Ødegaards Hegerberg-melding får kritikk: – Uklokt og lite gjennomtenkt

Mens landslaget støtter opp om Martin Ødegaards (20) kritikk av Ada Hegerberg (23), møter han motbør fra blant andre Bergens Tidende-kommentator Anders Pamer.

– Det er Martin Ødegaard som lager mest støy, ikke Ada Hegerberg, skriver BT-kommentator Pamer i sin ingress under tittelen «Ja, Ødegaard: Timingen er skrekkelig».

Kronikken kommer i etterkant av stormen 20-åringen skapte med sitt Instagram-innlegg, der han i krasse ordelag kritiserte Hegerberg for sitt intervju med Josimar/Morgenbladet.

I intervjuet åpnet Gullballen-vinneren om blant annet en psykisk knekk som følge av å spille for landslaget, i tillegg til at hun rettet kritikk mot Norges Fotballforbunds behandling av kvinnelandslagene.

– Ødegaard er den mest profilerte herrespilleren i dette landet, og har i veldig liten grad uttalt seg i kontroversiell retning i media. Når han da uttaler seg på denne måten om Norges beste kvinnespiller, bidrar det ikke til å dysse ned konflikten. Tvert imot - han tilfører den en ny dimensjon, utdyper Pamer overfor VG.

Håvard Nordtveit, som selv delte innlegget på sin Instagram-konto, forklarte på torsdagens pressekonferanse at flere av fotballjentene hadde sendt meldinger som takk for støtten. VG kjenner til at trener Martin Sjögren har gjort det samme.

– Det er helt klart interessant at de støtter ham fullt ut. For dette er ikke å pisse på bålet, men å helle bensin på det.

BT-kommentatoren mener at Hegerberg fortjener å behandlet med respekt når hun står frem og sier at hun ble psykisk uvel ved å spille for landslaget. Det burde ført til debatt rundt dette temaet, og at man i utgangspunktet burde ha respekt for mennesker som står frem og sier at man blir nedkjørt av å være på arbeidsplassen sin.

– Jeg synes Ødegaards innlegg var uklokt og lite gjennomtenkt, og jeg er ikke sikker på om han hadde gjort det igjen. Ødegaard fremstår som en klok mann. Han burde ha skjønt at innlegget hans ikke ville roe noe ned, og han burde tatt mer hensyn med tanke på det psykiske aspektet som kom frem, mener BT-profilen.

Herrelandslagets mediesjef Svein Graff skriver til VG fredag morgen at de ikke har mer å tilføye i sakens anledning, og viser til torsdagens pressekonferanse. Der fortalte landslagssjef Lars Lagerbäck at han ble forelagt meldingen fra Ødegaard før den ble publisert - og ga sin fulle støtte.

Nettavisen-redaktør Gunnar Stavrum skrev torsdag formiddag at Gullballen-vinneren burde offentlig beklage tidspunktet utspillet kommer på. «Du spiller for flere enn bare deg selv, Ada», skriver han. Adresseavisens Birger Løfaldli skriver fredag at det først og fremst er kvinnefotballen som får lide av at Gullballen-vinneren ikke trer ut på gressmatten i Frankrike.

VG var torsdag i kontakt med Hegerberg-leiren. De ønsker ikke å utdype ytterligere rundt intervjuet, men Gerd Stolsmo uttalte til VG fredag at de ikke har hatt noe med publiseringstidspunkt å gjøre.

