KASTER LANGT: Håvard Nordtveit, her under en trening i Spania i mars, har ansvaret for Norges lange innkast. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Ble skjelt ut som «lavmål» – slik har det gått med Norges lange kast

STORO (VG) Norge har satset hardt på lange innkast under Lars Lagerbäck (70). De fleste har vært helt bortkastet.

– Jeg håper vi skal klare å finjustere kastene mer, sånn at vi kan få litt mer ut av det, innrømmer landslagssjefen til VG før kveldens TV 2-sendte møte med Romania.

VG LIVE 20.45: Norge - Romania

Det utypiske angrepsvåpenet er et av Lagerbäcks hjertebarn, og bidro sterkt til islandsk EM-suksess i 2016, men det har vært offer for kritikk helt siden 0-2-tapet mot Nord-Irland i svenskens debut: Håvard Nordtveit tok åtte lange innkast – samtlige ble umiddelbart klarert av motstanderen.

– Lavmål, raste en engasjert Morten Langli i denne minneverdige VGTV-tiraden:

Drøye to år senere har VG analysert samtlige av de 21 landskampene under Lagerbäck og plukket ut situasjonene der Norge setter opp lange innkast inn i motstanderens 16-meter.

Det har skjedd 92 ganger. To ganger har det resultert i scoring: Mohamed Elyounoussi mot Sverige i juni 2017, Alexander Sørloth mot Island i juni i fjor, begge etter innkast fra Nordtveit og stusser fra henholdsvis Bjørn Maars Johnsen (195 cm) og Kristoffer Ajer (196 cm), landslagets to høyeste.

Slik ser det ut når Lagerbäck-trekket fungerer som det skal:

Ytterligere to ganger har Norge skapt store sjanser på lange innkast, og én gang har de scoret i den påfølgende situasjonen etter et Nordtveit-kast i boksen.

Men det har aldri resultert i mål i en kvalikkamp under Lagerbäck, ni av ti kast inn i «boksen» er helt ufarlige – og seks av ti finner ikke engang veien til en norsk spiller.

– Man håper alltid på mer effekt. Om det er bra nok? Det er sjelden noe er bra nok, svarer Lars Lagerbäck, som så sitt Island score like mange mål på lange innkast på fem EM-kamper i 2016, mot Østerrike og England, som han har gjort på 21 kamper som norsk landslagssjef.

EM-SUKSESS: Her sklir Ragnar Sigurdsson inn Islands 1–1-mål mot England etter at et langt innkast fra Aron Gunnarsson hadde blitt stusset videre inn i feltet. Foto: Thanassis Stavrakis / TT NYHETSBYRÅN

Gjør som han får beskjed om

Han innførte lange innkast som en del av Norges offensive slagplan under et møte på sin første samling i forkant av Nord-Irland-kampen i mars 2017. Nordtveit ble den utvalgte.

– Det var ikke jeg som reiste meg i salen og sa at «jeg er helsikes god til å kaste». Lars kom inn og spurte oss, jeg sa at jeg kanskje hadde tatt noen innkast på U-landslagene, så han sa «OK, Håvard, da prøver vi å ta noen innkast». Så ble det bare sånn, sier Hoffenheim-spilleren, som har avlevert 78 av de 92 lange kastene VG har registrert under svenskens ledelse.

Kritikken på sosiale medier har periodevis vært sterk. Til det svarer Nordtveit:

– Jeg har en oppgave, dessverre. De kan jo spørre seg selv også: Hvis de får en beskjed fra sjefen sin, så gjør de det. Jeg får beskjed av Lars, han er sjefen min, da gjør jeg det.

BLE VALGT UT: Lars Lagerbäck ga Håvard Nordtveit beskjed om at han skulle ta lange innkast under et møte på første landslagssamling. Her er de på trening på Ullevaal Stadion foran fredagens kamp mot Romania. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

– Hva mener du selv om uttellingen på innkastene?

– Det er små marginer. Hadde jeg kastet som en god innkaster, som får de lange og flate, så hadde det vært noe helt annet. Men vi må jo i denne verden gjøre det beste ut av det. Det blir som regel litt kalabalik i motstanderens hode. Vi ønsker å lage litt rabalder, sier Nordtveit, som påpeker at Norge også har scoret noen mål i etterdønningene av lange innkast.

Han anser selv at han kaster langt «hvis han får grep», men forteller at det særlig i bortekamper kan være utfordrende å få tørket ballen. Støtteapparatet legger nemlig alltid ut håndklær på de fire sidene av banen der Nordtveit kan kaste langt inn i boksen, men på bortekamper er det ikke alltid at de ligger der når han trenger dem:

– Motstanderne har flere ganger tatt håndklærne vekk. De er kyniske, vet du. Det er litt hemmende.

HER FUNKET DET: Alexander Sørloth feirer med lagkameratene Iver Fossum og Ole Kristian Selnæs etter en scoring etter langt innkast mot Island i juni 2018. Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

Varsler grep før Romania-kampen

Hverken Lagerbäck eller dødballsjef og assistenttrener Per Joar Hansen mener Nordtveit har skylden for at Norge ikke utnytter de lange innkastene godt nok – til tross for at innkastene hans er vesentlig kortere enn for eksempel islendingen Aron Gunnarsson sine.

– Det handler om hva vi gjør med de lange innkastene, og det er der vi ikke har vært gode nok. Vi hadde bedre spillere på Island til å time dem. Vi skal prøve å få det til litt bedre nå, sier Lagerbäck.

Han varsler noen justeringer i måten laget stiller seg opp når det skal kastes langt. «Perry» sier at det kan dreie seg om å endre noen utgangsposisjoner, om å involvere flere spillere, og om å endre på bevegelsesmønstrene.

– Har timingen i duellene vært for dårlig i feltet?

– Ja, jeg mener det. Vi kan i hvert fall forbedre det. Vi skal ta det opp med spillerne før kampen mot Romania. Vi kan jobbe med en annen oppstilling, vi kan jobbe med skjerming, som vi ikke har gjort til nå. Vi trengte ikke å gjøre det på Island, men vi må se om vi trenger å gjøre det på den måten her, sier Lagerbäck.

– Var islendingene villere i duellspillet?

– Ja, vi hadde noen spillere som var veldig, veldig gode på det, sier Lagerbäck, som mener at Norge egentlig har flere spillere som burde kunne dominere i luften på lange innkast.

VIL BLI RÅERE: Kristoffer Ajer innrømmer at han må bli bedre i duellene på lange innkast. Her er han i aksjon mot Bulgarias Ivelin Popov i Nations Leage i september 2018. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Henriksen: – Jeg er elendig

Kristoffer Ajer mener Nordtveit «kaster akkurat der han skal kaste».

– Det sier seg selv at når vi har lange innkast som en av forsene våre, og Nordtveit kaster veldig bra, så er det selvfølgelig oss som skal vinne stussen, som må bli bedre. Vi er nødt til å bli mye hvassere på stussen. Det tar jeg selvfølgelig på min kappe

Det er Markus Henriksen, som også er blant spillerne som har som oppgave å stusse innkastene videre inn i boksen, enig i.

– Det skal liksom være vår styrke, men det er ikke tvil om at vi har mye å jobbe med der, sier trønderen.

Når Håvard Nordtveit ikke er på banen, som har vært tilfelle mot Slovenia, Panama og Australia, er det faktisk Henriksen som har fått ansvar for de lange innkastene.

– Jeg kan ikke kaste i det hele tatt. Det har jeg gitt «Perry» klar beskjed om. Jeg er elendig på å ta lange kast, sier Henriksen, som har tatt syv lange innkast inn i sekstenmeteren under Lagerbäck.

– Han har jo ikke skuldre til det, stakkar, ler Nordtveit.

«KAN IKKE KASTE»: Markus Henriksen er åpen om sine svake ferdigheter på lange innkast, men blir likevel bedt om å gjøre det. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

– Egentlig gir jeg litt blaffen

Likevel fortsetter Norge med lange innkast, enten de har en som kan utføre det godt eller ei. Dødballsjef «Perry» forklarer det slik:

– Vi har for få som kaster langt. Det er jo bare Håvard. Resten har jo bare to «hyssinger». Men egentlig gir jeg litt blaffen i hvor langt det kastes så lenge vi er posisjonert til å kjempe om andreballen. Hvis ett av innkastene i løpet av sesongen gjør at vi går til sluttspill, så er det godt nok for oss.

IKKE BEKYMRET: Dødballsjef Per Joar Hansen bryr seg ikke nevneverdig om statistikken på lange innkast. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Så du bryr deg ikke så mye om at tallene ikke er så gode?

– Nei, det handler om konseptet. Det er jo logikk: Hvis 90 prosent av alle mål i fotball scores innenfor 16-meteren, så må du prøve å komme deg inn dit så ofte som mulig. Innkast er en mulighet til å få ballen inn i 16-meteren, og så er det jo ikke så ofte det lykkes, men plutselig ramler den ned en plass som gjør at vi får en scoring. Da kan de 70 andre innkastene bli headet ut, men akkurat den scoringen kan gi oss den scoringen vi trenger, sier Per Joar Hansen, som i likhet med Lagerbäck innrømmer at de har minimalt med tid til å terpe på disse innkastene under samlingene.

Publisert: 07.06.19 kl. 08:52