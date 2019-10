Bilder som dette, med Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland i sentrum, vil vi trolig se mange av i årene fremover. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Drømmeduoen kan bety ALT: Umulig å si nei!

Nysgjerrighet er en av menneskehetens mektigste drivkrefter. Akkurat det kan bli helt avgjørende for norsk fotball de neste årene.

Det er lett å bli historieløs i øyeblikkets iver over noe magisk.

Ole Gunnar Solskjær har avgjort Champions League-finalen, Rune Bratseth var blant Europas beste stoppere, Tore André Flo har herjet i Chelsea.

Thoresen, Thorstvedt, Rekdal, Johnsen, varianter av Berg og Iversen, Lund, Kniksen, Hareide, Sørloth, Fjørtoft, Mykland, Bohinen og en gjeng som i hine, hårde dager vant bronse i OL, er bare noen av eksponentene for omfattende avtrykk fra norske herrespillere.

På kvinnesiden har vi allerede en i frontlinjen, men på den største herrescenen ser vi konturene av at noe uvirkelig kan bli virkelig.

Selv etter å ha kløpet seg i armen et par ganger og prøvd å innta store doser med edruelighet, er det grunn til å spørre om vi har hatt noen med større POTENSIAL enn de to som skiller seg ut akkurat nå.

Den ene er under kontrakt med Real Madrid, og er i en alder av 20 allerede kåret som månedens spiller som lånegeneral i Real Sociedad.

Den andre er fortsatt tenåring, og er i skrivende stund toppscorer i Champions League foran Robert Lewandowski.

Halloooo? Hvor kan dette ende?

Det er helt drøyt å tenke på hva det kan bli av disse to med enda litt fartstid, gitt hvor langt de er kommet i denne alderen.

Akkurat her kommer poenget med nysgjerrighet inn med brutal tyngde.

Se for deg at du er Lars Lagerbäck.

Du har hatt en lang og imponerende fotballreise, og du kunne selvsagt pensjonert deg etter bragdene med Island. Men så velger du først å ta en jobb i Norge.

Her ser du konturene vokse frem av noe kan bli eksepsjonelt spennende, selv om du gjerne skulle hatt en midtstopper til og flere komplementære ferdigheter blant midtbanemulighetene.

Men Martin Ødegaard, spilleren du vraket en stund, er blitt voksen og så teknisk leken og klok at han kan bli hva som helst.

Og så kommer fenomenet Erling Braut Haaland frem, uten at du får glede av ham i de avgjørende kampene i EM-kvalifiseringen.

Kvaliken blir en «halvfullt vs. halvtomt glass-variant», der du bare har tapt mot Spania, men samtidig ikke har klart å slå andre enn Malta og Færøyene.

Men det er egentlig ikke det viktigste oppi det hele, ei heller hvordan Nations League ender. For det kommer ny varianter også etter EM.

For bare tenk på hvilke muligheter som begynner å vokse frem mellom hendene dine: Lukk øynene og se for deg hvor Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland kan være noen år fra nå – og fremover?

Sleng på potensialet til Ajer og Berge, blant andre, og du ser konturene av en generasjon som kan bli gyllen.

Vil du da, som den glødende fotballpersonligheten du er, gi fra deg sjansen til å bli landslagstreneren som fullfører det du har begynt på?

Vil det faktum at det er en stund siden du sto til konfirmasjon være nok til at du anser deg som mett, når du ser hvor usedvanlig godt det kan smake å gjenreise fotballnasjonen som herjet på 90-tallet?

Når du er så glad i manesjen, går du ut av den i takt med at de oppvoksende løvene virkelig har lært seg å brøle?

Det er ennå ikke klart om Lars Lagerbäck ønsker å forlenge med Norge eller ikke. Foto: Bjørn S. Delebekk

Omtrent her står vi, noen dager etter at Terje Svendsen på møterom «Solskjær» snakket om arbeidet med å få Lagerbäck med seg videre.

Med summen av Ødegaard og Haalands fremtidsutsikter i spill, er det bare å håpe at trumfkortene gir utslaget for en sulteforet fotballnasjon.

Uansett vil vi få bøttevis av glede over Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland, både på den europeiske klubbscenen og hva gjelder oddsen for etterlengtet flaggeufori.

Men det hadde vært gøy at en viss svenske innså at 71 er det neste 51, og at han er tilstrekkelig nysgjerrig på hvordan smaker å pynte kaken han har bakt.

Det er minst to gode grunner til at akkurat det skjer.

De er 39 år til sammen.

