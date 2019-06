SKEPTISK: Tidligere landslagssjef Egil «Drillo» Olsen synes lite om at Qatar får arrangere fotball-VM for herrer i 2022. Her fra et intervju med VG i 2015 hjemme hos ham selv. Foto: Delebekk, Bjørn S.

Drillo om nye avsløringer om Qatar-VM: – For jævlig at VM skal gå der

– Det er jo helt for jævlig at VM skal gå på et sted som behandler arbeiderne sine sånn, sier tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen til VG.

Forholdene i Qatar er igjen i søkelyset etter at den tyske TV-kanalen WDR i begynnelsen av juni slapp en skjult kamera-reportasje fra byggearbeidet til fotball-VM for herrer i Qatar i 2022.

Vanligvis når journalister reiser til Qatar for å skrive om VM-arbeidet, får de kun lov til å snakke med arbeidere som firmaene selv velger ut, gjerne med tolker som også er arbeidernes sjefer.

Skjult kamera-reportasjen til WDR viser en ganske annen virkelighet.

– Vi er fanget. Vi spiser bare vann og brød hver dag, sier Dil Prasad, en gjestearbeider fra Nepal som kom til Qatar for å arbeide på VM-byggene, til den tyske TV-kanalen.

– Av og til spør jeg meg om det hadde vært bedre å være død, sier landsmann Adi Durung.

Statistisk sett er det faktisk ikke helt utenkelig at det blir tilfelle for Durung: Den internasjonale arbeidstagerorganisasjonen ITUC anslår at 1200 gjestearbeidere har dødd siden Qatar ble tildelt mesterskapet i 2010. Organisasjonen spår at dødstallene vil stige til minst 4000 før mesterskapet får av stabelen i 2022.

DØDSFALL: En nepalsk gjestearbeider døde mens han arbeidet på Al-Wakrah-stadionet i Qatar i august 2018. Foto: KARIM JAAFAR / AFP

Inndrar pass og betaler ikke lønn

Arbeiderne WDR kom i kontakt med forteller at de ikke har fått lønn siden desember. De har prøvd å melde saken til arbeidsdomstolen i Qatar, men ingenting har skjedd, sier de.

– Jeg vil bare reise hjem, forteller Adi Durung.

Men det er umulig: Arbeidsgiveren hans inndro nemlig passet hans da han kom til Qatar, ifølge nepaleren. Det samme forteller de titalls andre gjestearbeiderne den tyske TV-kanalen fikk til å stå fram med sine historier.

Også boforholdene til gjestearbeiderne fremstår svært mye verre i skjult kamera-reportasjen enn i de offisielle bildene som slipper ut av Qatar. Videoene viser blant annet døde kakerlakker, utedo som deles av over 200 arbeidere og svært små rom med opp til åtte senger.

Drillo: – Ikke mye tillit til FIFA

Hjemme i Norge reagerer Egil «Drillo» Olsen på det som har kommet frem om Qatar-VM. Han understreker at han ikke er noen ekspert på arbeidsforholdene i Qatar, men sier han likevel stusset da Qatar ble tildelt mesterskapet i 2010.

– Da ble det jo snakket en del om mulig korrupsjon, og det ville ikke forundret meg om det er noe i det. Jeg har ikke all verdens tillit til FIFA, for å si det sånn.

Enkelte har tatt til orde for at Norge burde boikotte mesterskapet om de skulle klare å kvalifisere seg, men Drillo er usikker på om det er fornuftig å gå til det skrittet.

– Jeg vet ikke om det hadde hatt noen effekt om bare Norge boikottet VM. Det må nok kanskje flere land til for å sende et tydelig signal til FIFA.

Forbundet har i hvert fall ikke gitt noen signaler om at de vil trekke tildelingen av mesterskapet til Qatar. FIFA-president Gianni Infantino var selv nylig på plass i landet for å overvære den nasjonale cupfinalen:

PÅ CUPFINALE: FIFA-president Gianni Infantino var på tribunen da Al Sadd og Al Duhail spilte den nasjonale cupfinalen på Al Wakrah stadion i Doha i Qatar 16. mai i år. Foto: EPA Foto: IBRAHEEM AL OMARI / X03632

FIFA innrømmer brudd for første gang

Det internasjonale fotballforbundet FIFA har siden Qatar fikk tildelt mesterskapet jevnlig understreket at de tar arbeidernes rettigheter på alvor, men samtidig sagt at det ikke er noe galt med byggeprosjektene de har ansvar for.

I stedet har forbundet forklart at anklagene om arbeider- og menneskerettighetsbrudd gjelder byggeprosjekter som ikke er tilknyttet stadionene, og at de ikke kan påvirke disse. Men i kjølvannet av WDRs reportasje har FIFA-pipa fått en annen lyd.

«Vi er kjent med at [ ...] brudd på standarder for arbeidere i firmaet TAWASOL (en underleverandør som bygger et av stadionene, journ.anm.) har blitt identifisert», skriver forbundet i en pressemelding.

Samtidig understreker FIFA at de mener at det reportasjen viser bare er et unntak, og at det øvrige arbeidet i Qatar er som det skal: «Disse anklagene står i sterk kontrast til funnene til de som driver tilsyn på VM-byggene».

Publisert: 17.06.19