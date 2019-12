SJEFEN: Xavi Hernandez i aktivitet i en Champions League-kamp tidligere i høst. Foto: AFP

Nå er Xavi trener i Qatar: – Det er et veldig gjestfritt land

Xavi Hernández (39) er trener for Qatars representant i klubb-VM. Han hyller emiratet på den arabiske halvøya.

– Familien er veldig fornøyd, for de (Qatar) har gitt oss alt, sier han i et intervju på FIFAs hjemmesider for klubb-VM. Lørdag møter klubben hans meksikanske Monterrey, en kamp du kan følge på VG+ fra kl. 18.30.

– Det er et veldig enkelt land å bo i, veldig behagelig, gjestfritt og sikkert, fortsetter Xavi. Han er overbevist om at Qatar kommer til å arrangere fotball-VM i 2022 på en veldig bra måte.

Uttalelsene hans har vakt oppsikt, på samme måte som det han sa i september, og som ble sitert slik på 20minutos.es:

– Jeg bor ikke i et demokratisk land, men jeg tror systemet her fungerer bedre enn der (i Spania).

– Her har vi det trygt og sikkert. Vi trenger ingen husnøkkel, du kan la bilen stå og gå ...

Xavi sa også at hans kone Nuria mente det ville være en fordel for barna om de vokste opp i Qatar. Begge er født etter at familien flyttet til emiratet.

– Det er sant at det ikke er noe demokratisk regime, men folk er lykkelige, fastslo Xavi ifølge den spanske nettavisen.

Qatar har fått mye kritikk i forberedelsene mot VM i 2022, blant annet fra Norges Fotballforbund.

FORNØYD: Xavi Hernandez markerer at hans Al Sadd har vunnet den første kampen i klubb-VM i Qatars hovedstad Doha. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

– Vi fordømmer at liv er gått tapt i forbindelse med bygging av VM-stadioner. Fremmedarbeidernes utfordringer er store, med eller uten VM, men verdens største idrettsarrangement betyr en kraftig vekst i arbeidere, og dermed også faren for nye brudd på menneskerettighetene, skrev fotballpresident Terje Svendsen i et leserinnlegg i Aftenposten tidligere i år.

Det var sommeren 2015 at Xavi annonserte at han ville gå til Al Sadd i Qatar. Kontrakten var over tre år og en del av avtalen var at han skulle være ambassadør for fotball-VM i Qatar i 2022. Det skulle også legges til rette for at han skulle legge grunnlaget for en trenerkarrière. Hvor mye penger det handlet om, kom ikke frem. Men det var neppe vekslepenger.

Al Sadd kom på 3. plass i ligaen i Xavis første sesong, noe som betydde at de kvalifiserte seg for den asiatiske Champions League, der de ble slått av Al Jazira fra Emiratene - på straffespark. Xavi misset fra 11 meter.

Xavi vant sitt første trofe med Al Sadd da de vant cupfinalen i Qatar våren 2017. Han fortsatte å spille fram til mai 2019. Da spilte han sin siste kamp i en gruppespillkamp i Champions League i Teheran. Al Sadd var fullstendig overlegne i Xavis siste sesong som aktiv: Seier i 18 av 22 kamper, 100 mål og en positiv målforskjell på pluss 78.

Og fra sesongen 2019/20 er Xavi trener i den samme klubben. Som arrangør fikk Al Sadd plass i klubb-VM, og det startet altså bra med seier i ekstraomganger mot Hienghene, som er representanten fra Oseania.

Al Sadd får en vrien oppgave når meksikanske Monterrey er neste motstander i klubb-VM lørdag kveld.

Men laget er bra og gjorde seg slett ikke bort i Asias Champions League sist sesong. De tapte i semifinalen mot senere vinner Al Hilal fra Saudi-Arabia.

Baghdad Bounedjah fra Algerie spilte hovedrollen mot Hienghene.

– Vi kontrollerte kampen, men misset på store sjanser, fastslo han overfor FIFAs hjemmeside etterpå.

– Vi må være mer påskrudd om vi skal klare å slå Monterrey og gå til semifinalen.

Der venter Liverpool ...

VGs tips: Monterrey - Al Sadd.

Monterrey er oppført som hjemmelag, men VM for klubblag spilles i Doha, Qatar.

Vertene Al Sadd trengte ekstraomganger for å slå ut Oceania-representanten Hienghene fra Ny-Caledonia på onsdag (3–1). Der misbrukte Qatar-laget en bråte med målsjanser.

Monterrey kommer inn i turneringen her og i kraft av at de ble Champions League-vinnere i Concacaf i mai. Meksikanerne har hatt siden tirsdag på å akklimatisere seg i Qatar.

De må unnvære sin skadede avslutter Vincent Janssen (eks-Tottenham). Slik blir det trolig mye opp til lagets toppscorer - argentineren Rogelio Funes Mori (a) i kveld.

Vi vurderer denne matchen som åpen, og lander på et uavgjortforslag til 3,15 i odds. Kampen får du med deg på VG+ og spillestopp er kl. 18.25.

Publisert: 14.12.19 kl. 10:34

