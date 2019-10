SNAKKER OM RASISME: Joshua King fotografert i pressesonen på Arena National etter Norges kamp mot Romania. Foto: Stian Lysberg Solum/Scanpix

King-kompis utsatt for rasisme: – Det går feil vei

BUCURESTI (VG) Joshua King (27) har vært lagkamerat med Tyrone Mings (26) i fire år. Denne uken ble nordmannens kompis utsatt for rasisme i England-debuten.

– Jeg snakket så vidt med Tyrone i stad, forteller King til VG etter 1–1-matchen mot Romania.

Den norske Premier League-profilen spilte sammen med Mings i Bournemouth fra 2015 til sommeren i år. Etter noen måneder i Aston Villa debuerte Mings for det engelske landslaget mot Bulgaria mandag kveld.

Det ble en spesiell opplevelse for stopperen. Allerede på oppvarmingen opplevde Mings å bli hetset. Da kampen startet, fanget TV-kameraer opp publikumere som blant annet laget apelyder og gjorde nazihilsener, mens de ropte mot banen.

VAR FORTVILET: Tyrone Mings ble utsatt for rasisme mot Bulgaria. Kampen ble stoppet to ganger. Foto: Scanpix

– Handler om mer enn meg

Under kampen kunne man se Mings henvende seg til den ene dommeren og si: «Hei! Hørte du det?»

Etter hvert ble oppgjøret stoppet to ganger som følge av den åpenbare rasismen rettet mot Englands mørkhudede spillere. Engelskmennene vurderte å gå av banen, men kampen ble fullført.

Etterpå har Mings blitt lovprist for måten han håndterte situasjonen på.

– Dette handler om mer enn meg. Det handler om mer enn hva jeg følte. Vi var nødt til å ta en kollektiv avgjørelse. Jeg har et ansvar for å representere mennesker som ikke blir hørt på samme måte som meg, som blir utsatt for rasisme. Vi er nødt til å gjøre det klart at dette er ting vi ikke vil akseptere, sa Mings til engelske medier i Bulgaria.

les også Lagerbäck og «Perry» reagerer: – En hån mot arbeidet mot rasismen

– Det går feil vei

King forteller til VG at han hadde lagt seg da England-kampen ble spilt, som var kvelden før Norges møte med Romania. Her i Bucuresti skulle matchen egentlig ha blitt spilt for tomme tribuner, etter at rumenerne ble straffet av UEFA for rasisme under tidligere kamper.

UEFA gjorde om vedtaket og lot vertsnasjonen likevel ha rundt 30.000 tilskuere på Arena National, noe som overrasket den norske leiren.

KOMPISER: King og Mings spilte sammen i Bournemouth i fire år. Her jubler de for Kings scoring mot Everton på Goodison Park i 2017. Foto: Scanpix

les også NFF-Graff: UEFA-unnskyldning til Norge etter rasismebråk

King syntes det var greit at det var mange barn til stede på matchen, men 27-åringen understreker at UEFA (Det europeiske fotballforbundet) burde ha holdt på den opprinnelige straffen. King har også tidligere fordømt rasisme. Han har blant annet tatovert ansiktene til rettighetsaktivister som Rosa Parks, Martin Luther King jr. og Nelson Mandela på ryggen. Årsaken er åpenbar: De er alle forbilder for den norske landslagsspissen i kampen mot rasisme og urettferdighet.

– Når man er rasistisk og får en straff, bør man egentlig holde den straffen, men jeg klager ikke på at de fikk ha barn her i dag, sier King.

Han er også klar på at han opplever rasisme som et økende problem.

– Du så jo hva som skjedde med England. Spør du meg, går det feil vei, sier King til VG.

