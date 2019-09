HAR TROEN: Henry Winter (t.h.) tror Ole Gunnar Solskjær leder Manchester United i riktig retning. Foto: PA / VG

Berømt skribent refser Solskjær-kritikere: – Naivt og respektløst

MANCHESTER (VG) Den anerkjente avisstjernen Henry Winter (56) er en av de få store stemmene i Fotball-England som har støttet Ole Gunnar Solskjær (46) helt siden han ble ansatt som manager for Manchester United.

Du skal ikke lete lenge for å finne kritiske stemmer om Solskjær. I slutten av april var flere profilerte kommentatorer samstemte om at nordmannen aldri burde fått jobben som permanent manager. Avgjørelsen ble omtalt som «katastrofal» etter at laget hadde levert svake resultater, og Solskjær ble beskyldt for ikke å ha «tyngden og personligheten til å lede en så mektig garderobe».

Før sesongstart ble 46-åringen overhøvlet i en av landets mest anerkjente podcaster, der ekspertene – med bakgrunn i hans manglende erfaring på toppnivå – sa at de «forstår ikke hva han gjør der».

Nedlatende TV-eksperter, kritiske skribenter og utålmodige fans får Winter til å riste på hodet.

– Det er naivt og respektløst å avskrive Solskjær på den måten. Ingen som har hatt en slik karriere, som har kjempet seg tilbake fra så mange skader, og som har stått bak så mange imponerende resultater, som mot Tottenham i februar, fortjener å bli omtalt slik. Han er en veldig smart manager, sier den berømte The Times-pennen til VG.

Ikke som Harry Potter

Med over 1,2 million følgere på Twitter er han blant de mest innflytelsesrike meningsbærerne i engelsk fotball. Og til tross for varierende resultater de siste månedene har han fortsatt klokkertro på Solskjærs prosjekt i Manchester United.

– Det er så mye desperasjon etter at de skal gjøre det bra, så mye press fra mediene, at folk forventer at han skal dukke opp som Harry Potter, vifte med tryllestaven, og så skal alt bli bra. Men Solskjær beholder roen midt i stormen. Han kjenner til problemet, har sett det, og hvis du tar et steg tilbake, så er det tydelig at han har tatt tak i nesten alle problemene man har klaget over siden Sir Alex Ferguson dro, sier Winter.

Han trekker frem Solskjærs satsning på unge, egenutviklede spillere og styrkingen av forsvaret som nordmannens to nøkkelgrep, med signeringen av David de Gea på en ny langtidskontrakt som det ferskeste eksempelet på det siste.

Ingen har sluppet inn færre mål enn Manchester Uniteds fire i Premier League denne sesongen. Kun Liverpool og Leicester er like solide.

– Å felle en dom over Solskjær nå, er som å bedømme en arkitekt når han bare har bygget første etasje. Du må vente til han har fått bygge andre etasje, tredje etasje og kanskje taket. Jeg ser ikke hva problemet er, sier Winter og fortsetter:

– Solskjær må takle stormen på sosiale medier, forventningene, den økende frustrasjonen, han må jobbe uten en fotballdirektør ved sin side – alt dette må han leve med. Jeg beundrer ham enormt for det han får til, og jeg vet at den ekte United-fansen, de som reiser på bortekampene, mener det samme.

Mener Solskjær er modig

Winter påpeker at Chelsea-manager Frank Lampard, som også satser ungt i en annen storklubb, blir hyllet av engelsk presse, og at Solskjær fortjener den samme behandlingen. Fremfor alt beundrer han nordmannens valg om å sette klubben foran seg selv ved å bygge en langsiktig plan fremfor å gjøre alt for å oppnå kortsiktige resultater.

– Det er modig. Men det er også det riktige å gjøre. Manchester United har nylig hatt managere som har satt seg selv foran klubben. José Mourinho var til tider respektløs foran mediene og med spillerne. Solskjær, derimot, kunne beholdt flere spillere for å gi seg selv dekning, men han bestemte at det beste for klubben var å få dem ut for å gi ungguttene sjansen. Han bør applauderes for det.

Nå mener Winter at neste steg burde være å signere en defensiv midtbanespiller, en høyrekant, en spiss og kanskje en reserveløsning på venstrebacken. Men Solskjærs «revolusjon» er godt i gang, mener han.

