RBK med negativt rekordras i Europa

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – LASK 1–2) Rosenborg setter den ene rekorden etter den andre i Europa. Dessverre er alle med negativt fortegn.

Keeper André Hansen ble overlistet fra hjørneflagget, mens Rosenborg-forsvaret ble slått i luftrommet av den ikke spesielt høyreiste kantspilleren Dominik Frieser mot LASK torsdag kveld.

Dermed ble det et nytt RBK-nederlag i Europa League. Det har blitt noen av dem:

Ingen klubber har flere tap enn Rosenborg i Europa League-historien, fra gruppespill til finale. Tapet mot LASK var klubbens 26. – to flere enn Rapid Wien.

RBK har gått femten gruppespillkamper (0-3-12) uten seier. Det er tangering av Europa League-rekorden som ble satt av kypriotiske Apollon Limassol forrige sesong.

RBK er det eneste laget som har tapt alle fem kampene i gruppespillet denne sesongen. Både Besiktas og Astana sto med fire tap før denne runden, men både Astana og Besiktas vant sine kamper torsdag.

Dette er Trondheim-klubbens sjette sesong i Europa League. Aldri har klubben gått videre fra gruppespillet.

Alle faktaene er hentet fra UEFAs offisielle statistikk.

Ekspert: – Sjokkerende

Et «godfoten»-mål (1-1) rettet opp noe av det skrale inntrykket på et glissent Lerkendal (9775 tilskuere): Vegar Eggen Hedenstads overhopp, løp og innlegg i kombinasjon med Mike Jensens pasning og Bjørn Maars Johnsens avsluttende hodestøt var samhandling av godt, gammelt RBK-merke.

NY KALDFRONT: Ivar Koteng droppet jakke i snøkavet på Lerkendal. Han ble neppe varmet av RBK-spillet. Foto: Ole Martin Wold

Baklengsmålene bar mer preg av komikveld. Ellers solide André Hansen oppfattet det som så ut som et skuddforsøk fra Thomas Goiginger direkte fra corner for sent, og han reagerte for klønete.

1-2-målet i annen omgang fikk TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen til å hente frem sagen:

– Det er forsvarsspill på miniputtnivå, meldte Mathisen på direkten og la til at det var «sjokkerende svakt forsvarsspill i egen boks» da Hedenstad ikke fanget opp Dominik Frieser.

– Når Rosenborg opptrer på denne måten kan de bare glemme å ta poeng i Europa, tilføyde han.

LASK hadde flere fete sjanser utover i annen omgang, men enten var André Hansen i veien, eller så var avslutningene for dårlige. RBK maktet ikke å skape noe særlig.

For LASK betyr seieren at laget er videre fra gruppespillet.

Publisert: 28.11.19 kl. 22:50 Oppdatert: 28.11.19 kl. 23:01

