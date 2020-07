Brann slo tilbake mot Sandefjord: 3–1

Bergen (VG) (Brann – Sandefjord 3–1) Etter å ha blitt utklasset mot Bodø/Glimt i forrige runde, så var det et revansjelystent Brann som feide over Sandefjord søndag kveld.

Tre mål på ti minutter var fasit for Lars Arne Nilsens mannskap søndag kveld.

Etter noen litt shaky åpningsminutter hvor Sandefjord presset på og Brann som regel trillet ball på egen banehalvdel, eksploderte kampen.

Amer Ordagic vant ballen etter en strålende sklitakling høyt oppe på Sandefjords banehalvdel. Thomas Grøgaard, som hadde fått sjansen fra start etter Ruben Kristiansens forferdelige kamp i Bodø, plukket opp den løse ballen. Venstrebacken lot seg ikke be to ganger og pisket inn et presist innlegg. Inne i feltet var Robert Taylor først fremme, og de 200 oppmøtte Brann-supporterne kunne juble for første gang.

Det gikk ikke lange tiden før de kunne juble igjen. Brann gikk rett i angrep og vant en corner. Den var dårlig slått og var ikke i nærheten av å treffe noen Brann-spillere. Men hva gjør vel det når man heller kan treffe Sandefjord-spillere? Etter en liten omvei innom ryggen til en motstander falt ballen ned til en offsideplassert Gilbert Koomson. Siden ballen kom fra motstander var det ikke offside, og vingen gjorde ingen feil fra to meters hold.

Hjemmelaget viste ingen tegn til å slå på bremsene. Bare minutter senere var Koomson på farten igjen. Etter en fin involvering fra Daouda Bamba, parkerte ghaneseren en haug med Sandefjordspillere før han fra spiss vinkel klinte ballen til side for Jacob Storevik i Sandefjord-målet. Koomsons femte mål for sesongen var et faktum!

Sandefjord ble til tider noen numre for små, men etter tyve minutter løsnet det. Vegard Forren ruste noe urutinert inn i en duell. Dommer Rohit Saggi nølte ikke og kveldens første straffepark gikk til Sandefjord.

Ali Ahamada viste noen av sine ekstremferdigheter på strek da han stoppet forsøket fra Rufo. Men ifølge dommer var det skjedd noe ulovlig. Det er uklart om han dømte for at Ahamada var for tidlig ute eller om han felte Rufo på returen. Uansett, nytt straffespark ble dømt, og Marcos Celorrio var bedre enn lagkamerat Rufo når han satte den presist nede i venstre hjørne.

Andre omgang var ikke like innholdsrik som den første. Det ble med det ene målet for gjestene, og Brann hadde god kontroll. Hjemmelaget ble også snytt for en fjerde scoring etter en feil avblåsing for offside.

Brann hadde også flere store sjanser til å øke ledelsen, men var lite effektive. Lars Arne Nilsen kan si seg fornøyd med reaksjonen spillerne viste etter det flaue tapet i forrige runde.

For Sandefjord ser det mørkere ut. Dette var lagets femte strake tap, og de befinner seg nå definitivt i bunnstriden.

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 7 7 0 0 30 – 7 23 21 2 Molde 7 6 1 0 19 – 7 12 19 3 Brann 7 4 1 2 12 – 11 1 13 4 Vålerenga 7 3 3 1 10 – 10 0 12 5 Rosenborg 7 3 2 2 11 – 6 5 11 VIS MER Champions League-kvalifisering

