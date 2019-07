MOTGANG: Lars Arne Nilsen og Brann klarte ikke å slå Shamrock Rovers i den første kvalifiseringsrunden til Europaligaen. Her fra pressekonferansen etter kampen. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Huseklepp: – Brann har sluppet unna på grunn av Rosenborg

Erik Huseklepp mener Brann-trener Lars Arne Nilsen rullerer for mye på laget, og at klubben har sluppet litt unna det verste «trøkket».

Brann ligger på 5. plass i Eliteserien, røk ut i cupens fjerde runde, og spilte uavgjort hjemme mot Shamrock Rovers i Europaligaens første kvalifiseringsrunde.

– Brann må finne ut av de offensive spillet. Shamrock var på ingen måte et godt lag, og det var dårlig organisert bakover enten de lå høyt eller lavt i banen, forteller Huseklepp, tidligere Brann-spiller til VG.

Han følger nå klubben tett som ekspert for Bergens Tidende og TV 2.

2–2 hjemme sist uke gjør at Shamrock Rovers er favoritter før torsdagens returoppgjør mot Shamrock, ifølge Huseklepp.

RBK er forbi

Likevel mener han at Lars Arne Nilsen og resten av klubben har vært litt heldig med timingen på formsvikten.

– RBK har blitt sablet hele år, og Brann har sluppet litt unna. Realiteten er at Rosenborg er forbi Brann på tabellen om de slår Viking (noe RBK gjorde, red.anm.). Det sier litt om hvor dårlig Brann har vært i år, når Rosenborg som har fått så mye kritikk kan ligger foran etter halvspilt sesong, sa 34-åringen sist uke - før RBK slo Viking.

PROFIL: Tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp. Her fra tiden som spiller i klubben. Foto: Stine Løvmo Lie

Brann-trener Lars Arne Nilsen ser ikke for mørkt på vårsesongen.

– Vi kjemper om medalje i Eliteserien og er fortsatt med i Europa-kvaliken, så jeg ser ingen grunn til å svartmale det helt. Vi er ikke fornøyd med det vi har prestert, men vi har gode spillere og jobber hver dag for å bli bedre, sier Nilsen til VG.

Kommentator i Eurosport, Asbjørn Myhre, er enig i situasjonen i Brann ikke er så dårlig. Han trekker frem at de fortsatt er i en medaljekamp, og at bergenserne totalt sett på være fornøyd med Brann-treneren i den tiden han har vært i klubben. Likevel er han klar på at ting må snu for Brann.

– Man tenkte før sesongen at Brann ville være sterke. De hentet Kristoffer Løkberg, Petter Strand og Veton Berisha. Man så på dem som overgangsvinner, men realiteten er jo at de kun har scoret syv mål på åtte hjemmekamper. Det er ikke godt nok for Brann og i hvert fall ikke for supporterne, sier Myhre til VG.

Nilsen enig i kritikken

Både Huseklepp og Myhre trekker frem ord som kontinuitet, konstellasjoner og rullering når de prøver å forklare hvorfor ting ikke har gått veien for de rødkledde fra Bergen.

– Nilsen har hatt en stil ved å sette en ellever for så å kjøre den ut sesongen. Nå er det vel 20 spillere der mange av dem er jevne. Tanken var å være mer rustet til Europa. De har rullert for mye, sier Huseklepp.

– Kritikken er helt riktig. Forklaringen på det er at vi har hatt skader på indreløperne Kristoffer Barmen og Fredrik Haugen. Vi fikk også en inn god spiss i Veton Berisha rett før seriestart. Å sette relasjonene har tatt litt lengre tid enn vi håpet på, men det ser bedre og bedre ut på trening. Det vanskeligste er å spille angrep mot etablert forsvar, svarer Nilsen.

