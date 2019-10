103 HENDELSER: Siden 2010 har Norges Fotballforbund felt dom i 103 alvorlige volds- og trusselsaker. Dette illustrasjonsfotoet er fra en bane i Oslo. Foto: Hallgeir Vågenes

NFF kontrollerer ikke at egne voldsstraffer overholdes

Norges Fotballforbund (NFF) har ikke tatt initiativ til å sjekke om straffen ble overholdt i en eneste av de 103 karantenene de har gitt for vold eller trusler siden 2010.

Det opplyser direktør for kommunikasjon og samfunn i NFF, Svein Graff, til VG.

– Beslutningen fra NFFs domsorganer blir sendt til klubb med beskjed om å videreformidle til spilleren saken gjelder. Dermed har både spiller og klubb et ansvar for å respektere sanksjonen som er i lagt. Det spilles 330 000 kamper årlig, og NFF gjennomfører ikke selvstendige kontroller, skriver Graff til VG i en epost.

Straffen for alvorlige volds- eller trusselhendelser er utestenging fra kamp og trening i en periode mellom tre og 16 måneder.

Breddetrener: – Altfor enkelt å kamuflere spillere

Det er imidlertid ikke nødvendigvis slik at det å gi klubb og spiller ansvaret i realiteten fører til at straffen faktisk sones, sier styreleder og trener i Korsvoll fotball, Mathias Falch til VG.

– Det er altfor enkelt å kamuflere en spiller som har fått karantene, mener breddetreneren.

Han har selv stått på sidelinjen og så på da keeperen på et Korsvoll-lag ble sparket i hodet, før samme motspiller slo til en lagkamerat som kom bort for å avverge situasjonen.

Keeperen måtte sy 22 sting og tilbringe natta på sykehus. Motspilleren fikk 11 måneder karantene fra kamp og trening av NFF.

Forbundet la vekt på at spilleren angret da de skulle bestemme lengden på straffen. Denne praksisen har både en jurist og et offer for fotballvold reagert på:

– Lar spillere delta i andres navn

Falch forteller at han imidlertid ikke kan si om motspilleren faktisk sonet dommen han fikk.

– De fleste som har vært noen år i lavere divisjoner vet at mange klubber lar ikke-spilleberettigede spillere delta i andres navn, hevder Korsvoll-styrelederen.

Dette forklarer han med at lag på dette nivået sjeldent kjenner alle de ulike motspillerne, og at de i hvert fall ikke har oversikt over hvilke av disse som egentlig skal være suspendert. Dermed mener han det er lett for klubber som tar lett på dommen fra NFF å la suspenderte spillere spille under falskt navn.

I så fall kan i teorien noen av spilleren som sto for en av disse 103 volds- eller trusselhendelsene ha vært på banen igjen raskere enn straffen skulle tilsi:

Vil straffe klubbene, ikke bare spillerne

Falch har forståelse for at Fotballforbundet med sine 330 000 kamper i året ikke kan kontrollere at alle spillerne som får karantene faktisk overholder disse. Nettopp derfor mener han at kretsen bør vurdere andre type straffer, særlig mot klubber som har hatt flere slike hendelser.

– Hvis man straffer laget heller enn enkeltspilleren, vil det ikke være like lett for klubbene å omgå straffen. I tillegg vil det tvinge klubben til å gjøre noe med grunnen til at dette skjer ofte hos dem, heller enn å bare legge alt ansvaret på spilleren.

NFF ønsker ikke kollektiv avstraffelse

Samfunns- og kommunikasjonsdirektør Graff i NFF anerkjenner at det er mulig å spille kamper under falskt navn. Samtidig understreker han at det er en selvjustis i fotballen, der klubben har et overordnet ansvar for å ikke benytte suspenderte spillere.

– Vi mener det er et viktig prinsipp å sanksjonere mot den som har begått forseelsen, og derfor holde spilleren personlig ansvarlig for det de gjør på banen uten å straffe laget kollektivt. Klubben kan derimot bli straffet om de ikke sørger for at spilleren overholder sanksjonen, skriver han i en epost.

