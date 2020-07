BUTIKK: Mange av Bodø/Glimt-spillerne kan bli svært attraktive på overgangsmarkedet fremover. Foto: Trond Reidar Teigen

Bodø/Glimts gullgutter kan bli solgt for flerfoldige millioner: – Megabutikk

BODØ (VG) Serielederne fortsatte den imponerende sesongstarten med å valse over Brann. Jens Petter Hauge har utsatt utenlandsreisen, men flere spillere kan være på vei ut portene i år.

– Er det noen som driver butikk i norsk fotball, så er det Glimt nå. For det første har de fostret mange helt selv. Kan man selge de for tosifret antall millioner er det jo megabutikk, mener Joacim Jonsson.

Bodø/Glimt var nemlig enig med Cercle Brugge om en overgang for venstrekanten Hauge, men det lar vente på seg enn så lenge.

– Jeg reiser ikke ned til Belgia i morgen, som egentlig var planen. Så får vi se hva som skjer de neste ukene, sier venstrekanten til VG.

VG får bekreftet at Hauge ikke har signert noen papirer, slik TV 2 tidligere har omtalt. Det betyr ikke at overgangen er avlyst, men at den foreløpig er lagt på is.

– Vi har det veldig bra Glimt. Med den fotballen vi spiller nå er dette riktig sted for meg å være akkurat nå, sier Hauge til VG.

Klubben tar naturligvis valget som et stort kompliment, men tar likevel ikke helt av.

– Det er ganske unikt at en spiller har det tilbudet med de rammene og likevel ønsker å bli i Glimt. Det er ganske sensasjonelt. Samtidig kan det godt være at han er borte allerede.i morgen, så vi skal ikke snakke det opp altfor mye, sier sportslig leder i Bodø/Glimt, Aasmund Bjørkan.

Junker er brennhet, men...

Han er ikke den eneste som kan være attraktiv utover i sesongen.

– Vi har spillere i flott utvikling som spiller på et lag som fungerer veldig godt. Vi kunne vel solgt alle sammen i morgen om vi ville, sier Bjørkan litt spissformulert om elleveren som rundjulte Brann.

Kasper Junker er naturligvis en spiller som det vil være interesse for, etter at han banket inn sitt andre hat trick denne sesongen i søndagens kamp.

– Han har vist sin vekt i gull. Han har bikket en alder som egentlig tilsier at verdien bikker, men hvis han fortsetter å banke inn mål kan koste, sier Jonsson.

Speider Stig Torbjørnsen, som for øyeblikket jobber for svenske IFK Norrköping, er blant de som har latt seg imponere av det Bodø/Glimt viser.

– Han er kjøpt for en del penger, men i ferd med å spille på seg verdi, sier Torbjørnsen om Junker, som i likhet med Jonsson tror at Glimt kan ha et håp om å cashe inn dersom han fortsetter å banke inn mål.

– Det er vanskelig å sette noen pris på ham, for plutselig banker det inn et bud på 30–50 millioner på noen av de, sier Jonsson.

Torbjørnsen trekker frem eksempler på spillere som plutselig har blitt hentet til eksempelvis Tyrkia, Kina eller USA etter å ha prestert stort.

I fjor solgte Bodø/Glimt vingen Amor Layouni til Egypt for om lag 15 millioner kroner, etter at han plutselig fikk sitt store gjennombrudd.

Både Jonsson og Torbjørnsen understreker at det er «umulig å synse» og «se inn i en kule», nettopp fordi klubber fra overnevnte land plutselig kan banke inn med store

– Derfor er det helt umulig å synse inn i en kule. Det er kvalifisert gjetning det vi driver med nå, sier Torbjørnsen.

– Men i et normalt marked vil de koste rundt et tosifret antall millioner, mener Jonsson.

Mener Bjørkan har størst verdi

I tillegg er ekspertene samstemte i at Patrick Berg er i ferd med å spille på seg økt verdi, selv om han har rukket å fylle 23 år i år.

Også Marius Lode trekkes frem som en spiller som kan få for noen millioner, mens Ulrik Saltnes fyller 28 år i november og dermed har mindre verdi, selv om han blir omtalt som «kanskje den beste».

Størst markedsverdi mener Torbjørnsen at det er hos Fredrik Bjørkan.

– Han kan gå for 15–20 millioner om de er heldige, sier han, og begrunner det med Bjørkans alder, at han er U21-landslagsspiller og har internasjonale ferdigheter som fart og lite frykt.

HET: Sønnen til sportssjef Aasmund Bjørkan, Fredrik, kan være en mann som tar turen videre fra Bodø. Foto: Mats Torbergsen

Philip Zinckernagel på utgående kontrakt og dermed tilnærmet «verdiløs», men bak kommer det muligens flere Glimt-produkter.

– Tounekti er spennende så klart. Hvis han kommer fort inn i systemet og leverer så kan være et salgsobjekt, sier Jonsson.

Ingen ny Evjen

I fjor ble Håkon Evjen solgt for 25 millioner til AZ Alkmaar. Slike summer får vi neppe se med det første, mener ekspertene. Likevel ser Bodø/Glimt like gode ut denne sesongen.

– Jeg synes Kjetil Knutsen sa det fint: Vi kan ikke erstatte Håkon Evjen, men med spillestilen kan vi gjøre det. Og det er akkurat det de har gjort, sier Jonsson.

Også Stig Torbjørnsen synes kollektivet er det mest imponerende.

– Laget, spillestilen, treneren og kunstgresset gjør at dette ser veldig, veldig bra ut. De dominerte mot Rosenborg borte og lekte seg i dag. Det er ingen tvil om at de har det høyeste nivået i dag, mener speideren.

