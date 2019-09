Adegbenro om RBK-garderoben etter tap: – Alle var gærne

LINZ (VG) (LASK – Rosenborg 1-0) Rosenborg tapte for åttende gang på de 11 siste kampene i Europa League i oppgjøret mot LASK. Etterpå var trønderne illsinte.

Det forteller Samuel Adegbenro. 23-åringen mener tapet kom på en uakseptabel måte.

– Det er en så dårlig følelse. Alle er sinte. Trenerne ... De er skikkelig sinte på alle, for de kan ikke tro hvordan vi gjorde det. Det var så ille i garderoben, sier Adegbenro til VG.

– Hva sa treneren til dere?

– Alle var bare sinte i garderoben. Vi trenger ikke å tape på denne måten. Hvis vi skal tape, får vi tape på en normal måte. Dette var så ille for oss.

– Kastet folk ting og var helt gærne, eller?

– Ja, alle var gærne i garderoben, for det var så dårlig, sier Adegbenro i dette intervjuet:

Dyster statistikk

Her på Linzer stadion i Østerrike satte australske James Holland inn 1–0 for LASK på overtid av første omgang. Scoringen var nok til å sende Eirik Hornelands menn hjem uten poeng.

Det har skjedd litt for mange ganger for alle som er glad i Rosenborg i Europa League-sammenheng. Historien forteller at RBK nå har gått 11 gruppespillskamper uten seier (0–3–8).

Ser man på de 16 siste Europa League-matchene, har trønderne tapt 12 av dem. Bare én er vunnet.

– Jeg kan ikke si hvorfor. Vi må bare prøve å snu det, sier Adegbenro.

Selvkritisk RBK-trener

Horneland var kritisk til seg selv på pressekonferansen etterpå:

– Laget så dårlig forberedt ut, syntes jeg, og det er mitt ansvar, sier RBK-sjefen.

– Du sa tidligere i uken at dere hadde stålkontroll på LASK?

– Ja, det var ikke noe problem at vi ikke hadde kontroll på det som kom. Men vi håndterte det dårlig. Vi spilte en dårlig fotballkamp og de styrte begivenhetene, var skapende og kontrollerende, fortsetter Horneland.

Nærmer seg rekord

I løpet av høsten venter fem runder til i Europa League for Rosenborg. To kamper skal spilles mot nederlandske PSV og to mot portugisiske Sporting. I tillegg kommer returkampen mot LASK på Lerkendal.

Store oppturer kan selvfølgelig inntreffe, men faktum er at Rosenborg nå risikerer å ta rekorden for antall kamper i Europa League uten seier. Den tilhører foreløpig kypriotiske Apollon Limassol og er på 15 matcher.

Solid LASK-opptreden

Trønderne var hele hele tiden med i kampen, men hjemmelaget var best og skapte de fleste sjansene.

Mange av dem var også store. Hadde det ikke vært for en god kamp av André Hansen i RBK-buret, noen sterke blokkeringer fra midtstopperne og svake avslutninger fra LASK-gutta, ville tapet blitt større.

Fra sidelinjen kan det ikke ha vært mye som begeistret Horneland. RBK-treneren gikk for innlånte Bjørn Maars Johnsen som spiss fra start og flyttet derfor Alexander Søderlund bort sin vante rolle og ut på høyrekanten. Det fungerte ikke optimalt. I løpet av 90 minutter hadde ikke trønderne en eneste avslutning på mål.

– I dag synes jeg det var flatt. Jeg synes de tar oss på aggressivitet og intensitet. Og vinner initiativet i kampen og fører det helt ut, svarer Horneland på VGs spørsmål om han var fornøyd med tenningsnivået og konsentrasjonen.

– Vi har en tropp som jeg synes er bra. Vi har et lag som er bra, men vi evner ikke få det til sammen i dag. I dag er det tynn suppe, mener Horneland.

— Det var en frustrerende kamp. Det er frustrerende at vi ikke tar poeng i denne kampen for vi vet at vi er et bedre lag, sier spissen Bjørn Maars Johnsen til VG.

