Berges potensial MÅ utnyttes bedre

Allerede i sin første landskamp, 26. mars 2017, slapp Lars Lagerbäck til en gutt som akkurat hadde fylt 19 år. Den erfarne svensken var begeistret over modenheten til halvt svenske Sander Berge.

I dag, drøyt to og et halvt år senere, er Berge en nøkkelmann for Lars Lagerbäck. Med 17 landskamper som 21-åring, og stor tillit på klubblaget, er Sander Berge fast på den norske midtbanen, uten tvil.

I sin defensive midtbanerolle gjør Berge mye riktig, skyver ballen til medspillere og balanserer Lars Lagerbäcks 4–4–2 på en fin måte.

Likevel er følelsen der, kanskje fordi vi har sett Berge gjennom noen sesonger og i litt andre situasjoner, at det ligger et uforløst potensial der – i det offensive spillet.

Mot en vanskelig motstander, på bortebane, som Romania tirsdag kveld, kan akkurat Berges litt «skjulte» egenskaper bli helt avgjørende.

Et dårlig eksempel, men like fullt: 17 år gammel hadde Sander Berge meldt overgang fra Asker til Vålerenga. Vi var begge i Kongsvinger-hallen, der Vålerenga skulle spille mot et KIL-lag som var hissig på å vise seg fram.

Ja, det var mot et Obos-liga-lag. Ja, det var en treningskamp. Men det var likevel interessant å se hvorfor denne 17-åringen gikk utenpå alle andre 21 spillerne i Kongsvinger-hallen denne vinterdagen: Sander Berge tok lett med seg ball – og passerte motstandere, bare løp fra dem, brukte muskler og fart. Han gjorde det, helt til han ble beordret ned som midtstopper, på grunn av en skade.

I sin første kamp som midtstopper, fortsatte Berge å dominere. Han tok fra motstanderen ballen med letthet flere ganger.

Helt siden den gangen har jeg savnet den delen av Sander Berges spill. Selv på A-landslaget, mot gode motstandere, mener jeg Berge har kapasitet og ferdigheter til å gjøre akkurat dette: Passere ledd, ta med seg ballen, trenge seg gjennom motstanderen. De fleste fotball-lag er og blir ganske forutsigbare i måten de spiller fotball på, ikke minst et Lars Lagerbäck-lag.

Men å oppfordre Sander Berge til å ta med seg ballen gjennom ledd, bruke sine 195 centimeter bedre, også i det offensive spillet, det vil kunne gi Norge en annen dimensjon. Der ligger det noe uforløst, fra en meget intelligent fotballspiller, som gjør jobben sin, som gjør få feil og som sjelden gjør en svak kamp.

Vi vil likevel se «den andre Berge», han som viser den andre siden av hva han har av egenskaper. Sander Berge spilte tre årsklasser opp da han markerte seg tidlig i Asker som ung gutt, mye på grunn av kombinasjonen fysikk/fart.

Han kan gjøre det samme på dette nivået, han kan gi landslaget noe helt annet hvis han prøver på flere raid, inn forbi motstanderen.

Lars Lagerbäck forlangte flere sider av Martin Ødegaard – og fikk svar. Han kan gjøre det samme med Sander Berge.

I en ofte forutsigbar fotball, har Norge en spiller som kan skremme motstanderen.

Vi har bare ikke fått sett hele registeret til Sander Berge ennå.

