UTVIST: Alisson i situasjonen som førte til at han ble utvist. Foto: Anthony Devlin / PA Wire

Alisson utvist da Liverpool økte forspranget

(Liverpool - Brighton 2–1) Liverpool leder nå Premier League med hele 11 poeng etter seieren over Brighton, men det ble dramatikk på Anfield.

For mindre enn 10 minutter siden

På stillingen 2–0 til Liverpool drøyt ti minutter før slutt ble keeper Alisson Becker utvist da han handset utenfor feltet.

På det påfølgende frisparket scoret Lewis Dunk, etter at dommeren ga klarsignal til å ta frisparket mens keeperinnbytter Adrian stilte muren, og Brighton-spilleren hadde målet åpent.

Liverpool-spillerne raste mot dommeren etter målet, men Martin Atkinson lot målet stå.

11 poengs luke

Men Liverpool sikret seieren, og etter at Manchester City avga poeng borte mot Newcastle, har Liverpool 11 poengs luke ned til City og Leicester. Sistnevnte har en kamp mindre spilt, og møter Everton søndag.

les også Her er Liverpool bare nummer 30 i Europa

Everton er også motstander for Liverpool i neste kamp. Førstkommende onsdag er det Merseyside-derby, da må Alisson stå over.

Kan bli kåret til verdens beste

Virgil van Dijk sørget for å gi hjemmepublikum en gledelig første omgang på Anfield. To ganger stanget han inn perfekte legg fra Trent Alexander-Arnold, først på et frispark, deretter fra en corner.

Brighton spilte godt, og yppet seg stadig, men det var først på frisparket etter utvisningen de fikk uttelling. På slutten forsvarte Liverpool seg godt.

Nederlandske van Dijk er en av fem nominerte til Gullballen-prisen, for beste spiller i 2019. Lionel Messi og Cristiano Ronaldo er de antatt tøffeste konkurrentene. Frenkie De Jong og Kylian Mbappé er også nominert.

Om van Dijk skulle vinne blir han første forsvarsspiller siden Fabio Cannavaro i 2006 til å vinne prisen.

DOBBEL: Virgil van Dijk feirer sin andre scoring mot Brighton lørdag. Foto: Jon Super / AP

Publisert: 30.11.19 kl. 17:51

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 14 13 1 0 32 – 12 20 40 2 Manchester City 14 9 2 3 39 – 16 23 29 3 Leicester City 13 9 2 2 31 – 8 23 29 4 Chelsea 14 8 2 4 28 – 20 8 26 5 Tottenham Hotspur 14 5 5 4 24 – 21 3 20 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

Mer om