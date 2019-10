STENGER: Bodø/Glimt stenger supportertribunen. Her fra kampen mot Tromsø. Foto: Mats Torbergsen

Supporterleder raser mot Glimt-ledelsen – går av etter utestengelse

Bodø/Glimt har utestengt tre supportere etter rasistiske tilrop til Tromsø-spillere. Og bruk av pyro. Klubben har også vedtatt å stenge «supportere-tribunen» på Aspmyra stadion. Det gjør supporterleder Janne Ruden forbannet.

Da VG kontaktet henne i dag bekreftet hun at tiden som supporterkoordinator er over.

– Dette var toppen av kransekaken for meg. Jeg er nok ikke leder etter dette, sier Janne Ruden.

Hun poengterer at hun er i harnisk etter at styret i Bodø/Glimt gikk til kollektiv avstraffelse etter det som skjedde forrige søndag under «Slaget om Nord-Norge» – og vingeklippet hele supporterklubbens virksomhet. Etter 4–0 over erkerivalen Tromsø ble det oppvask.

– Jeg er ganske forbannet. Det er helt unødvendig å gå til kollektiv avstraffelse av en hel supporterklubb når de har identifisert de tre som er knyttet til rasistiske tilrop, og bruk av pyro, sier Janne Ruden.

SINT LEDER: Janne Ruden trekker seg som supporterkoordinator i Bodø/Glimt. Her er hun for anledningen i Liverpool-drakt. Foto: Fredrik Solstad

Styret i Bodø/Glimt bekrefter på egen hjemmeside at de har vedtatt flere grep for å bedre publikums sikkerhet under kamper på hjemmebanen Aspmyra.

Det betyr at J-feltet på stadion stenges inntil tilliten til supporterne er gjenopprettet, Videre bekrefter det at tre supportere er utestengt fra klubbens hjemmekamper, og arrangementer i Glimt-regi ut 2020-sesongen. Klubben vil ikke akseptere TIFO (banner) resten av årets sesong.

I tillegg stenges supporterklubbens eget lagerrom på Aspmyra. Glimt-styret melder også at fotballklubben vil evaluere strukturen og samarbeidet med supporterklubben. Og gjennomgå egne rutiner og retningslinjer for å sikre at tilsvarende hendelser ikke skjer i fremtiden.

Styreleder Inge Henning Andersen har ikke besvart VGs henvendelse.

