Gauseth slakter seg selv: – Dette svir

MOLDE (VG) (Molde FK – Mjøndalen IF 2–1) Christian Gauseth var svært skuffet etter straffebommen som sendte Mjøndalen tomhendte hjem igjen. Etter kampslutt kranglet Mjøndalen-kapteinen med Etzaz Hussain.

Oppdatert nå nettopp

Christian Gauseth fikk muligheten til å sikre poengdeling tre minutter før full tid. Men Mjøndalen-kapteinen, oppvokst i Molde, bommet.

– Veldig skuffet over meg selv. Jeg føler at jeg sviktet laget mitt i dag, og er ikke noe fornøyd med det. Vi har ett poeng på kroken, men så leverer ikke det jeg skal, mener Gauseth.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Er det ekstra surt siden du er på gamle trakter?

– Jeg kan ikke lyve og si noe annet. Dette svir.

les også «Årets mål»-kandidat fra Pellegrino – scorer mer enn Børven

Kranglet med Hussain

Etter kampen oppsto det en krangel mellom Mjøndalen-spilleren og Etzaz Hussain, som dyttet til hverandre ute på banen.

– Det gidder jeg ikke å ha fokus på nå. Det får du høre med ham om, sier Gauseth på spørsmål om hendelsen.

– Det var en misforståelse. Det var ikke meningen å... det var bare en misforståelse. Jeg skal ta det med ham etterpå, sa Hussain i pressesonen. Han løp etter Gauseth etter at intervjuet med VG var over.

Straffen til Gauseth var ikke dårlig, men godt plassert nede i Andreas Lindes høyre hjørne. Akkurat hvor keeperen hadde fått beskjed av keepertrener Per Magne Misund at ballen ville komme om Gauseth fikk sjansen.

– Vi var trygg på benken at Linde ville gjøre jobben, og det gjorde han. Det er en veldig god redning, skryter Molde-trener Erling Moe.

BOMMET: Christian Gauseth var svært skuffet etter kampslutt. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Vi kjører Molde

Ett minutt og 24 sekunder var alt Molde trengte for å avgjøre kampen mot Mjøndalen.

Et drømmetreff fra Fredrik Aursnes i det 31. minuttet og karrierens første Molde-scoring fra John Kitolano i det 32. minuttet sendte vertene i føringen til pause.

Mjøndalen hang godt med gjennom hele oppgjøret, og utlignet ved Quint Jansen etter pause. Gjestene hadde flere gode muligheter, samt Gauseth straffe, men endte tomhendte på Aker Stadion.

– Jeg sa det til dem i garderoben, at det var veldig godt gjort å komme tilbake sånn. Vi scoret ett flott mål, og kunne scoret flere. Jeg synes vi tidvis er bedre enn Molde, og kjører dem ganske hardt. De legger seg dypere og drøyer tiden mot Mjøndalen - det er en fjør i hatten for oss, oppsummerer Mjøndalen-trener Vegard Hansen.

To raske mål

Det var en relativt jevnspilt første omgang på Aker Stadion, de to Molde-målene til tross. Mjøndalen lå dypt, men gikk i angrep når sjansen bød seg, og hadde flere gode muligheter til å ta ledelsen.

Det var imidlertid vertene som var mest effektive. Tobias Christensen trillet ballen sidelengs og sa vær så god til Fredrik Aursnes. Sunnmøringen banket til fra 20 meters hold og det suste i nettmaskene bak Sosha Makani.

Like etterpå var det Kitolano som fyrte løs. Backen, som ble stadig mer offensiv, fant veien inn i 16-meteren, hvor han ble servert av Erling Knudtzon. Kitolano strakk vristen, og nok en gang var Makani sjanseløs.

les også Endelig seier for Sarpsborg etter lekker hælflikk

Straffebom

Erling Moe ville ha både ett og to mål til etter pause, og Mjøndalen viste hvorfor det kunne bli nødvendig. Gjestene satte inn et voldsomt press et kvarter etter sidebytte - og fikk uttelling.

Quint Jansen var noe heldig da frisparket hans gikk via et Molde-spiller og i mål, men scoringen skapt tro på mer. I minuttene etter var Mjøndalen nære både en og to og tre ganger, men Molde kunne puste lettet ut.

Det kunne de også tre minutter før full tid. Dragsnes ble revet ned i feltet og Gauseth fikk sjansen fra 11 meter. Mjøndalens kaptein klarte imidlertid ikke å overliste Linde i Molde-buret og poengene forble på nordvestlandet.

I neste runde skal Molde til Haugesund, mens Mjøndalen tar imot Vålerenga hjemme.

PS. Alle kamper i Eliteserien ser du på Dplay (redaksjonelt samarbeid).

Publisert: 05.07.20 kl. 19:51 Oppdatert: 05.07.20 kl. 21:03

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 6 6 0 0 24 – 6 18 18 2 Molde 6 5 1 0 16 – 7 9 16 3 Kristiansund 6 2 4 0 15 – 9 6 10 4 Brann 6 3 1 2 9 – 10 -1 10 5 Stabæk 6 2 3 1 7 – 6 1 9 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Les også

Fra andre aviser