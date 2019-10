STOPPET RAÚL: Thomas Myhre hindret den nest mestscorende spanske landslagsspilleren fra å putte mot Norge for 19 år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

Keeperheltens råd til landslaget: Slik stopper dere Spania

Thomas Myhre (45) er den eneste norske keeperen som har slått Spania. Nå håper han at den statistikken endelig kan ryke.

«Hadde flere avgjørende og viktige redninger. Gir ikke returer unødvendig. Meget god kamp. Spiller med stor trygghet. Må ikke somle unødvendig», lyder VG-børsen fra åpningskampen mot Spania i 2000-EM.

Thomas Myhre sto en strålende kamp, holdt nullen, og slo like gjerne den målgivende pasningen før seiersmålet til Steffen Iversen også. Norge vant 1–0. Det er det eneste av nasjonenes syv oppgjør som har endt med norsk seier. Det er også foreløpig den siste gangen Norge har kunnet juble for seier i et mesterskap.

– Det er den største opplevelsen jeg har hatt på en fotballbane. Spania var store favoritter, men vi holdt stand. Det var glovarmt, så vi ble ekstremt baktunge på slutten, men det gikk. Det var surrealistisk, sier Myhre om EM-kampen for 19 år siden.

Norges kamper mot Spania 29. mars 78: Spania – Norge 3–0 (privatlandskamp) 7. feb. 96: Spania – Norge 1–0 (privatlandskamp) 24. apr. 96: Norge – Spania 0–0 (privatlandskamp) 13. jun. 00: Spania – Norge 0–1 (EM) 15. nov 03: Spania – Norge 2–1 (EM-playoff) 19. nov 03: Norge – Spania 0–3 (EM-playoff) 23. mar 19: Spania – Norge 2–1 (EM-kvalik)

– SURREALISTISK: Myhre har ingenting imot at Rune Jarstein blir med ham i «vi som har slått Spania»-klubben. Foto: Bjørn S. Delebekk

Håper på «Drillo-fotball»

Det blir kanskje vel mye forlangt å be om en målgivende pasning fra Rune Almenning Jarstein, men å be om en null i målprotokollen er nøkkelen til lørdagens svært viktige EM-kvalifiseringskamp, tror Myhre.

– De må spille ekstremt kynisk og lavtliggende, nesten à la Drillo, sier den tidligere keeperen.

Han mener også at Jarstein har en tøffere oppgave mellom stengene enn det han selv hadde i 2000.

– Jeg hadde topp internasjonale stoppere foran meg uansett hvem som spilte, og vi har ikke klart å skrape frem de samme forsvarsspillerne nå. Jeg er veldig spent på Ajer, men å spille mot Spania er et steg opp fra den skotske ligaen. Nordtveit og Reginiussen er habile, men det her er enn helt annen motstand enn det de er vant til. De trenger nok hjelp fra midtbanen for å stoppe de spanske stjernene, sier han.

Thiago er en av stjernene Norge må stoppe:

– De må glede seg

Nå heter ikke de spanske stjernespillerne lenger Raúl, Guardiola eller Valerón, men De Gea, Ramos og Busquets. Selv om ikke akkurat de tre er noen offensive vidundere, så advarer Myhre Norge mot å tro at de kan stå høyt.

– Spania har en fantastisk forflytningsevne, og spiller en fotball som vi kjenner igjen fra den internasjonale scenen. Når de får muligheten for brudd så skjer det i et helt vanvittig tempo, sier han, og legger til:

– «Cluet» her er at det skal bli minst mulig underholdende. Det er resultatet som teller, og da må de være sinnssykt kompakte defensivt. Så må vi håpe at Martin (Ødegaard) og Josh (King) kan ta vare på ballbruddene de får.

Han håper også at Norge stiller med fire «sentrale» midtbanespillere på midten i en 4–4–1–1-formasjon, i stedet for å spa på med offensiv drivkraft på kantene.

Ifølge lagoppstillingen får også Myhre sitt ønske oppfylt med Selnæs, Henriksen, Johansen og Berge på midten, og ingen utpregede kantspillere.

– Det er der nøkkelen ligger, sier 45-åringen.

– Hva er rådet ditt til spillerne?

– Når du spiller på det nivået her så må du glede deg til slike kamper. Jeg håper virkelig ingen gruer seg til å møte Spania. Dette er det beste du kan oppleve: Et fullsatt Ullevaal mot en av verdens beste nasjoner. Man kan ikke frykte noen motstandere. Av og til går det på trynet, noen ganger går det til himmels. Jeg tror de gleder seg, sier Myhre.

Slik starter Norge:

Rune Jarstein – Omar Elabdellaoui, Kristoffer Ajer, Håvard Nordtveit, Haitam Aleesami – Stefan Johansen, Sander Berge, Markus Henriksen, Ole Sælnes – Martin Ødegaard – Joshua King.

GLEDER SEG: Joshua King sa på fredagens pressekonferanse at han aldri har gledet seg så mye til en fotballkamp. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

