DUELL: Sheriff Sinyan i duell med Viking-spissen Tommy Høiland. Lillestrøm-spilleren ble utvist for felling av bakerste mann, en situasjon som ble veldig diskutert i etterkant. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Sheriff Sinyan er Moldes nye midtstopper

Molde bekrefter onsdag kveld at de henter Sheriff Sinyan (23) på en treårskontakt fra Lillestrøm.

Romsdals Budstikke og VG meldte tidligere onsdag at det kun gjenstod formaliteter før Sinyan ble klar for Molde. Han skal ha stått over Lillestrøms trening for å sluttføre de personlige forhandlingene og gjennomføre medisinsk test.

Oslo-gutten har dobbelt statsborgerskap og står oppført med tre kamper for det gambiske landslaget. Han er storfornøyd med overgangen til den regjerende seriemesteren.

– Synes det er herlig å være her i Molde, det er jo Norges beste lag og de beste gutta spiller her. Deilig å få lov til å komme hit og bli med på det sier Sheriff i en pressmelding fra Molde.

– Vi trenger en «Sheriff» i byen, derfor er vi kjempeglad at dette gikk i orden, sier Moldes hovedtrener Erling Moe.

Klubben har tidligere kvittet seg med Vegard Forren, og hadde dermed kun unggutten Martin Ove Roseth som rent stopperalternativ bak førstevalgene Martin Bjørnbak og Stian Gregersen.

Tirsdag skrev Molde imidlertid på egen hjemmeside at Ove Roseth er klar for Sogndal.

Mot Stabæk var det midtbanespiller Martin Ellingsens om spilte sammen med Bjørnbak, mens også midtbanespilleren Fredrik Sjølstad er et alternativ.

Molde hadde likevel få problemer med å slå Stabæk:

I desember 2016 pådro Sheriff Sinyan seg en alvorlig skade da han spilte futsal i Ekeberghallen. Halvannet år tok det før kneskaden var kurert nok til at han kunne gjøre comeback på rekruttlaget.

Nå gjør Sheriff Sinyan som blant andre Erling Knudtzon, Ruben Gabrielsen og Fredrik Gulbrandsen, og går fra Lillestrøm til Molde.

Lillestrøm har Tobias Salquist, Philip Slørdahl og langtidsskadde Erik Tobias Sandberg som rene stopperalternativer.

I tillegg er Marius Amundsen på vei inn portene. Midtstopperen forlot klubben for halvannet år siden, men har nå returnert og trener med klubben.

