TRENTE I SOLEN: Ole Gunnar Solskjær ledet Uniteds treningsøkt i Manchester-solen torsdag formiddag, før han tok med seg laget på flyet til Beograd.

Solskjær holdt rasisme-møte med United-spillerne

BEOGRAD (VG) Frykten for rasisme preger oppladningen til torsdagens Europa League-kamp mellom Partizan og Manchester United. Ole Gunnar Solskjær (46) avslører at han har holdt et møte med laget sitt om temaet.

Flere av spillerne hans var på banen under Englands 6–0-seier mot Bulgaria som ble overskygget av rasisme-skandalen som førte til at kampen ble avbrutt flere ganger.

Nå fryktes en reprise: FC Partizan, torsdagens United-motstander i Serbia, har spilt sine to siste Europa League-kamper for uten vanlige tilskuere – den siste av dem med kun skolebarn til stede – som straff for rasistisk oppførsel fra fansen.

– Etter det som skjedde i Bulgaria, har vi hatt et møte med guttene. Vi har gått gjennom protokollen, forteller Solskjær på en pressekonferanse i en gammel gymsal tilknyttet Partizan Stadium i utkanten av den serbiske hovedstaden.

– Vi har snakket generelt om disse temaene. Harry (Maguire) og Marcus (Rashford), som var i Bulgaria, sto friere til å snakke om hvordan det var og hva vi kan forvente, og hva som er det verste scenariet, sier Solskjær.

Maguire satt ved Solskjærs side under onsdagens pressekonferanse og så alvorstynget ut da han fikk spørsmål om skandalen i Bulgaria og hva han tenker om eventuelle nye hendelser torsdag.

– Det var kvalmende. Jeg vil ikke oppleve det igjen, sier Uniteds stopperstjerne.

Mot United åpnes tribunene igjen i Beograd, og Partizan-trener Savo Milosevic brukte sin pressekonferanse torsdag formiddag til å sende en advarsel til klubbens tilhengere.

– Jeg forventer at alt skal forløpe seg i god sportsånd. Vi er klar over hvilke problemer vi har hatt tidligere, men dette blir en feiring av fotballen, så jeg forventer ingen slike problemer, sa Milosevic.

Partizan kom også med en formell advarsel til fansen på sine egne hjemmesider, der de oppfordret til å «støtte laget uten diskriminerende, sjåvinistiske, fascistiske eller andre utbrudd» fordi «det kan føre til alvorlige konsekvenser og sanksjoner fra UEFA».

– Jeg tror på det gode i folk. Jeg er sikker på at stemningen kommer til å bli fantastisk. Vi skal prøve å stilne dem ved å spille god fotball. Forhåpentligvis blir det en feiring av god fotball, sier Solskjær.

