Dramatikk i Copa America - Messi utvist

(Argentina - Chile 2–1, pågår) Lionel Messi fikk sitt andre røde kort i karrieren i konfrontasjon med Chiles Gary Medel.

Se situasjonen mellom Messi og Medel i toppen.

Argentina gikk i føringen tidlig med en scoring av Sergio Agüero etter 12 minutter, før Paulo Dybala la på til 2–0 ti minutter senere.

Men i bronsefinalen er det nok tenningsnivået som er det store. Etter 37 minutter fikk Chiles Gary Medel og Argentinas Lionel Messi rødt kort.

Det hele skjedde etter at Medel gikk tett opp i Messi etter en liten dytt fra argentineren. TV-bildene viser at både Medel og Messi nok ble meget hardt straffet, da det kun ser ut til at det skal være snakk om en bryst mot bryst-variant fra de to kapteinene. Mens Messi trakk seg mer og mer vekk, fortsatte Medel og komme tett opp i Argentinas nummer 10, og da var det mer snakk om at han gikk opp mot ansiktet til Messi. Situasjonen ble sjekket gjennom VAR, men avgjørelsen ble stående.

Dette er Lionel Messis andre røde kort i karrieren, mens Medel nå er oppe i åtte.

SÅ RØDT: Både Argentinas Lionel Messi og Chiles Gary Medel ble utvist. Foto: UESLEI MARCELINO / X02828

Det har også blitt delt ut fire gule kort i kampen.

Manchester United-spiller Alexis Sanchez har også gått av banen etter kun et kvarter med det som så ut som en strekkskade. Chileneren ble sittende på gresset ved midtbanen, og dommer kalte på hjelp, men 30-åringen viftet frustrert med armene og gikk skuffet av banen selv.

