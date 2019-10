Ødegaard fikk Lagerbäck til å ta uvanlig grep: – Var veldig positivt

ULLEVAAL STADION (VG) Mot Sverige sist gjorde Lars Lagerbäck noe han ikke har gjort på nesten 20 år: Startet med en hengende spiss. Martin Ødegaard (20) var så god i den rollen at han funderer på å gjøre det samme mot Spania.

Svensken og tallkombinasjonen 4–4–2 har vært knyttet sammen omtrent som kjøttboller og mos, så reaksjonene kom da Lagerbäck forrige måned sendte ut elleveren i en heller uvanlig 4–4–1–1 – med den norske juvelen i det som kanskje er hans aller sterkeste rolle. Fra 10'erposisjon kvitterte Ødegaard med målgivende til Stefan Johansen og var banens beste på VG-børsen i 1–1-kampen Lagerbäck nå beskriver som den beste norske bortekampen under hans ledelse.

Lars Lagerbäck minner om at han prøvde seg en kort periode med 4–2–3–1 i Sverige, men det drar seg mot 18–19 år siden.

– Vi prøvde også 3–5–2 en kort tid. Men de fleste har fortrengt det. Jeg selv nesten også, ler svensken etter å ha presentert en 24-mannstropp til kampene mot Spania og Romania som i praksis var den samme som møtte Sverige og Malta for en måned siden.

Kristoffer Vassbakk Ajer meldte forfall sist, men er tilbake fra skade nå, Rosenborgs keeper André Hansen har meldt seg til tjeneste igjen og Ørjan Håskjold Nyland gjør comeback i troppen etter akillesoperasjonen. Ellers er alt som forrige gang før gruppeleder Spania kommer til Ullevaal, som er første besøk derfra siden den famøse playoff-kampen til 2004-EM som endte Nils Johan Sembs karriere som landslagssjef.

At Martin Ødegaard får en sentral rolle på det norske laget mot nasjonen der han har dominert i ligaen i sesongstarten, er garantert. Spørsmålet er hvor, ikke om, Ødegaard skal spille. Og Joshua King er sikker på den ene spissplassen. Dermed skal svensken og teamet vurdere 20-åringen fra Drammen opp mot Erling Braut Haaland, Bjørn Maars Johnsen eller Alexander Sørloth. Eller gi en av disse tre plassen ved siden av King og heller plassere Ødegaard på høyrekanten.

– Totalt sett var det veldig positivt (mot Sverige). Det var mot veldig tøft motstand som er sterke hjemme. Fordelen du får er at Martin er veldig mye involvert. Men du får ikke like mye trykk i straffeområdet. Vi får det betydelig enklere å være kompakte i forsvar, men mister litt trykk i boksen, forteller Lagerbäck om vurderingene rundt Real Sociedad-spilleren.

– Når han har kant som utgangspunkt, får han likevel en ganske fri rolle, og da får vi fordelen av å ha to spisser. Mot et så bra lag som Spania gambler du kanskje litt med to fremme. Men det gir litt større variasjon i angrepsspillet, mer innlegg og større trykk i boksen, fortsetter svensken.

Ødegaards imponerende start i den rollen i Real Sociedad var avgjørende for at Lagerbäck brukte ham bak King i Stockholm. Og Ødegaards prestasjoner siden den gang har ikke vært så mye dårligere:

– Nei, han virker å gå på maks hastighet hele tiden, smiler Lagerbäck – som for ett år siden sa han aldri vurderte å bruke den daværende reserven Ødegaard – hverken da Norge kontrollerte 2–0 hjemme mot Kypros eller jaget utligningen i 0–1-tapet mot Bulgaria i Nations League. Men det har skjedd litt det siste året.

– Med egenskapene han har, var det bare et tidsspørsmål før han ville blomstre. Han opplevde den siste tiden i Holland som veldig positiv, og det var nok det siste lille. Så jeg er ikke overrasket, det var bare et spørsmål om å vente. Dere (journalistene) synes jeg ventet for lenge, og det vet jeg ikke om jeg gjorde. Men jeg synes også at når man har fått så mye opppmerksomhet og fortsatt er så ung, skal ikke legge for mye trykk på skuldrene deres og skape for mye forventninger. Vi vet ikke hva som ville vært best, påpeker svensken.

