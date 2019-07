ELLEVE RIVJERN: Kristiansund var tilbake med vinnerviljen og kampgløden de er blitt så kjent for. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Kristiansund slo tilbake med målfest mot Lillestrøm

(Kristiansund - Lillestrøm 5–2) Etter fire kamper uten seier var Kristiansund til å kjenne igjen, i en kamp Lillestrøm-debutant Philip Slørdahl (18) sent vil glemme.

– Førsteomgangen er «steinbra», og noe av det beste vi har spilt denne sesongen. Så roter vi litt i andre omgang, men vi scorer to «læll». Vi ligner litt på oss selv, analyserer KBK-profilen Torkel Gjertsen til Eurosport.

Allerede etter fem minutter tok det full fyr. Hjemmelaget vendte spillet mot den alltid villige venstrebacken Christoffer Aasbak, som slo ballen i farlig rom foran mål.

Forrige sesong spilte Philip Slørdahl (18) for Sagene i 5. divisjon, i dag fikk han sin debut for Lillestrøm i Eliteserien. Og han var akkurat de små, viktige nanosekundene bak Liridon Kalludra, som enkelt styrte inn kampens første mål.

Ketsjup

Lillestrøm traff ikke på noe den første drøye halvtimen, det utnyttet hjemmelaget.

Først da Slørdahl felte Flamur Kastrati ute til venstre, før Christophe Psyché kranglet ballen i mål på det påfølgende frisparket.

Så da vertene vant ballen høyt i banen, trillet den mellom beina på Frode Kippe og inn foran mål, der Bendik Bye enkelt så ut til å sette spikeren i kisten.

– Den ketsjupen vi får i dag, den har vi ventet på lenge, sier en smørblid Christian Michelsen til Eurosport.

Lillestrøm klarte likevel å finne en vei tilbake i kampen med deres første virkelige sjanse, da en tellefeil i Kristiansund-forsvaret gjorde at Alexander Melgalvis kunne dempe ballen og hamre inn reduseringen via stolpen.

Alt før første omgang var over.

– Vi slipper jo inn på alt. Det er pinlig i egen boks, og det er der vi taper kampen, for vi maler på i andre omgang, sier Lillestrøms første målscorer til Eurosport.

Utursmann

Men uhellsmannen Slørdahl fikk ikke fri. Etter at Lillestrøm åpnet andre omgang med et voldsomt press, kom Kastrati fri til venstre. Skuddet hans virket tannløst, men den gikk i 18-åringens blokade - og i en perfekt bue over LSK-målvakten Maric.

Selvmålet var helt uforskyldt, uflaksen var total, men Slørdahl så like fullt fortvilet ut da han så ballen gikk i mål.

Tomålsavstanden ble gjenopprettet da innbytter Moses stanget inn nok en redusering, men han klarte ikke å ytterlig frelse romerikingene på Nordmøre.

– Resultatet speiler ikke vår prestasjon, som var langt bedre enn et 5–2-tap. Men vi treffer ikke riktig på vår siste pasning, og de er effektive, sier Lillestrøm-trener Lennartsson til Eurosport etter kamp.

Lillestrøm forsøkte et stormløp, Kristiansund red den av og sikret til slutt tre komfortable poeng da Psyché ble tomålsscorer i kampens aller siste minutt.

Publisert: 05.07.19 kl. 20:54 Oppdatert: 05.07.19 kl. 21:08