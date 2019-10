U21-landslaget rakk én trening i ny formasjon – ble utspilt av Nederland

DRAMMEN (VG) (Norge U21 – Nederland U21 0-4) I ny formasjon løp og løp de norske spillerne – uten å få tak i ballen. Ikke før Nederland hadde scoret tre ganger.

Da blir det vanskelig å vinne fotballkamper, og det betyr samtidig at starten på EM-kvalifiseringen heller ikke gjør fortsettelsen enkel for det norske laget. Knapp seier mot Kypros, uavgjort mot Hviterussland i Minsk etter sjansesløseri og tap for Nederland tirsdag kveld er fasit etter tre kamper.

Før pause trillet et uhyre ballsikkert nederlandsk lag rundt på kunstgressarenaen der Norges U21-landslag har vært sterke i lang tid – og ikke tapt siden 2015 (England) om du ser bort fra administrativfeilen mot Kosovo. Men da gjestene tok ledelsen på en dødball i 1. omgang var kampen i praksis avgjort.

Prøvde tre midtstoppere

Det hjalp ikke at U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud hadde tatt et litt overraskende grep i forkant og lagt om til tre midtstoppere og to vingbacker. Det rakk de bare å drille på én trening på denne samlingen, der bortekampen mot Hviterussland også inngikk, og der spilte Norge med fire bak.

Overfor VG fastholder Smerud at én økt bør være nok. Tallkombinasjonen er godt kjent for gjengen som spilte under Pål Arne Johansen under U20-VM i Polen i vår, og flere av disse utgjør U21-landslaget nå.

– Vi har gjort det før, både med forrige generasjon og nå. Vi skulle gjerne hatt flere treninger med det, men det er kort mellom kampene og vi har reist i tillegg. Da blir det ikke så god tid, men det skal være nok, sier Smerud etter 0–4-smellen mot et kanongodt nederlandsk lag.

– Føler du dere blir dere utspilt?

– I perioder går det an å bruke et sånt ord. Vi gir ikke vekk fryktelig mye sjanser, så vi blir ikke herjet med i den forstand. De har bra kontroll på kampen, synes jeg, vedgår landslagssjefen.

Og det har Smerud rett i: Norge stengte av mye plass og nektet motstanderen stort sett gjennombrudd og sjanser, men Nederland trillet og trillet. De koste seg med både ball og ledelse, og selv om de ikke klarte å spille seg til voldsomt med sjanser før pause, ble det nok av dem etter.

Allerede etter to minutter av 2. omgang banket Håkon Evjens kommende lagkamerat i AZ, Calvin Stengs, inn et vanvittig volleyskudd som smalt så hardt via tverrliggeren at keeper Kristoffer Klaesson var nærmere øresusdiagnose enn redning, og med to scoringer til, den siste på overtid, ble resultatet ganske heftig til slutt: 4–0 til Nederland.

PÅ GLATTISEN: Norges midtbanespiller Emil Bohinen i duell mot Nederland-kaptein Teun Koopmeiners på Marienlyst i Drammen. Foto: Ørn E. Borgen

Innbytter Kristian Thorstvedt hadde en ball i nettet på 0–3, men den ble avvinket for offside.

