Sverige-seier røk på overtid: – Brutalt tungt

(Sverige – Spania 1–1) Sverige var på vei mot en stor triumf, men innbytter Rodrigo sendte Spania til EM og ødela festkvelden for svenskene på overtid.

– Å slippe inn mål i sluttminuttene kjennes utrolig tungt. Vi gjør en utrolig innsats, og det er «skit» at vi slipper til 1–1, sa den svenske målscoreren Marcus Berg til C More.

– Brutalt tungt, oppsummerte landslagssjef Janne Andersson.

Norge skulle så gjerne hatt spansk seier på Friends Arena i Stockholm, men et skuffende spansk lag, uten suspenderte Sergio Ramos, greide ikke å løfte seg i særlig grad etter 1–1 på Ullevaal på lørdag.

Norges utligning mot Romania gjør likevel at svenskene er i føringen i kampen om annenplassen i gruppen.

Sverige er ett poeng foran Romania i kampen om å komme til EM sammen med Spania.

Romania og Sverige skal først møtes i Romania. Deretter tar Sverige imot Færøyene, mens Romania skal til Spania.

Marcus Berg (33) sto med én scoring på sine 24 siste landskamper. Mange har ønsket å kaste Berg ut av landslaget etter hans begredelige scoringsstatistikk de siste to årene. Men, bortsett fra mot Norge, har landslagssjef Janne Andersson holdt fast ved veteranen som spiller i russiske Krasnodar.

Berg var tilbake fra start mot Malta sist, men uten å score noen av de fire målene. Berg var målløs i EM-kvalifiseringen, og det så heller ikke ut til å bli scoring da han møtte Robin Quaisos innlegg seks minutter etter pause.

David De Gea reddet, og De Gea stoppet også returen fra Emil Forsberg, men på sin sjanse nummer to, fra noen få centimeter, kunne ikke Marcus Berg misse. Det var forholdsvis enkelt å se lettelsen i ansiktet hans.

STOR REDNING: David de Gea stopper Robin Quaisons nikk før pause. Foto: Anders Wiklund/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det kunne sett annerledes ut: Thiago hadde en enorm sjanse til å sende spanjolene foran etter syv minutter. Bayern München-spilleren var heldig da han fikk ballen tilbake fra et svensk bein og kom helt alene med keeper Robin Olsen.

Han kunne bare dyttet ballen til debutant Gerard Moreno fra Villarreal, men prøvde isteden å runde Cagliari-målvakten. Olsen fikk en hånd på ballen, og Thiago mistet kontrollen.

Manchester Citys Rodri og Moreno hadde også gode muligheter, men som mot Norge mistet Spania initiativet etter hvert. Robin Quaison presset frem en kjemperedning av David de Gea, men etter pause måtte selv De Gea kapitulere. Bekymringsfullt nok for Ole Gunnar Solskjær måtte United-målvakten forlate banen med skade like etter det svenske målet.

Spania så tamt ut, men på overtid kom den etterlengtede utligningen. Fabian Ruiz skjøt, Valencias Rodrigo var på rett sted og jubelen var stor i den spanske leiren.

