en frustrert Rosenborg-kaptein.

Her på Linzer stadion i Østerrike satte australske James Holland inn 1–0 for LASK på overtid av første omgang. Scoringen var nok til å sende Eirik Hornelands menn hjem uten poeng.

Det har skjedd litt for mange ganger for alle som er glad i Rosenborg i Europa League-sammenheng. Historien forteller at RBK nå har gått 11 gruppespillskamper uten seier (0–3–8).

Ser man på de 16 siste Europa League-matchene, har trønderne tapt 12 av dem. Bare én er vunnet.

– Rosenborg kommer nesten ikke til avslutninger, fastslo Erik Thorstvedt i TV 2-studio.

– LASK var et klart bedre lag enn Rosenborg. Nå frykter jeg litt for fortsettelsen. Dette var på nivå med noe av det vi så sist sesong, sa Thorstvedt.

Nærmer seg rekord

I løpet av høsten venter fem runder til i Europa League for Rosenborg. To kamper skal spilles mot nederlandske PSV og to mot portugisiske Sporting. I tillegg kommer returkampen mot LASK på Lerkendal.

Store oppturer kan selvfølgelig inntreffe, men faktum er at Rosenborg nå risikerer å ta rekorden for antall kamper i Europa League uten seier. Den tilhører foreløpig kypriotiske Apollon Limassol og er på 15 matcher.

Solid LASK-opptreden

Her i Østerrike var trønderne hele tiden med i kampen, men hjemmelaget var best og skapte de fleste sjansene.

Mange av dem var også store. Hadde det ikke vært for en god kamp av André Hansen i RBK-buret, noen sterke blokkeringer fra midtstopperne og svake avslutninger fra LASK-gutta, ville tapet blitt større.

Fra sidelinjen kan det ikke ha vært mye som begeistret Horneland. RBK-treneren gikk for innlånte Bjørn Maars Johnsen som spiss fra start og flyttet derfor Alexander Søderlund bort sin vante rolle og ut på høyrekanten. Det fungerte ikke optimalt. I løpet av 90 minutter hadde ikke trønderne en eneste avslutning på mål.

