GRUNN TIL Å JUBLE: De sliter tungt i Eliteserien, men Vålerenga scorer godt på talentutvikling. Her fra 1–0-seieren mot Odd i april. Målscorer Aron Dønnum uten skjorte. Foto: Bjørn S. Delebekk

Rapport: Vålerenga best – RBK henger etter på talentutvikling

En fersk rapport utroper Vålerenga til landets beste fotballklubb på utviklingsarbeid. Stabæk er best på egenproduserte toppspillere, mens Rosenborg er på etterskudd.

– Vålerenga har gjort et formidabelt arbeid. De har fått opp en robust utviklingsstruktur, som begynner å holde høy kvalitet . De har skapt veldig gode forutsetninger for å utvikle toppspillere over tid, hvis de ikke tuller det bort, da, sier faglig leder Espen Olafsen i Norsk Toppfotball (NTF) til VG.

Han er redaktør for NTFs «akademiklassifiseringsrapport», som tirsdag ble sendt ut til klubbene i Eliteserien og 1. divisjon.

I det svært omfattende materialet, hvor klubbene både må dokumentere eget arbeid og bli undersøkt av NTFs «granskere», vurderes klubbene på ti områder med 195 underliggende kriterier (se faktaboks).

Modell for akademiklassifisering Klubbene vurderes på ti områder: 1. Forankring: Styret, ledelse og ansatte. 2. Spillerlogistikk 3. Planverk 4. Kompetanse 5. Treniningsprosessen 6. Kampplattform 7. Samspillet skole og fotball 8. Samarbeidsmodeller 9. Produktivitet 10. Økonomi og fasiliteter

Vålerenga er eneste klubb som får fem stjerner for sitt utviklingsarbeid, og med bakgrunn i rapporten spår Olafsen langt lysere tider for den nåværende middelhavsfareren.

Han mener alt ligger til rette for at en rekke klubbutviklede Vålerenga-spillere får sjansen på A-laget de neste årene. Olafsen mener han så noe av det samme hos Bodø/Glimt for noen år siden.

NY RAPPORT: Espen Olafsen og Erik Solér i Norsk Toppfotball presenterer nye funn i norsk fotball. Foto: Sindre Øgar

I perioden 2017-2023 skal NTF fordele hele 300 millioner kroner, utviklingsmidler klubbene selv har øremerket til formålet.

Klubbene rangeres fra én til fem stjerner, og antall stjerner påvirker hvor mye penger man sitter igjen med. Fem stjerners utbetaling ligger etter det VG forstår på rundt 4,5 millioner kroner, inkludert støtte til trenerutvikler på 600.000 kroner.

– Dette er ikke en modell for å fordele penger, men et verktøy for å bedre norsk fotball, sier Olafsen og påpeker at mesteparten av pengene går til fellesskapsløsninger, som nasjonale serier helt ned i 12-årsalderen.

Se hele rangeringen her:

Akademiklassifiseringen 2019 ELITESERIEN: Fem stjerner: Vålerenga 136, 4 poeng Fire stjerner: Viking 136,2 poeng Bodø/Glimt 133 poeng Stabæk 130,1 poeng Odd 130,1 poeng Tromsø 126,5 poeng Molde 125,2 poeng Tre stjerner: Brann 114,2 poeng Rosenborg 112,1 poeng Strømsgodset 110,6 poeng Haugesund 109,4 poeng Lillestrøm 108,6 poeng To stjerner: Sarpsborg 90,3 poeng Kristiansund 88,5 poeng Mjøndalen 86,6 poeng 1. DIVISJON: Tre stjerner: Start 109,3 poeng To stjerner: Aalesund 92,2 poeng Kongsvinger 89,3 poeng Sogndal 87,2 poeng Sandnes Ulf 85,9 poeng En stjerne: Sandefjord 70 poeng HamKam 66,2 poeng

Bak Vålerenga følger Viking, Bodø/Glimt, Stabæk, Odd, Tromsø og Molde med fire stjerner. Rosenborg er blant klubbene med tre stjerner, mens Sarpsborg 08, Kristiansund og Mjøndalen er i «hostel-klassen» med to stjerner.

Den første rapporten kom i 2017 etter en erkjennelse av at man ikke var gode nok på spillerutvikling. Flere klubber var skeptiske til klassifiseringssystemet. Ranheim står fortsatt utenfor. Totalt er 22 klubber i de to øverste divisjonene med i ordningen.

– Dette er langdistansetenkning i verdens mest kortsiktige bransje, billedlegger NTF-sportssjef Erik Solér.

– Ideen er at hvis vi skal øke muligheten for å prestere på høyeste nivå, er vi helt avhengig av at denne jobben gjøres over lang tid, sier Olafsen.

På nøkkelområdet «produktivitet», altså spilletid for klubbutviklede spillere på landslag, i egen klubb og etter overgang til andre klubber, er RBK rangert helt nede på en 15. plass – og det er mye av grunnen til at RBK går fra fire stjerner i 2017 til tre i 2019.

– Klubbens utfordring de siste fire årene har vært å være «rå nok på individuell utvikling i akademiet». Vi har vært stabilt representert i NM-finaler for G-16 og G-18, så vel som med A-laget, men vi har ikke fått nok spillere fra egne rekker opp til A-laget, kommenterer sportslig leder i Rosenborg Stig Inge Bjørnebye i rapporten.

Historisk har RBK vært best på dette området.

– De har en fallende kurve og klubben har ikke klart å få opp nye generasjoner bak Jonas Svensson, Fredrik Midtsjø og Ole Selnæs, kommenterer Olafsen.

Stabæk er Norges mest produktive klubb, foran Tromsø, Odd, Molde, Vålerenga og Viking. Det er verdt å merke seg at Viking totalt sett scorer nesten like bra som Vålerenga.

2019-overraskelsen Bodø/Glimt er tredje best i rapporten. Espen Olafsen så allerede for noen år siden at Glimt ville få til noe stort. Klubben gjorde det bra på «alt», bortsett fra sluttproduktet: Produktivitet.

– Vi så at Glimt fikk mange skader på spillere i overgangen fra juniornivå til A-laget, noe som forringet utviklingen. Klubben investerte i fysisk trener, fysioterapeut og satte et helt nytt regime for å bli bedre på belastningsstyring. Det var et kjempeviktig grep. Talentene fikk helt andre forutsetninger for å lykkes, mener Olafsen.

Eliteserien Sesong 2019 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Molde 21 14 4 3 50 – 21 29 46 2 Bodø/Glimt 21 13 4 4 49 – 33 16 43 3 Odd 21 11 5 5 31 – 25 6 38 4 Rosenborg 21 10 6 5 34 – 26 8 36 5 Brann 21 9 5 7 28 – 23 5 32 6 Kristiansund 21 9 5 7 27 – 22 5 32 7 Viking 21 8 6 7 33 – 32 1 30 8 Vålerenga 21 7 6 8 34 – 31 3 27 9 FK Haugesund 21 6 8 7 29 – 25 4 26 10 Lillestrøm 21 7 4 10 27 – 35 -8 25 11 Stabæk 21 6 6 9 25 – 30 -5 24 12 Tromsø 21 6 4 11 25 – 43 -18 22 13 Mjøndalen 21 4 9 8 27 – 37 -10 21 14 Sarpsborg 08 21 3 10 8 23 – 29 -6 19 15 Ranheim 21 5 4 12 23 – 37 -14 19 16 Strømsgodset 21 5 4 12 23 – 39 -16 19 Plassering Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk Se mer statistikk for Eliteserien på VG Live.

